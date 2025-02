Luis López Chapí: «A 20 años vista, la segunda pistade Tenerife Sur no es necesaria»

Casi 53 millones de pasajeros en Canarias en 2024. Resulta difícil no calificar de conservadoras, incluso de muy conservadoras, las previsiones recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Se quedaron varios escalones por debajo.

Pero es un éxito que se superen las previsiones. Un éxito del destino. Los aeropuertos son parte de una cadena, son algo utilitarista. Uno va a coger un avión o llega en un avión, pero no va a visitar el aeropuerto. Con lo cual, el aeropuerto realmente no interviene en que los pasajeros bajen o suban. Lo que debemos es ser capaces de dar el servicio que se nos pueda pedir en cualquier momento con un alto nivel de calidad. Ese es nuestro trabajo. Y en base a eso hacemos unas previsiones. Metemos una serie de datos en una coctelera: el PIB de los mercados emisores, el IPC, la devaluación del dólar, el precio del oro, el del petróleo..., en fin, unas variables macroeconómicas a partir de las cuales salen esos números, que suelen parecerse bastante a la realidad.

Últimamente no lo parece.

Es que últimamente el contexto geopolítico ha cambiado mucho. Recuerde la pandemia. No sé si la pandemia nos ha hecho mejores o peores personas, pero lo que sí ha hecho es que todos los gestores estén preparados para cualquier cosa, porque era algo inimaginable. Ahora puede haber una previsión de crecimiento del 2% o del 5%, y luego cerraremos con lo que sea y nos adaptaremos a lo que sea. Las previsiones nos ayudan, por supuesto, y nos ayudan para una planificación a medio y largo plazo, pero creo que hemos desarrollado esa habilidad de adaptarnos a cualquier cosa.

De modo que si se mira el DORA y se ve que la capacidad máxima de Tenerife Norte es de 6,5 millones de pasajeros al año, cuando ya en 2024 se contabilizaron 6,7 millones, ¿no hay por qué preocuparse?

No. Preocupación ninguna. Es más, es que realmente los aeropuertos no pueden estar saturados sobre el papel. Imagine que tenemos un restaurante con cinco mesas. Aquí en lugar de mesas tenemos mostradores, puertas de embarque... En fin. Yo debo asegurarme de tener el número de mesas suficiente para atender a los clientes que vengan a comer. Luego al inicio de cada temporada me reservan esta silla, esta otra y aquella otra, que en nuestro caso son las peticiones de slots. Y no es Aena sino la Aecfa [Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias], que maneja los slots en España y que es independiente, la que asigna. Con lo cual, al final solo doy la capacidad que tengo, es decir, en ningún momento reservo hueco, por así decirlo, para otra mesa o para personas que no van a venir.

Pareciera que las previsiones resultan en agua de borrajas.

No, no, no. Las previsiones nos sirven para planificar a medio y largo plazo, porque cualquier actuación en un aeropuerto no es cosa de un día ni de una semana. Puede llevar años. Bueno, puede no, de hecho lleva años. Nosotros tenemos unas previsiones de tráfico a 25-30 años vista. Y cuando se detecta que esa capacidad puede no ajustarse a lo que tiene que venir, es decir, cuando veo que las mesas que tengo van a quedarse justas, por seguir con el ejemplo anterior, entonces activo las inversiones necesarias. Para eso sirve la previsión. Y la previsión ha acertado bastante.

¿Sí? ¿También en Canarias?

¿Cuáles son los aeropuertos más congestionados? Que ya le digo que no lo están, pero ¿cuáles son? Tenerife Norte y Lanzarote. ¿Por qué se dice esto? Porque en el DORA aparecen la capacidad de pasajeros anual, la capacidad de pasajeros horaria y la carga anual de cada aeropuerto. Y siempre se miran los pasajeros anuales. Pero esto sirve de poco, con eso no se diseña un aeropuerto. Sirve para tener una estimación aproximada de cuántos pasajeros pueden procesarse siempre y cuando se sigan manteniendo una distribución horaria, una frecuencia y algunas otras suposiciones, pero no es la capacidad completa. Fíjese, sin embargo, que el DORA dice que, como mucho, la pista y la plataforma de Tenerife Norte admiten 30 aviones a la hora, 28 aviones a la hora en el caso de la plataforma, que, para entendernos, es el estacionamiento. Y en el terminal de pasajeros, la capacidad es de 2.050 pasajeros a la hora. Esa es la capacidad de nuestras mesas, y continúo así con el ejemplo, con lo que puedo dar de comer, como mucho, a 2.050 comensales cada hora. Como Tenerife Norte abre de 07.00 a 23.00, multiplico 2.050 por 16 horas y resulta que, en teoría, la capacidad máxima es de 32.800 pasajeros/día, que si multiplicamos por los 365 días del año, son casi 11,98 millones de pasajeros.

¿Entonces cuál es la capacidad máxima? ¿Esos 6,5 millones que figuran en el DORA como capacidad aeroportuaria actual [sic]? ¿Esos otros 11,98 millones? Porque la diferencia es abismal.

Claro, porque en esto [la capacidad aeroportuaria] se tiene en cuenta que la distribución va variando a lo largo del día: que en determinadas horas hay más vuelos, que en otras hay menos, que los vuelos van más o menos ocupados... Pero ya le digo que caben más de 11 millones.

En todo caso, esa referencia de la capacidad sí parece haber servido como acicate para que se aceleren proyectos de mejora en Tenerife Norte y Lanzarote, justo los dos aeropuertos más congestionados –entiéndaseme– del Archipiélago.

No es un parámetro que active esos proyectos. Otra cosa es que esté o no correlacionado. Da la sensación de que sí, pero en nuestra propuesta también está, como usted sabe, activar inversiones en Tenerife Sur. Hay aeropuertos que queremos tocarlos ya no por capacidad, sino por calidad. Pero ojo que la calidad ya es alta. ¿Sabe cuál es la valoración de los pasajeros de Tenerife Sur en una escala sobre cinco?

Ya le avanzo que habrá quienes no se lo crean del todo.

Es una empresa externa la que se encarga de esto en todos los aeropuertos del mundo. Tiene que ser una muestra representativa, con todas las compañías aéreas que operan y con todos los destinos...

... ¿Incluidos los ingleses cabreados de Tenerife Sur?

Si los ingleses normalmente son el 40% del tráfico en Tenerife Sur, le aseguro que entre el 39 y el 41% de las encuestas ha sido a personas que vuelan a Reino Unido. Vamos, seguro. Pues bien, estamos en un cuatro. Un cuatro sobre cinco. Ojo, que buscamos y queremos el cinco, y ahí seguiremos, pero no está mal.

Pero insisto en que coinciden los proyectos en redacción en dos de los tres casos, Tenerife Norte y Lanzarote, con esa variable de la capacidad aeroportuaria.

A ver, ¿que puede haber una correlación? Pues puede ser, porque al fin y al cabo esto se calcula en función de esa distribución que le decía, que suele ser la misma. Pero si el tráfico crece y las operaciones crecen está claro que no es donde ya se está al cien por cien, es decir, a esa hora donde todas las mesas están vendidas, donde no cabe un avión más. ¿Dónde entonces? Pues donde sí hay hueco. Pero aun así, somos conscientes de que hay momentos en los que puede estar todo el mundo más ocupado, por decirlo de alguna manera, que no es congestionado, ojo, es ocupado. Es como si tengo un cine. El cine se llena. ¿Estoy congestionado? No, están las butacas llenas. Está creciendo el tráfico, y somos conscientes de que hay ciertos subsistemas, que llamamos nosotros, que hay que considerar porque no queremos que en un futuro sean un cuello de botella. Observamos que a lo mejor puede haber un cierto interés en operar más en una determinada hora, pues a lo mejor debemos plantear que el control de seguridad, por ejemplo, sea mayor. Las inversiones grandes se activan por la previsión de tráfico. Porque Aena tiene que asegurarse de que si alguien quiere comer, no se quede sin comer.

¿Qué puede adelantarse de las propuestas de inversión para Canarias?

Cada aeropuerto tiene sus especificidades. En Tenerife Sur nos vamos a centrar en la calidad, como le decía. Con las inversiones que hagamos es posible que la capacidad aumente, pero queremos dar una calidad aún mejor de la que damos. Que insisto: es un cuatro sobre cinco, pero como queremos llegar al cinco, vamos a ampliar superficies y vamos a integrar visualmente todo el edificio, que se ha ido ampliando a medida que hacía falta.

Será así una macroinversión.

Seguramente lo sea. Pero ya le digo: enfocada en la calidad.

Y Tenerife Norte y Lanzarote sí ampliarán un poco capacidad.

Sí sí. Pero fíjese, capacidad y también calidad, sobre todo en Lanzarote, que es una isla que a nivel alojativo parece claro que no va a crecer mucho más. En Lanzarote queremos mejorar la superficie por pasajero. Queremos que el pasajero, que nos puntúa bastante bien, con más de cuatro sobre cinco, nos dé un cinco. En Tenerife Norte se trata de dar un buen servicio al pasajero y de mejorar, fundamentalmente, la facturación y la seguridad. Y luego una redistribución, una adaptación de superficies para satisfacer lo que el pasajero espera encontrar.

Claro que el resto de aeropuertos también tendrá sus correspondientes inversiones.

Absolutamente todos.

Eso sí, en la propuesta no van a estar ni la tercera pista en Gran Canaria ni la segunda en Tenerife Sur. ¿Es así?

Yo soy técnico. Y le digo que, técnicamente, no son necesarias a día de hoy ni tampoco en un futuro a medio y largo plazo. Y ojo, nosotros tenemos que pensar a 20 años vista, y con las previsiones que tenemos a 20 años vista tampoco son necesarias. Técnicamente no son necesarias ni la tercera pista de Gando ni la segunda pista de Tenerife Sur.

53% más de inversión en los aeropuertos de Baleares que en los de Canarias pese a que aquellos tienen un 8% menos de pasajeros. Se supone que en el DORA del período 2027-2031 esa tendencia se dará la vuelta, ¿no?

Es probable, entiendo que sí. Pero esa cifra es la suma del DORA 1 y el DORA 2.

Pero la inversión en Baleares fue superior a la consignada para Canarias en ambos DORA.

Cada cosa hay que activarla en su momento. Ibiza es un aeropuerto que ha necesitado una inversión bastante fuerte, y el de Palma de Mallorca está inmerso en una transformación integral. Insisto: las inversiones se van activando a medida que se consideran necesarias desde un punto de vista técnico. Porque tenemos que ser responsables y eficientes en la gestión. No se trata de hacer las cosas porque sí, y tampoco se trata de negarnos a hacerlas cuando realmente hacen falta. Pero hay y tiene que haber un respaldo técnico detrás. Con las pretensiones de planificación que tenemos en los ocho aeropuertos de Canarias, y en especial en esos tres, Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote, pues veremos el importe cuando estén redactados los proyectos, pero obviamente habrá un volumen alto, significativamente alto.

Que dice Ryanair que a lo mejor habría que ceder la gestión de los aeropuertos regionales a las comunidades autónomas o incluso a las entidades locales. Es verdad que no pensaban en los aeródromos canarios, sino en los de menor tráfico, pero en fin, lo de la cogestión es una demanda histórica de Canarias.

Aena tiene las tasas más bajas entre todos sus aeropuertos competidores. Partimos de eso. Además, hay incentivos comerciales en muchas de las tasas para ese tipo de aeropuerto. Y hay incentivos de todo tipo: para aeropuertos grandes; para pasajeros en conexión, de modo que Madrid y Barcelona puedan ser los hubs de Europa; para aeropuertos regionales de menos de tres millones de pasajeros, incluidos La Palma, La Gomera y El Hierro... Y en Canarias también tenemos bonificaciones por días-valle, es decir, los días de menos tráfico es más barato operar, y para el tráfico insular. Y en cuanto a lo otro, pues no es mi ámbito de competencia, así que solo le puedo decir que el modelo de Aena, que como sabe es un modelo de red, está demostrado que funciona bien, y no solo le funciona bien a Aena: ADP, Aeropuertos de París, también funciona en red. Pero si la red no es buena, ¿por qué la gestión tendría que ser autonómica? Que sea insular, de cada isla, ¿no? Todo tiene sus bondades, pero está demostrado que el modelo de Aena es eficiente.

