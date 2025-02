'Sorpasso' histórico verde: las grandes plantas solares desbancan a la eólica y ya son la energía con más potencia de España

Las grandes plantas fotovoltaicas dan un ‘sorpasso’ histórico y desbancan oficialmente a la eólica como la energía con más potencia instalada del país. Las instalaciones fotovoltaicas de suelo (sin incluir el autoconsumo de los tejados de viviendas y empresas) alcanzaron este lunes una potencia de más de 32.043 (MW) y consiguen por primera vez en la historia situarse en la cabeza del ránking, tras adelantar a la eólica que ha sido la energía líder desde hace años y que actualmente cuenta con 32.006 MW, según los según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico nacional.

Desde el sector energético se apunta que las fotovoltaicas en realidad son la energía con mayor capacidad en el mercado español desde hace meses, dado el decalaje temporal que hay entre la puesta en marcha de las plantas solares y su aparición formal en las estadísticas de REE. Pero es ahora cuando los registros oficiales constatan el adelantamiento de manera formal.

Las fotovoltaicas han disparado su despliegue en los últimos años, y han conseguido más que duplicar la potencia de las grandes instalaciones en el último trienio, desde los 15.300 MW solares con que se cerró 2021. De hecho, las fotovoltaicas ya adelantaron a las centrales de gas y arrebataron la condición de segunda mayor tecnología por potencia instalada el pasado mayo.

Ahora el ‘boom’ de nuevas plantas solares de suelo encarama en lo más alto de las energías con mayor capacidad del país. Tanto fotovoltaica como eólica crecen, pero el despliegue de la solar es más fácil y está siendo más rápido. Desde el sector energético se daba por hecho que el ‘sorpasso’ inminente, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y lo preveían para a principios de 2025 como así ha sucedido.

Durante más de una década la tecnología con más capacidad instalada de España fue la de las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural para producir electricidad y que mantienen de manera casi inalterable una potencia conjunta de 26.250 MW desde hace años. La eólica las desbancó a mediados de 2020 como primera energía. Ahora la suma de las potencias de fotovoltica y eólica están a punto de concentrar más de la mitad de toda la potencia instalada en el mercado español (con una cuota del 24,9% cada una).

El autoconsumo y la estadística

Si se contabilizaran oficialmente como potencia fotovoltaica todas las instalaciones de autoconsumo que hay operativas ahora en España, la energía solar arrasaría al resto de fuentes y sería desde hace tiempo, y con mucho, la energía con mayor potencia instalada. Y es que los registros de Red Eléctrica incluyen como potencia de la energía fotovoltaica sólo las plantas solares de suelo (con la única excepción de en torno a 250 MW de grandes instalaciones de autoconsumo que vierten parte de la energía producida a la red).

Con carácter general, el autoconsumo no se recoge en esta estadística, porque estas instalaciones se contabilizan formalmente como una forma de ahorro de la demanda energética y no como generación de electricidad. Actualmente en el mercado español hay plantas de autoconsumo en viviendas y empresas con una capacidad de más 8.100 MW, según las estimaciones del sector renovable. Así que el conjunto de la energía fotovoltaica sumaría una potencia de más de 40.000 MW en el país, muy por delante del resto de tecnologías de producción. Pero oficialmente no se contempla así por las diferente categorización estadística que se da al autoconsumo.

El liderazgo de las plantas fotovoltaicas de suelo no está garantizado a medio plazo si se cumplen los objetivos recogidos en el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado el año pasado por el Gobierno y que actualizaba la hoja de ruta para descarbonizar la economía e impulsar las energías limpias durante esta década. La senda verde del Ejecutivo eleva las metas de despliegue de renovables para llegar a 2030 con una potencia total de 214.200 MW, en la que dominarán las energias verdes, y a través de las que se producirá el 81% de toda la electricidad con fuentes verdes.

Los objetivos marcados por el Ejecutivo pasan por llegar al final de la década con 76.300 MW de energía fotovoltaica, pero en este caso en esa potencia sí se incluyen unos 19.000 MW autoconsumo. Así que se establece como meta que las plantas fotovoltaicas de suelo superen los 57.000 MW al final de la década, mientras que el plan contempla que la eólica alcance una potencia mayor, con 62.000 MW de eólica en 2030. Los ritmos actuales de despliegue hacen difícil, sobre todo en el caso de la eólica, que se alcancen los objetivos marcados.

Potencia / producción

En cualquier caso, ser la energía con más potencia instalada no implica ser la fuente que más produce y la que más electricidad inyecta al sistema. La potencia instalada es un término que se utiliza para determinar la capacidad máxima de producción de electricidad de cada instalación o cada tecnología en condiciones óptimas. Las energías renovables, por sus características y por depender de que haya viento, sol o agua, tienen una producción por lo general intermitente. Así que tener mucha potencia no siempre garantiza tener mucha producción. Y otros tipos de energía con mucha menos potencia instalada son capaces de generar mucha electricidad, como es el caso singularmente de las centrales nucleares.

Los reactores nucleares operativos en España tienen una potencia de apenas 7.100 MW, sólo un 5,5% del total (frente al 24,9% tanto de la fotovoltaica como de la eólica, el 20% de las centrales de gas o el 13% de las hidroeléctricas). Sin embargo, su aportación al conjunto de la generación eléctrica se sitúa de manera casi permanente en los últimos años en el entorno del 20% del total de la producción nacional.

Mucha potencia no es lo mismo que producción, pero el despliegue creciente de renovables está provocando que el peso de la energía verde ya sea mayoritario en el sector eléctrico español. El sistema eléctrico nacional acumula dos años consecutivos con más de la mitad de toda su producción energética generada por las instalaciones renovables. El sol, el viento y el agua ya han conseguido concentrar en 2023 y en 2024 más de la mitad de toda la generación nacional, produciendo más energía que la suma de nucleares, centrales de gas y las plantas de carbón que quedan. Hace apenas quince años las plantas térmicas controlaban más del 80% de toda la producción.