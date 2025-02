Indra exige al Gobierno tomar el “control total” de los satélites militares para cerrar la compra de Hispasat

Indra cerró el pasado viernes un acuerdo con Redeia para comprar la participación de casi el 90% que tiene en el grupo de satélites Hispasat por 725 millones de euros. La operación contempla también el traspaso del 43% que Hispasat tiene en Hisdesat, la compañía que se encarga de las comunicaciones satelitales del Ministerio de Defensa y de los servicios de inteligencia y que a la postre se ha convertido en un elemento crucial para que toda la operación acabe cerrándose.

Indra ya tiene una participación directa en Hisdesat del 7% y conseguiría elevarla hasta el 50% tras incorporar el paquete en manos de Hispasat (del 43%). Pero la compañía tecnológica exige tener una participación mayoritaria, superando el 51%, y tener el control real sobre la compañía de satélites militares. De hecho, el acuerdo entre Indra y Redeia incluye una cláusula suspensiva que establece como condición de obligatario cumplimiento la consolidación financiera de Hisdesat en las cuentas de Indra; esto es, en la práctica, que pueda considerarse una filial a todos los efectos y poder tomar el control de su dirección. Si no hay acuerdo sobre los satélites de defensa, Indra puede dar por roto el acuerdo para comprar Hispasat.

Indra negocia ahora con el resto de socios de Hisdesat para emprender la reorganización accionarial exigida. Además del 50% en manos de manera virtual de Indra, el accionariado de Hisdesat lo integran el Ministerio de Defensa (con un 30% a través de Isdefe), el grupo aeronáutico Airbus (con un 15%) y la ingeniería Sener (con un 5%). “Estamos trabajando en una reorganización del accionariado de Hisdesat para tener mayoría”, explicó este lunes el presidente de Indra Group, Ángel Escribano, en un encuentro con medios de comunicación, en el que subrayó que la compañía debe asumir “un control efectivo y total” de la filial de satélites militares. “Si no obtenemos este control, no hay trato”, ha avisado.

Indra mantiene contactos con los tres socios de Hisdesat, pero es el Gobierno a través del Ministerio de Defensa del que depende que la operación siga adelante. “Se va a cerrar un acuerdo. Se han puesto ya los mimbres para que se cierre rapidísimo, en las próximas semanas. No va a haber problema”, reconoció Escribano, que apuntó que la participación en Hisdesat siempre fue la “de mayor interés” para Indra para emprender la operación de absorción de Hispasat, en línea con los objetivos de plan estratégico de la corporación de concentrar sus esfuerzos de expansión en los próximos años en los sectores de defensa y aeroespacial.

Hisdesat nació en 2001 como operador de servicios gubernamentales por satélite para actuar fundamentalmente en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores, y es considerado como un grupo estratégico para los intereses nacionales. Desde 2005 proporciona servicios de comunicaciones seguras por satélite a organismos gubernamentales de distintos países y ahora está participando en un programa para facilitar esas comunicaciones a la OTAN, uniéndose al muy reducido club de países con este tipo de servicios para la Alianza Atlática (hasta ahora sólo en manos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia).

Reunión con la ministra Robles

Esta misma semana, está prevista una reunión con el Ministerio de Defensa al más alto nivel. Un encuentro con la ministra Margarita Robles al que acudirán el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Entre los asuntos sobre la mesa estará la fórmula para articular toma de control de Hisdesat exigida por Indra, y también los avances del proyecto para la producción de los 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra.

Indra tomó el año pasado una posición de control (51,01%) del consorcio Tess Defence, al cual Defensa otorgó un contrato de unos 2.000 millones de euros para la producción de los mencionados vehículos y en el que también participan Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas. El objetivo principal de que Indra adquiriese una posición de control del consorcio es agilizar la entrega de las unidades comprometidas, dado que el proyecto acumula múltiples retrasos.

Un gigante espacial de 1.000 M

Indra pretende que Hispasat sea la columna vertebral de sus planes de convertirse en un gigante del negocio espacial. El grupo tecnológico, controlado por la estatal SEPI (con un 28% del capital), cerró el pasado viernes un acuerdo con Redeia (que también tiene a SEPI como mayor accionista, con un 20%), para comprar su participación de casi el 90% en el grupo de satélites Hispasat por 725 millones.

La cúpula de Indra, sin embargo, ha tratado de negar que haya habido presiones políticas para cerrar el acuerdo con Redeia de cara a la compra de Hispasat, a pesar de que la operación está totalmente alineada con los planes de Moncloa para crear 'campeones nacionales' en sectores estratégicos. "La SEPI ha sido un accionista más. No ha pedido información adicional. Sepi no participó en las conversaciones", subrayó De los Mozos en un encuentro paralelo con analistas. "En el consejo de Indra hemos estado muy cómodos con esta situación [con SEPI]. No sé si en el de Redeia".

Indra prevé que Hispasat e Hisdesat contribuyan “significativamente” a los resultados financieros del grupo en los próximos años. La nueva Indra Space, filial del negocio espacial creada el año pasado por la compañía y que ahora se reconfigura con la 'megacompra' de Hispasat, acelerará su crecimiento en los próximos años, con el objetivo comprometido con el mercado de alcanzar en 2026 los 400 millones de ingresos, 190 millones de resultado bruto de explotación (ebitda) y 50 millones de euros de resultado neto de explotación (ebit). La hoja de ruta también contempla una guía financiera más allá del periodo que cubre el plan estratégico, y anticipa la meta de superar los 1.000 millones de ingresos en 2030.

Indra ya había ido dando pasos para entrar en la carrera espacial. El grupo tecnológico reforzó su recién estrenada filial espacial con la adquisición de Deimos, una compañía de misiones espaciales del grupo Elecnor, y con una reorganización de sus negocios para engordar a la nueva Indra Space cediéndole su participación en el proyecto Startical de lanzamiento de una constelación de satélites de gestión y vigilancia del tráfico aéreo junto al grupo público Enaire (también controlado enteramente por el Gobierno y que es el mayor accionista de Aena, con el 51%). Ahora Indra sumará las capacidades de Hispasat e Hisdesat al desarrollo de la nueva filial.

Indra considera que con la suma de Hispasat-Hisdesat ya ha conseguido armar un gran grupo espacial, pero está abierto a nuevas compras para asegurarse estar presente en toda la cadena de valor del sector. "La gran base de Indra Space ya está hecha", ha explicado el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos. "El núcleo central de Indra Space ya está conformado, pero estamos abiertos a otras posibles adquisiciones", ha matizado.

La ambición de Indra Group es alcanzar una "cuota de mercado relevante" en el sector espacial español y europeo. En primer lugar, pretende aumentar su presencia en programas clave para convertirse en un Tier-1 europeo. Ya está posicionada en iniciativas importantes como IRIS2, Galileo, EGNOS y Copernicus, y aspira a expandirse a futuras oportunidades como la Vigilancia Espacial, LEO PNT y los programas de Observación de la Tierra de próxima generación. En el mercado español, Indra Group ya trabaja en programas críticos como SpainSat NG y PAZ para garantizar la soberanía nacional y tiene como objetivo impulsar los próximos programas estratégicos, como Signal Intelligence o SEOT para la observación óptica de la Tierra.

"El objetivo es tener tamaño suficiente en España para competir en Europa. Crear un grupo integrado, un líder, para ordenar el negocio espacial", ha explicado Escribano. "Con la compra de Hispasat y el control de Hisdesat somos la compañía europea más integrada en el sector espacial. No tenemos nada que envidiar a otras empresas europeas. Ya estamos ahí. Tenemos que coger tamaño y estar capacitados para conseguir contratos", ha sentenciado el presidente, que ha subrayado que Indra Group se adelanta a la hoja de ruta que ha marcado la nueva Comisión Europea para que los grupos industriales ganen tamaño para poder competir a escala global. "Tenemos que coger tamaño, y somos los primeros o los más aplicados de la clase".