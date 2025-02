El 'Booking' de la paquetería española opera desde el centro de Oviedo: del primer envío por 12 euros a facturar 23 millones al año

Está a la entrada de Oviedo, con una sede de 1.400 metros cuadrados en pleno centro, entre la Fábrica de Armas y la glorieta de la Cruz Roja. Tras unas cristaleras en las que destaca la marca Genei, está el corazón de un auténtico "Booking" de la paquetería, un comparador de transporte de mercancías que tiene el músculo de su centro logístico a unos kilómetros, en el polígono de Olloniego. Un desarrollo "made in Oviedo" que factura más de 23 millones de euros al año, con expectativas de crecimiento del 25% anual, con la expansión a mercados internacionales y la apuesta por la inteligencia artificial como retos de una empresa que fundaron y dirigen el naveto Rubén Canteli y el lugonense Rubén Merino. De gestionar doscientos paquetes al día entre los dos socios fundadores, a los 15.000 en los que intermedian ahora por todo el mundo, sin tener una estructura propia de camiones ni furgones.

Genei nació casi por casualidad en plena crisis económica, en 2011, cuando Rubén Canteli y Rubén Merino eran dos jóvenes emprendedores al frente de un e-commerce, especializado en la venta de tecnología directamente al consumidor a través de internet. "Negociábamos tarifas, trabajábamos con varios transportistas y siempre íbamos nosotros mismos con los paquetes, para aprovechar al máximo el envío. Una vez, estando en la cola de Seur, había una persona justo delante de nosotros que quería enviar una placa de mármol a Bélgica y le cobraban 40 euros. Pero dijo que por ese precio no le interesaba, porque era mayor ese coste que el valor del mármol", recuerda Canteli. Al quite, ofertaron al marmolista el mismo servicio, el porte a Bélgica, pero por 12 euros. "Teníamos negociada esa tarifa para nuestros envíos, el hombre se quedó mirándonos, como desconfiando y pensando: ‘¿Qué me ofrece esta gente?’. No se fiaba", cuenta Canteli con una sonrisa que delata la osadía de aquellos estudiantes, el uno de Marketing (Merino) y el otro de Finanzas (Canteli), decididos a emprender.

Una de las salas de reuniones con aspecto de contenedor. / Fernando Rodríguez

Un inicio duro

El caso es que los dos Rubenes estuvieron dándole vueltas esa misma noche a una posible sociedad, pusieron un post en internet y "al final fuimos poco a poco, hasta crear la página web". Los inicios fueron modestos y duros, ya que los beneficios se reinvertían directamente en el desarrollo de la apuesta personal de los dos socios, que empezaron con un local en el polígono industrial de Asipo y un par de equipos informáticos para desarrollar el software. Así hasta que los dos socios gestionaban entre ambos 200 paquetes diarios. "Cuando pasamos de esa cifra, vimos que se complicaba hacer la gestión mano a mano. Hoy, la plantilla de Genei está formada por doscientos trabajadores, de los que treinta son desarrolladores, que trabajan desde casa, mientras que en las oficinas de la sede hay unas setenta. Y estamos especializando a gente en Colombia porque es un mercado que nos interesa abrir", apunta Rubén Canteli. El centro logístico de Olloniego son 5.000 metros cuadrados para dar servicio a los clientes de Genei.

De particulares a empresas

En el inicio, la clientela mayoritaria era de particulares. Por ejemplo, el envío de una maleta al destino de vacaciones, de tal forma que el cliente entra en la página web de Genei, pone el tipo de paquete, el punto de origen y destino y el peso, para que el buscador compare varias agencias. Sobre la marcha el cliente puede contratar la opción que prefiera y realizar el pago; el siguiente paso ya es que un chófer de la agencia de transporte elegida pase por el domicilio a recoger el paquete para entregarlo en el destino marcado, de cualquier parte del mundo. Es decir, Genei hace una labor de intermediación similar a la de Booking con los hoteles. La empresa, con base en Oviedo, está presente en España, Portugal, Francia, Italia y Alemania y en México a través de una "joint venture" con una empresa que se dedica a lo mismo, pero intermedia con envíos internacionales "porque al final US o FedEx te provee servicios para todo el mundo", detalla Canteli. Pero fuera de España el nombre no es Genei sino Sendiroo.

De la apuesta inicial por la captación de clientes particulares, dieron el salto a las empresas, con paquetería ya más grande y desde hace dos años, con envíos de palés, contenedores y también de cargas aéreas. "Ahora nos centramos más en ser asesor logístico, que aconseja al cliente sobre automatizar todos los procesos de la logística con la tecnología existe", indica Canteli. Una atención al cliente en la que ha entrado con fuerza la inteligencia artificial, con una herramienta que permite al propio cliente introducir cambios o pedir informes sobre sus envíos y su tramitación.

Ofertas por la compañía

Una de claves del éxito de Genei es su posición privilegiada en España el mercado de los comparadores de transporte de mercancías. "Principalmente, en España hay dos: Packlink, que ya no es español porque se vendió a un fondo de inversión en 2020, y Genei", detalla Rubén Canteli, quien junto a su socio ya han dado largas y negativas a más de una oferta de adquisición para un comparador con más de 4 millones de clientes, que factura al año unos 23 millones de euros y que tiene expectativas de crecimiento anules del 25 por ciento. "No pasan dos meses sin recibir alguna oferta para vender la compañía, pero estamos trabajando muy cómodos y hay un mercado muy amplio", argumenta Canteli para justificar la resistencia a vender su negocio. "Y eso que vamos con fondos propios, a pulmón", apostilla Merino. "Nuestra empresa es un caso atípico, hemos desarrollado todo desde cero y hoy en día no tenemos el apoyo de ningún fondo de inversión", afirma Canteli, sobre una compañía que tiene su principal volumen de clientela "en las zonas donde hay más actividad", como Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla o Málaga, aunque a la hora de apostar por su sede y centro logístico, ambos socios se decantaron por Oviedo y el polígono de Olloniego, respectivamente, pese a tener propuestas de distintos puntos de España. "Barajamos un montón de sitios, sobre todo para el centro logístico, principalmente en Barcelona, por la conexión con el transporte marítimo y porque el envío a Francia resultaba más económico, pero al final decidimos quedarnos aquí y es algo que los clientes valoran", aseguran Canteli y Merino, que cuentan entre su cartera con empresas de Asturias, como es el caso de Aseuropa, un mayorista que vende tecnología desde Gijón, Procon, Termosalud o Rainbow. "Al final, nuestra página trabaja en ámbito sobre todo nacional y Asturias no es ni mucho menos nuestro mayor mercado", detalla Canteli.