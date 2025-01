Ryanair presiona para que Aena ceda aeródromos a las regiones

El choque es frontal y cada vez con más tensión. Ryanair, el gigante del bajo coste y la mayor aerolínea del mercado español desde hace más de una década, anunció la semana pasada un recorte de actividad en varios aeropuertos regionales españoles para la próxima temporada de verano del que Canarias, eso sí, queda al margen. La compañía cerrará 12 rutas aéreas y eliminará 800.000 plazas en Valladolid, Jerez, Santiago, Vigo, Zaragoza, Asturias y Santander, pequeños aeropuertos a los que no le sale a cuenta volar por las altas tasas que paga, por lo que reclama un plan para hacer competitivas esas instalaciones.

Con carácter general, Ryanair elevará su oferta de vuelos en España –incluidas las Islas–, pero el repliegue en los aeropuertos pequeños, anunciado a bombo y platillo por la plana mayor de la aerolínea, ha provocado un encontronazo con Aena, el gestor de los aeropuertos españoles. Aena acusa a Ryanair de «chantaje». Un choque que se hizo evidente el lunes en un cara a cara entre el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en un foro turístico en Madrid.

«Ryanair va a seguir creciendo en España. Seguiremos creciendo en aeropuertos como Madrid, Málaga, Alicante o Sevilla. El problema es cómo crecer en otros aeropuertos como Vigo, Asturias, Zaragoza, Granada o Jerez, que no son competitivos», explica Eddie Wilson después del encontronazo público con el presidente de Aena, a lo que añade que la razón por la que no son competitivos estos centros son los costes que impone Aena.

«Las perspectivas no son buenas para los aeropuertos regionales en España. Si la mayor aerolínea y la que tiene los menores costes de Europa les dice al Gobierno español y a Aena que tienen un problema de costes en los aeropuertos regionales, deberían escucharnos», apunta Wilson. «Los costes deben ser competitivos. En España se aplican programas de incentivos, pero no funcionan porque no consiguen atraer tráfico», sentencia.

El precio de las tasas aeroportuarias que aplica Aena cada año se establece mediante una metodología de cálculo fijada por ley, pero posteriormente el gestor de los aeropuertos aplica incentivos comerciales específicos en algunos centros para impulsar el tráfico. Ryanair insiste en que esta fórmula no es suficiente y pide al Gobierno y a Aena ser «creativos» para encontrar otra alternativa.

«Confiamos en que se lance algún plan para hacer que los aeropuertos regionales españoles sean más competitivos, porque en este momento no lo son. No es una opinión, es que hay 14 aeropuertos que están infrautilizados en un 60 o un 65% de su capacidad, y sin Ryanair lo estarían en un 80%», apunta el ejecutivo, que apuesta por romper el modelo de red con que opera Aena –un sistema con el que controla 47 aeropuertos en todo el país y que permite utilizar la alta rentabilidad de las grandes instalaciones para mantener las pequeñas con menos actividad e incluso algunas con pérdidas–. Un modelo que Ryanair denomina «monopolio».

De esta forma, la low cost irlandesa se convierte, de facto, en aliada de Canarias en su histórica pugna con el Estado por hacerse con la gestión de los ocho aeropuertos de las Islas. Una demanda insatisfecha por más que tenga el amparo del Estatuto de Autonomía –al menos la cogestión de los aeródromos– y que ha vuelto al primer plano en las últimas semanas tras confirmarse que la inversión que Aena ha destinado en los últimos años para las infraestructuras del Archipiélago ha sido insuficiente. Tan es así, que ya hay en las Islas un aeropuerto oficialmente saturado –el de Tenerife Norte registró en 2024 más de 6,7 millones de pasajeros y tiene una capacidad máxima teórica de 6,5– y otro a punto de estarlo: el de Lanzarote. De hecho, la propia Aena ha tenido que incluir los proyectos de mejora de ambos aeródromos –también el de Tenerife Sur, con carencias impropias de un aeropuerto de una potencia turística mundial– en la actualización de su programa de inversiones, con el objetivo de que las obras se ejecuten en el quinquenio 2027-2031.

En línea con la demanda de Canarias, cuyos principales aeropuertos están entre los que más beneficios le reportan a Aena –lo que contrasta con una inversión que en términos comparativos está muy por debajo de la destinada para autonomías como, sin ir más lejos, la también insular Baleares–, Wilson apunta que «hay que considerar seriamente que si Aena no va a presentar un plan para atraer aerolíneas que vayan allí y hacer crecer los aeropuertos regionales, entonces los debería ceder a las comunidades autónomas». «Tal vez sea necesario que los gestionen las administraciones regionales o locales», subraya el portavoz de Ryanair. n