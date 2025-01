El presidente de la ZEC avisa de que "hasta el 55% de las rentas del turismo se acaban escapando a terceros países"

Pablo Hernández, presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), alertó este martes en el Parlamento sobre que varios estudios de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) concluyen que el turismo, con gran peso en la economía de las Islas, es uno de los sectores con mayores filtraciones internacionales de rentas y que "hasta el 55% de las rentas se acaban escapando a terceros países" por lo que aconsejó "vincular la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) a mejorar la retención de rentas en la cadena de valor del turismo para redistribuir mejor la riqueza" en el Archipiélago.

"La pérdida de renta se estima entre un 10% y un 20% para economías desarrolladas y de entre un 40 y un 50% para economías pequeñas como la canaria", insistió el presidente de la ZEC.

Esta idea de redistribuir las rentas turísticas la defiende el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que durante el último año ha insistido en que el sector debe "democratizar" sus beneficios mediante una subida de sueldos a los trabajadores con el fin de incrementar la riqueza de los mismos, además de reinvertir en el Archipiélago.

"El turismo tiene que ser consciente de que es nuestra principal fuente de riqueza, y siendo eso así y ganando ellos mucho dinero, tienen que ser responsables de que esa riqueza tiene que tirar del resto de los sectores, porque están explotando algo que es de todos", afirmó Clavijo.

El crecimiento en el uso de los incentivos en los últimos años fue del 78%, hasta alcanzar los 717 millones

En este sentido, el presidente de la ZEC reconoció que "es posible que la economía canaria tenga un problema de capacidad de retener el gasto turístico", por lo que hay que "analizar el papel de Canarias en la cadena de valor del turismo para comprobar si se están filtrando rentas de servicios cuyo valor se genera aquí hacia otros lugares".

Por ello, en la nueva etapa que se abre con la revisión de los mecanismos legales económicos y fiscales del fuero canario abogó por "estudiar en profundidad la cadena de valor de Canarias antes de hacer ninguna reforma" que, además, no puede contener "virajes bruscos".

Al respecto, explicó que en términos económicos "una filtración es el importe de los ingresos generados por los turistas que no permanecen en la región mientras que las rentas reales del turismo son el gasto que permanece localmente después de pagos al exterior" y que, además, "las filtraciones económicas son más altas en el turismo que en otros sectores".

Por tal motivo, se refirió a "la necesidad de analizar incentivos, fiscales o no fiscales, para sustituir los hidrocarburos por energías renovables, así como al sector primario y secundario local, para limitar los efectos de filtración de las rentas del turismo hacia fuera de Canarias".

Alerta del "efecto rebote" pernicioso de anunciar "medidas mágicas" con "efectos indeseados"

Entre las posibles medidas para resolver las filtraciones en el sector turístico propuso también mejorar la comercialización de productos locales, fomentar la casi inexistente industria local e incrementar el desarrollo de entidades de gestión turística.

Además, defendió "incentivos al empresariado en función del empleo y el capital humano, bonificaciones a la relación entre los centros formativos del talento y las entidades en innovación e investigación con las empresas, una formación intensiva en nuevos nichos emergentes e incentivos para las startups", que son pymes que recurren a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o a las redes sociales para comercializar sus productos

El presidente de la ZEC recordó que el REF "se gestó en paralelo a una visión común de la autonomía y se ha extendido como idea del consenso en la creación y cohesión territorial de la autonomía", por lo que los nuevos incentivos deben ir dirigidos a "expandir la cohesión territorial a la cohesión socioeconómica y a enganchar Canarias con las cadenas de valor del resto del mundo".

«Mejor que nunca»

Durante su análisis sobre la evolución del vigente REF, el presidente de la ZEC aseguró que "los datos demuestran que los incentivos fiscales para la diversificación funcionan mejor que nunca".

"El crecimiento ha sido de más de un 78% en el uso de los incentivos, hasta alcanzar los 717 millones en los últimos años, y las regularizaciones de en torno al 3%", insistió para incidir en que "la ZEC no ha tocado techo, todos los años crece y cada vez es más competitiva aunque es evidente que haya que hacer algunos ajustes".

Modificaciones que, en su opinión, no deben dirigirse a vincular la Reserva de Inversiones (RIC) a la compra de bonos de deuda pública, "porque Canarias no tiene problemas de financiación", o a vivienda, "porque el capital es poco productivo", sino a "nversiones productivas e innovadoras como telescopios o energías renovables". Asimismo, cuestionó la eficacia del Registro Especial de Buques (Rebeca) "porque no genera economía en Canarias" a menos que se "incrementen las bonificaciones y se aten a nuestros astilleros e infraestructuras portuarias".

Como idea novedosa, propuso la creación de un "instituto iteruniversitario adscrito a las dos universidades canarias, con una significativa aportación financiera, que estudie de forma permanente y de manera independiente mejoras y generar consensos" en torno al REF.

Para concluir, Hernández insistió en que "el REF no es una varita mágica, es una herramienta al servicio de una visión común y no un fin en sí mismo", y alertó del "efecto rebote" pernicioso de anunciar "medidas mágicas" que pueden conducir a un desapego en la ciudadanía porque algunos incentivos "pueden tener efectos indeseados incluso tras una primera etapa positiva".

