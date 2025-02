El Gobierno destina 3,5 millones de fondos europeos a impulsar las viviendas colaborativas

Las viviendas colaborativas o cohousing es una alternativa al alza en Canarias. El Gobierno regional destina 3,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation a financiar a las once cooperativas que existen en las Islas, que buscan un modelo de convivencia en cooperación frente a la soledad no deseada mediante la adecuación de viviendas y edificios para compartir los servicios comunes. Aunque en la mayoría de los casos se trata de personas mayores, también existen ejemplo intergeneracionales, es decir, colaboración entre mayores y jóvenes. El objetivo del Ejecutivo es potenciar esta modalidad habitacional con más fondos tanto propios como de otras administraciones, ya que forma parte de las nuevas soluciones que se están poniendo sobre la mesa en la reforma de la Ley de Dependencia para reducir la residencialización y potenciar otras líneas que eviten el desarraigo.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, remarcaron en la presentación del programa de subvenciones para el impulso de creación y construcción de viviendas colaborativas o cohousing la necesidad de realizar un "cambio de cultura" porque "la única respuesta no debe ser la residencia" y las viviendas compartidas pueden ser un recurso más en el catálogo de prestaciones que contemple la reforma de la Ley de Dependencia, que impulsa el Gobierno central ante la estrategia europea de favorecer la atención domiciliaria, los centros de día y aquellas acciones que mantengan al dependiente en su entorno social y familiar.

Mejorar la financiación

Los 3,5 millones de euros que destina la Consejería de Bienestar Social se pueden solicitar hasta junio y justificar hasta diciembre de este año. Candil señaló que este fenómeno requerirá de más recursos y por espera que la reforma legislativa suponga también una "mejor financiación" ya que el Estado apenas invierte un tercio de los fondos de la dependencia que demanda Canarias, mientras que la Comunidad Autónoma aporta el 70% restante cuando debería haber un equilibrio del 50% entre ambas administraciones. La convocatoria para esta subvención recibió un total de 25 solicitudes, diez para la isla de Tenerife y 15 para Gran Canaria. Las ayudas están destinadas a grupos promotores de viviendas colaborativas para la contratación de asistencias técnicas que apoyen la generación y desarrollo de cooperativas de viviendas colaborativas; para el acceso a suelo o edificio; para proyectos de ejecución o de reforma de edificios o para la adquisición de equipamiento. También para fomentar el acceso a las mismas, preferentemente a familias que, teniendo recursos económicos insuficientes, deseen acceder a este modelo o a personas en situación de vulnerabilidad; y para ayudas para la comunicación y difusión del modelo.

A la presentación asistieron representantes de las cooperativas El Chinijo, Somos Siempreviva y El Ciempiés, pertenecientes a la Red Vicaco, en la que están integradas las once cooperativas constituidas en las Islas, que cuentan con proyectos de construcción o adquisición de viviendas con un modelo colaborativo. Sus integrantes están en contacto con Bienestar Social pero también con las consejerias de Vivienda, Empleo y Sanidad ya que existen todavía ciertas "trabas" legales para que este tipo de alternativas habitacionales puedan desarrollarse y tengan el respaldo de la Administración. El 80% de las visitas a Atención Primaria en personas mayores se debe "a la soledad no deseada" ya que "no están enfermas, se sienten solas", por lo que este modelo servirá a su vez para descongestionar la Sanidad y para dar pasos para acabar con este problema, señalan desde las cooperativas.

