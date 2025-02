Canarias, clave para salvar la brecha digital de África

Las empresas tecnológicas de Canarias pueden ser el trampolín para el desarrollo tecnológico de África. El proyecto de cooperación AfricanTech, liderado por Casa África, busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, tanto canarias como africanas, reforzando sus capacidades en términos de innovación y digitalización, con socios en Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Gambia y Santo Tomé y Príncipe. Esta iniciativa incluye formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, terrenos en los que el Archipiélago puede aportar su experiencia a través de programas de capacitación e innovación.

La fase inicial de este plan es evaluar el mercado potencial de África Occidental para que las empresas del sector en el Archipiélago conozcan la situación de los países vecinos. El primer estudio, centrado en Costa de Marfil, concluye que el 98% de las pymes marfileñas aún no ha adoptado herramientas digitales avanzadas. "Hay mucho talento en Costa de Marfil, pero no está formado en tecnologías avanzadas. Son muy autodidactas y solo resuelven problemas locales. No han sido capaces de escalar sus soluciones al resto del continente o a Europa, aunque tienen suficiente espalda para crecer", señala Navin Khemlani, senior partner de International Business Council (IBC) Spain, empresa responsable del informe.

En las pymes marfileñas que participaron en el sondeo apenas se usan las redes sociales, la inteligencia artificial todavía no se entiende como una herramienta de trabajo y la mayoría carece de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y de computación en la nube. La escasa implantación de estas tecnologías se debe a su elevado coste, pero también a la falta de formación. "Nos llamó la atención que el 90% del empleo es informal, con lo que si no se formaliza la economía es muy difícil que el Gobierno apoye iniciativas para avanzar en la digitalización", señaló Khemlani, quien añadió que si no se detectan las necesidades de capacitación que tienen los jóvenes para poder incorporarse en el mercado laboral "los abocan a marcharse".

Exportar formación digital

Otra de las dificultades a las que se enfrentan las pymes en el continente africano es el difícil acceso a internet, ya que fuera de las principales ciudades casi no hay conexión. En Costa de Marfil, según concluye el estudio, hay 152 móviles por cada 100 habitantes y, en Ghana, la cifra es muy similar. Esto se debe a esa falta de cobertura en las zonas rurales, que obliga a los usuarios a tener dispositivos de diferentes compañías, que van alternand según el punto del país en el que se encuentrens. El 36% de las pymes en Costa de Marfil todavía "no tiene acceso a internet", detalló Khemlani. Actualmente, Francia, Estados Unidos, China o Emiratos están desplegando la red de 3G y 4G en los países de África Occidental

Canarias no puede competir en esa parcela, pero sí tiene un importante nicho en la formación digital. En Costa de Marfil hay unas 540 escuelas de formación profesional registradas, cerca de 400 son privadas y más de la mitad están inactivas debido a la falta de infraestructuras y personal cualificado. Ahí es donde las empresas del Archipiélago pueden implementar programas de digitalización. Además, desde las Islas también se pueden exportar soluciones tecnológicas de bajo coste, según destacó el responsable del estudio. "En Canarias el mercado es muy limitado. Hay que ampliar el foco y buscar nichos en otros países. El Archipiélago puede aportar su experiencia a través de programas de capacitación e innovación", sostuvo Khemlani.

Crecimiento exponencial

El desarrollo digital de Costa de Marfil lleva unos 15 años de retraso con respecto a España y esta situación se puede extrapolar al resto de los países que forman parte del proyecto AfricanTech. "Mauritania es el menos avanzado en cuestiones de nuevas tecnologías. Aunque está creciendo mucho gracias al petróleo, el gas o la minería, el sector de la tecnológica está muy verde", apuntó Khemlani. A su juicio, el desarrollo de los países africanos en esta materia "es exponencial", porque ellos van "directos a las tecnologías que ya están testadas".

Al proyecto AfricanTech se unido socios locales y africanos, como Côte d'Ivoire PMA SA, Ivoire Innovatino Cluster, Centre for Entreprise Learning o las federaciones del sector del metal canarias FEMEPA y FEMETE, para avanzar en soluciones digitales asequibles. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,6 millones, de los que el 85% proviene de financiación europea. Contará con socios canarios que aportarán "la experiencia, el saber hacer, la capacidad formativa y sobre todo en materia de asesoramiento y consultoría" a las pymes africanas, según explicó el secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor. Por su parte, el presidente de FEMETE, Antonio Jiménez, destacó que el proyecto es "una gran oportunidad para ambas partes", ya que a Canarias le "servirá para tocar al mercado africano". Por último, la gerente del consorcio Casa África, Ana María Hernández, recordó que existe "una brecha digital importante y la implantación de infraestructuras tecnológicas en África requiere de un impulso" a la vez que supone "una ventana de oportunidad" para el Archipiélago.

Suscríbete para seguir leyendo