Ferrovial acuerda su salida de Heathrow con la venta del 5,25% por 550 millones

Ferrovial culmina su salida del aeropuerto londinense de Heathrow tras haber alcanzado un acuerdo con el fondo de inversión Ardian para vender la totalidad de su participación, un 5,25%, por 455 millones de libras esterlinas (unos 550 millones de euros al cambio), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ardian también ha acordado con otros accionistas, incluido CDPQ, para comprar un 4,75% adicional, por lo que se convertirá con esta operación en el primer accionista con el 32,6% del capital.

Según explica la constructora, el importe que recibirá FGP Topco, la matriz de Heathrow Airport Holdings, se ajustará con un tipo de interés que se aplicará hasta el cierre de la operación. La transacción está sujeta al cumplimiento del derecho de adquisición preferente ('right of first offer') que puede ser ejercitado por los accionistas de Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos de la sociedad.

El cierre completo de la operación está sujeto al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación. La venta se ha culminado este miércoles después de que en diciembre Ferrovial firmara su plan de salida de Heathrow con la venta de casi toda su participación.

El pasado mes de noviembre, Ferrovial anunció un acuerdo con Ardian y The Public Investment Fund, el fondo soberano de Arabia Saudí, para desprenderse del 15% y 10%, respectivamente, de la infraestructura aérea por valor de 2.368 millones de liberas (unos 2.750 millones de euros al cambio). Y a mediados de enero, varios socios de la constructora se sumaron a Ferrovial para activar la venta del 35% en las mismas condiciones que la empresa española.