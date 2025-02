El Gobierno canario alerta de que Trump pone en peligro al "plátano y al tomate"

La política arancelaria que quiere imponer el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en el escenario mundial "puede echar del mercado exportador al plátano y al tomate" de Canarias. Esa es la advertencia lanzada este miércoles por la consejera de Hacienda y Asuntos Europeos, Matilde Asián, durante su comparecencia en el Parlamento para analizar la afectación al Archipiélago, como parte de la Unión Europea (UE), de las nuevas políticas por el mandatario estadounidense.

"Puede ser que no exportemos de forma directa a EEUU, pero como parte del comercio internacional, sí enviamos plátanos y tomates a través de empresas interpuestas, y un incremento de aranceles nos perjudicará", insistió Asián ante los temores expuestos por el diputado y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

Esta es la segunda alerta que sobre el "huracán Trump", como lo denominó el diputado Raúl Acosta (AHI), ha lanzado en una semana el Gobierno canario, pues el propio presidente Fernando Clavijo aseguró en la pasada sesión plenaria de control que la subida de aranceles decretada por Estados Unidos perjudicará al Archipiélago: "aunque en Madrid algunos no se enteren, Canarias es Europa y esas medidas tendrán un notable impacto en una comunidad chiquita en medio del Atlántico".

En la misma línea que el presidente Clavijo, la titular de Hacienda y Asuntos Europeos hizo un llamamiento a las autoridades europeas para que la contestación a Trump "no sea poner más aranceles" porque el comercio internacional quedaría perjudicado con un "incremento de precios que eleva la inflación: "No me parece que reaccionar con más aranceles vaya a traernos nada bueno", remachó.

Además, recordó que "Estados Unidos se ha salido de la regla del impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas multinacionales", lo que conlleva a que "muchas de ellas puedan elegir ese país, y no Canarias, para invertir, por lo que se ha convertido también en nuestro competidor" para captar inversiones extranjeras.

Asián recordó que la nueva política comercial de Estados Unidos no estaba prevista en la "estrategia normal de funcionamiento" del Gobierno de Canarias, por lo que aseguró que "primero tendremos que saber la reacción de la UE y, en virtud de ello, Canarias podrá definir su estrategia".

La titular de Hacienda también incidió en que las consecuencias de la geopolítica de Trump pueden resultar perjudiciales para Canarias en tanto en cuanto si la UE incrementa el gasto en defensa, como se habló en la mini cumbre celebrada el pasado lunes convocada en París por el primer ministro francés Emmanuel Macrón, los fondos de cohesión y otras partidas que las Islas reciben por su condición de región ultraperiférica (RUP) pueden verse afectadas.

"Si el Estado español tiene que destinar más fondos a defensa, pues tendrá que destinar menos fondos a otras cuestiones", concluyó.

