Canarias cuestiona la quita de la deuda propuesta por el Estado cifrada en 3.259 millones

La propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a dos días del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –se celebra este miércoles–, para perdonar hasta 83.252 millones de euros de deuda al conjunto de las comunidades autónomas ha dejado boquiabiertas a muchas comunidades, la mayoría del PP, y también a Canarias.

«Nos han explicado el reparto de 83.000 millones en un folio y medio», decía incrédula este lunes la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián (PP), que acudirá al CPFF y votará la propuesta de condonación junto al resto de representantes autonómicos con una idea clara: no se trata a Canarias,que ha hecho un esfuerzo para mantener el gasto y cumplir con las normas fiscales, igual que a las comunidades que no lo han hecho.

La cantidad que se va a distribuir equivale al 19,33% del total de la deuda autonómica, pero este porcentaje no es el mismo para cada una de las regiones, independientemente de que tengan deuda o no con los mecanismos de financiación extraordinarios del Estado.

3.259 millones

La quita para Canarias sería de 3.259 millones de los 6.518 que adeuda, principalmente a entidades bancarias. «Y de esos 6.518 millones, con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) apenas tenemos 1.288 millones» , aseveró al respecto el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello. «Lo que estamos reclamando por parte del Gobierno del Estado es igualdad y equidad, que el mismo trato que se le dé al resto de comunidades autónomas, se le dé a Canarias», expuso.

IRPF y límites

A juicio de la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Matilde Asián, hay dos cuestiones en especial que «castigan» a las Islas en esta propuesta: que se condone más deuda a las comunidades que hayan subido el IRPF desde el 2010 a 2022, «y Canarias no lo ha hecho porque tiene una presión fiscal diferenciada con el REF» y optó por no apretar el bolsillo de los ciudadanos. Y otro asunto, «muy importante», es que se ponen límites para que solo se permita condonar el 50% de la deuda a 31 de diciembre de 2023, y esto perjudica a las Islas, porque «es una de las comunidades menos endeudas», sentencia Asián.

«No me parece justo», remarca. Es decir, a juicio de la consejera se premia a las comunidades que han subido el IRPF y a las que no han sabido o querido controlar su gastos, expresó este lunes, y «eso no es correcto», tras echar un primer vistazo al texto que le llegó, como a casi todas la comunidades, durante el mediodía.

En ese sentido Cabello insistió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en reclamar un trato «equitativo y justo» para la Comunidad Autónoma. «No se le puede dar el mismo tratamiento a una región cumplidora del control del gasto que a otras que no lo hacen.»

Preocupación

Tanto Cabello como Asián mostraron la «preocupación» del Ejecutivo regional de que se vaya a acudir a una reunión del CPFF tras un «acuerdo bilateral entre partidos en un asunto que es multilateral». «Se va con un acuerdo entre el Gobierno del Estado y Cataluña para un asunto que compete al conjunto de las comunidades autónomas», lamentó Cabello.

Y es que el anuncio de Montero de su propuesta de reducción de la deuda autonómica, en rueda de prensa, se produjo poco después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, hubiera dado a conocer este lunes que su partido había llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico a la Generalitat por valor de 17.103 millones de euros, 2.000 millones más de la cifra de referencia acordada en su día con el PSOE (15.000 millones).

Según la metodología diseñada por Hacienda, las comunidades que se benefician de una mayor condonación de deuda por habitante ajustado (2.284 euros por cada uno de ellos) son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, por delante de Baleares (1.551 euros), Extremadura y Aragón (1.505 euros por habitante ajustado, en cada caso). A Canarias le corresponden 1.498 euros.

El no del PP al acuerdo

Matilde Asián (PP), que voló este lunes a Madrid, se encontró por el camino también con el anuncio de que el líder de su partido , Alberto Núñez Feijóo, afirmó que las comunidades gobernadas por los populares votarán ‘no’ a este reparto de condonación de deuda por ser un pago a los independentistas.

Por contra, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero señaló que esta medida beneficiará a «todas» las regiones del régimen común y permitirá aliviar los pasivos regionales y facilitar su acceso a los mercados. Montero hizo un llamamiento a todos los presidentes y presidentas autonómicos para que «atiendan a las necesidades de los ciudadanos» y a «los intereses de sus territorios» y que «no sigan a pie juntillas la consigna de Génova» en la votación del CPFF (aunque su resultado no tendrá carácter decisorio).

"Serían marcianos"

«Si alguien no quiere que se condone su deuda, que no se preocupe», expuso Montero, para enfatizar el carácter voluntario de su propuesta. Con todo, llegó a decir que le parecería «marciano» que una comunidad autónoma llegue a decir ‘no’ al alivio en carga de la deuda que plantea Hacienda.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, afirmó que «sería inexplicable que los presidentes del PP rechazaran la quita del FLA».

