Arquitectura orgánica para emocionar y conectar con la naturaleza

En un mundo donde la arquitectura a menudo se reduce a la funcionalidad o a simples estructuras, el trabajo de José Gregorio Dorta, arquitecto en la empresa Orgánica, destaca como un verdadero arte que busca trascender lo físico para emocionar y conectar al ser humano con la naturaleza. Con un enfoque profundamente inspirado en los principios de la arquitectura orgánica, Dorta se ha consolidado como un arquitecto eficaz que combina sostenibilidad, estética y emoción en cada uno de sus proyectos.

La arquitectura orgánica no es solo un estilo arquitectónico; es una filosofía que integra al ser humano con su entorno natural. Esta corriente es mucho más que una tendencia: es un diálogo constante entre múltiples elementos. “Mi interpretación de esta arquitectura es una fusión de música, espacio, color, iluminación, naturaleza, agua, formas, ritmo, movimiento y orden”, explica Dorta. Cada proyecto que emprende busca trascender lo funcional. Para él, un espacio no es arquitectura si no emociona. Es en ese punto donde la estética juega un papel fundamental: “Así como los médicos curan el cuerpo, los arquitectos curamos el alma, proporcionando paz y tranquilidad”.

El enfoque comienza con una escucha activa. Según el arquitecto, la clave para diseñar un espacio verdaderamente significativo es entender las necesidades y emociones del cliente. “Es fundamental que transmitan lo que buscan, lo que necesitan. Mi trabajo es interpretar esas ideas y traducirlas al lenguaje arquitectónico”.

Pero no solo los deseos del cliente son importantes, dado que el lugar también habla. Dorta analiza la geometría, la historia y la esencia emocional del entorno para encontrar las líneas que definirán el diseño. “Cada proyecto tiene su propia poesía, y mi labor es encontrarla”, asegura.

El Agua como Protagonista

Uno de los elementos recurrentes en sus proyectos es el agua. El agua no es solo un recurso funcional, es también un símbolo de tranquilidad, belleza y espiritualidad. “El agua tiene múltiples dimensiones: puede ser estática o en movimiento, reflejar iluminación natural o artificial, o combinarse con música y cine”, explica. Esta visión se materializa en proyectos donde el agua establece un diálogo constante con el espacio y las emociones de sus habitantes, convirtiéndose en un elemento central que aporta armonía y serenidad.

Arquitecto José Dorta. Vivienda minimalista. / JOSE GREGORIO DORTA

Entre sus proyectos más destacados en Canarias se encuentra un gimnasio de hot yoga en El Sauzal y viviendas en el Puerto de la Cruz, donde ha implementado conceptos de ahorro energético, funcionalidad y, sobre todo, emoción, algo de lo que está “muy satisfecho por los resultados y la conexión que logramos establecer con los clientes”. La presencia de Dorta en plataformas como Instagram (@arqjosedorta) también ha sido clave para mostrar su trabajo y conectar con una audiencia que valora la arquitectura con alma.

La sostenibilidad no es opcional, sino un requisito esencial de la verdadera arquitectura. “Cuando integramos espacios con la naturaleza, el diseño debe aspirar a la energía cero y ser pasivo. Una arquitectura que no sea sostenible no es arquitectura, es construcción”. Este enfoque se refleja en su compromiso con materiales responsables, diseños energéticamente eficientes y una integración total con el entorno natural, todo ello sin sacrificar la estética ni la funcionalidad.

Tanto el trato cercano con los clientes como el respeto hacia los trabajadores son fundamentales en su metodología. “El nivel de satisfacción ha sido muy alto, entre el 90% y el 95%. Esto se debe a mi compromiso de supervisar personalmente las obras y garantizar que los espacios reflejen las expectativas y emociones de cada cliente”, comenta. Sus proyectos son un testimonio de que la arquitectura puede ser un vehículo para transformar la vida de las personas, ofreciendo refugios que curan el alma y celebran la belleza del mundo natural.