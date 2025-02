La salida de EEUU de África pondrá a Canarias en un aprieto

La política internacional del nuevo presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, de no intervenir en aquellas áreas donde no haya intereses norteamericanos directos pondrá a Canarias en un aprieto. La supresión, no solo de las actuaciones militares, sino también de los fondos para programas de cooperación en África, –que se canalizaban a través de Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)– recrudecerá la ya de por sí difícil situación en muchos de los países del continente. Y en especial en el Sahel, una región inestable próxima al Archipiélago, donde la situación política se deteriora por momentos y que registra una creciente actividad armada de grupos yihadistas. Factores que no harán otra cosa que incrementar las olas migratorias que acabarán llegando a las Islas.

Así lo cree el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, que este miércoles 12 de febrero participó junto al exsecretario general del Partido Socialista en Euskadi, Nicolás Redondo, en el encuentro Diálogos para el Desarrollo. Ambos consideraron que la crisis de la socialdemocracia actual es la más importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

«Canarias es tierra de frontera y va a tener problemas derivados de estas políticas de los Estados Unidos en materia de seguridad», vaticinó García-Margallo. Una forma de actuar que el presidente Trump ya llevó a cabo en su primera etapa en la Casa Blanca y que parece que repetirá en este segundo mandato de forma todavía más intensa. El presidente y su lugarteniente, Elon Musk, han puesto a la USAID en su punto de mira. Una organización que reparte 68.000 millones de dólares en todo el mundo, pero cuyas donaciones ahora quieren «realinear» con los intereses estadounidenses, poniendo en jaque la actividad de miles de ONG en todo el mundo.

«Desde hace tiempo han dejado que el clima se enrarezca enormemente», lamentó García-Margallo y recordó que todas las fuerzas militares occidentales que intervenían en la región se han retirado. Lo que ha lanzado al continente africano a los brazos de los chinos en materia económica y de los rusos a nivel militar. «Es un problema para Canarias», recalcó. Un problema que se puede intensificar si España no cumple con la exigencia de incrementar la inversión militar como estado miembro de la OTAN. «España está en el 1,28%, antes se hablaba de un 2%, pero ahora ya incluso de un 4% o un 5%», explicó. Si se toma por válida la advertencia de Trump de que ningún país que no realice este desembolso puede contar con el paraguas defensivo de EEUU y se tiene en cuenta su buena sintonía con el reino de Marruecos «podemos tener problemas», advirtió.

Canarias lleva ya tiempo sufriendo una de las consecuencias que ahora intensificará ese abandono occidental al continente africano: la crisis migratoria que hace llegar a las costas del Archipiélago a miles de personas. Africanos que huyen del hambre, la guerra y la miseria, en busca de una perspectiva de vida de mejor y lo hacen a través de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, que por desgracia para muchos acaba convirtiéndose en una tumba submarina.

Una migración que tanto García-Margallo como Nicolás Redondo coincidieron en que irá a más. Y esto a pesar de que los niveles de renta en muchos países africanos está incrementando. «Puede sonar paradójico pero no lo es, cuando la renta es baja emigran a los países limítrofes, cuando aumenta, la tentación de emigrar a Europa es mayor», explicó el exministro.

Redondo aseguró que la solución al problema migratorio debe abordarse desde la Unión Europea (UE). «No concibo que se busque una solución individualmente desde cada país», concretó y puso sobre la mesa que en España debe abordarse «desde la solidaridad, sin matices». En este sentido, criticó que en estos momentos se estén oyendo voces que apuntan a la posibilidad de traspasar las políticas migratorias a alguna comunidad autónoma, como Cataluña. «Eso solo se puede hacer desde la debilidad del Gobierno y desde la necesidad de estar en el Gobierno, no de gobernar» y recalcó que «esas políticas no se pueden transferir por mucho que se pidan porque lo que tenemos que hacer es ponerlas en común con el resto de la Unión Europea.

Durante sus comparecencias en el foro –titulado Canarias en el contexto global: desafíos socioeconómicos, organizado por Management Activo y patrocinado por Solunion, Cajamar y Seidor– ambos coincidieron también en hacer hincapié en la actual crisis económica y social que existe no solo en España sino a nivel internacional y que es la más importante desde 1977.

Para Redondo, una de las causas del auge de movimientos políticos como el que ha llevado a Trump al poder, pero como el que también ha surgido en Europa o en España, a su juicio a ambos lados del espectro político, es que la socialdemocracia se ha alejado de la clase trabajadora. «Están haciendo políticas para ricos», zanjó. Una situación que explicaría cómo, por ejemplo, en un momento en el que la macroeconomía esté lanzando números boyantes, gran parte de la sociedad no lo ve reflejado en su economía doméstica. «Por mucho que digan que va bien la economía, la gente a la que atendía el Partido Socialista habitualmente no solo está mal, es que está peor», lamentó. Y no solo eso, señaló, además ha perdido la esperanza. «Algo todavía más grave ya que favorece que las posiciones extremas adquieran relevancia», sentenció.

Para García-Margallo, este es el motivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez solo hablé del Producto Interior Bruto (PIB), pero no de la renta per capita. «El primero ha crecido, sí, pero en la renta per capita que es lo que al ciudadano le importa, seguimos estancados desde 2006».

Y todo esto en un contexto en el que Europa pierde relevancia económica en el contexto global. Aunque actualmente el continente europeo comparte un 17% de la riqueza mundial con China, el gigante asiático se elevará hasta el 28% en unos años, mientras Europa caerá hasta el 9%. Por eso, insistió en que se debe presentar batalla, sobre todo en la tecnología y señaló la falta de grandes empresas tecnológicas, ya que en los últimos 50 años no se ha creado ninguna de más de 200 mil millones de capitalización en Europa y muchas de las llamadas unicornios –aquellas con mil millones de dólares sin haber entrado en bolsa– creadas aquí se han acabado mudando a Estados Unidos.

