Luis López Chapí: «Somos más baratos que hace años»

Defienden ustedes que las de Aena son las tasas comparativamente más bajas de Europa, pero las aerolíneas no están contentas.

Es natural y completamente humano que uno siempre pida que se abarate el coste de un producto. Eso es humano. Pero tiene que haber una gestión detrás, hay que ser sensato. Al final es el mercado quien pone y equilibra los precios. Hemos tenido incrementos de gastos muy importantes: han subido los convenios colectivos, los materiales, los suministros, el IPC [Índice de Precios de Consumo]... Es que ni siquiera hemos incrementado el IPC, ni mucho menos. Es más, si contamos el IPC, las tasas de ahora son más bajas, en términos nominales, que hace años. Somos más baratos que hace años, en términos nominales y teniendo en cuenta la inflación. Creo que eso es muestra de una gestión sensata, eficiente y de servicio.

¿Una gestión digamos que para 54 o 55 millones de pasajeros en 2025?

No lo sé, pero es probable que aumente algo el número de pasajeros, entre otras cosas porque caben más. No estamos congestionados. No lo estamos.

¿Qué va a pasar con el controvertido sistema AFIS en El Hierro y La Gomera? Los cabildos de ambas islas lo rechazan.

Técnicamente, le puedo decir que el AFIS [servicio de información de vuelo de aeródromo] es un servicio perfectamente fiable, perfectamente seguro y que se adapta perfectamente para el tráfico que hay a día de hoy en los aeropuertos de La Gomera y de El Hierro. No tengo encima de la mesa ninguna protesta ni reclamación por parte de ningún operador.

¿Ninguna?

Ninguna, ni una sola.

