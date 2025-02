Canarias pierde el 7% de sus grandes empresas exportadoras

Canarias perdió en 2024 un 7% de sus grandes empresas exportadoras. La Secretaría de Estado de Comercio contabiliza 623 firmas del Archipiélago que facturaron el año pasado un mínimo de 50.000 euros, cada una de ellas, por las ventas de sus productos y mercancías en el extranjero. Casi medio centenar menos que en 2023, cuando fueron 671 los negocios de las Islas que hicieron lo propio, e incluso menos que en 2019, el último ejercicio antes del estallido de la pandemia y de la consecuente crisis de precios. Aquel año hubo 635 entidades de la región que vendieron sus productos fuera de las fronteras españolas por más de 50.000 euros cada una.

De acuerdo con los datos suministrados por ICEX España Exportación e Inversiones, la empresa pública estatal encargada de promover la internacionalización del tejido productivo, un total de 5.157 entidades de la Comunidad Autónoma envió mercancías al exterior en 2024. Ahí se incluyen firmas de todo tipo y tamaño, la mayoría de las cuales ni siquiera puede considerarse un negocio exportador propiamente dicho, solo que hizo alguna venta esporádica fuera del país y por eso figura como tal en las bases de datos del ICEX y de la Secretaría de Estado de Comercio. Las cifras claves son las de las llamadas ‘exportadoras regulares’ –las empresas que hicieron envíos al extranjero al menos en cada uno de los últimos cuatro ejercicios, es decir, las verdaderas exportadoras– y las de las grandes firmas, esas que facturan 50.000 euros, como poco, por sus ventas en el exterior.

Pues bien, de esas 5.157 entidades exportadoras, hasta 4.136 no lo son en sentido estricto. De hecho, el importe de todas las mercancías que salieron el año pasado del Archipiélago hacia terceros países ascendió a 2.626,3 millones de euros, pero la parte correspondiente a esas 4.136 empresas solo son 105,4 millones, con lo que cada una de ellas facturó una media de algo menos de 25.500 euros. Los restantes 1.021 negocios sí son los exportadores regulares, los auténticos exportadores, que en 2024 supusieron hasta 2.520,9 millones de euros del total de las ventas isleñas en el exterior, esto es, el 96%. Es a este grupo de firmas al que conviene prestar atención al medir la salud del tejido exportador de una región o país, y resulta que esas 1.021 contabilizadas el último año en la Comunidad Autónoma son la menor cantidad desde las 971 de 2017, la menor cantidad en siete ejercicios. En 2023 se había llegado a las 1.095 exportadoras regulares, con lo se había igualado el récord de 2020, pero el año pasado se perdieron 74, un 7,2%.

El tabaco gana terreno como principal exportación de las Islas tras el suministro de combustibles en puertos y aeropuertos

Y si se hila aún más fino hay que mirar el número de grandes exportadoras, que en gran medida son a su vez regulares. No en vano, esas 623 registradas en 2024 representaron la friolera de 2.609,1 millones de euros de los 2.626,3 millones que movió la exportación de bienes desde Canarias a lo largo del año. Representaron o representan hasta un 99,34% del total facturado. En otras palabras: cada una de esas 623 grandes exportadoras del Archipiélago vendió productos y mercancías fuera de España durante el último ejercicio por una media de casi 4,2 millones de euros. Por eso es una mala noticia para el tejido productivo y para la economía regionales que el pasado año se perdiesen 48 grandes entidades exportadoras, porque acaparan el negocio hasta tal punto que sin ellas no habría negocio. Podría decirse, en definitiva, que en el ámbito de la exportación no hay en las Islas democracia: unas pocas empresas concentran la grandísima mayoría de la actividad. Algo que por otra parte resulta lógico si se tienen en cuenta los esfuerzos extras que implica internacionalizarse desde un pequeño mercado interior que, por si fuera poco, está fragmentado y alejado a miles de kilómetros del continente.

Los informes del ICEX, el antiguo Instituto de Comercio Exterior, muestran cómo el tabaco gana terreno como la principal venta de Canarias al exterior –sin contar lo que se conoce como bunkering, esto es, el suministro a los barcos y aviones en puertos y aeropuertos, que es la causa de que los combustibles sean siempre la primera exportación de la Comunidad Autónoma, una exportación un tanto sui géneris pero exportación al fin y al cabo–. Las ventas de tabaco canario más allá de las fronteras españolas le reportaron al Producto Interior Bruto del Archipiélago un total de 124,5 millones de euros, frente a los poco menos de 93,9 millones de 2023. Se facturó así un 32,6% más.

También movieron sumas considerables las exportaciones de calderas, máquinas, aparatos, artefactos mecánicos y sus componentes, que dejaron 72,2 millones de euros; las de papel, cartón y sus manufacturas, que supusieron 56,4 millones de euros; y las de pescados, crustáceos y moluscos, ya fueran frescos o congelados, que supusieron cerca de 36,6 millones.

En cuanto a las importaciones, las empresas de la región se trajeron bienes e insumos desde fuera del país por un global de 4.500,3 millones de euros, la suma más alta de la historia. Un montante un 3,66% superior a los 4.346,1 millones de 2023, que entonces también fueron el particular techo histórico de las importaciones isleñas. La principal compra que el tejido productivo del Archipiélago hizo en 2024 en terceros países fueron vehículos y automóviles de todo tipo, tractores incluidos, que costaron unos 835,4 millones.

