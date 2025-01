Hasta 59.857 caseros se beneficiarán en Canarias de la rebaja fiscal si abaratan el alquiler

Un total de 59.857 caseros canarios se beneficiará de la exención fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si abarata el alquiler de sus viviendas. Estos propietarios, que representan un 64,3% de los contribuyentes isleños que declaran ingresos por el arrendamiento de casas y pisos a otras familias para su uso como residencia habitual, no tendrán que tributar por esos ingresos siempre que les cobren a sus inquilinos según lo establecido en el Índice de Precios de Referencia ideado por el Ministerio de Vivienda, un índice cuyos valores están muy por debajo de los precios del libre mercado. Esta rebaja fiscal en favor de los caseros que les bajen el recibo mensual a sus inquilinos es la medida estrella de la batería anunciada la semana pasada por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para paliar la crisis inmobiliaria.

El Ejecutivo estatal aún está trabajando en los pormenores de esta iniciativa, pero los datos que maneja el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ya permiten saber cuántos potenciales beneficiarios hay en cada comunidad autónoma. En Canarias hay un total de 93.079 personas que declaran ingresos en el IRPF por el alquiler de viviendas. Pero no a todos estos propietarios les saldrá a cuenta salirse del mercado para fijar el precio de sus pisos o casas de acuerdo con el índice gubernamental. Para que un casero saque provecho de esta nueva medida deberá ahorrarse en el IRPF una cantidad superior a la que pierda por arrendar su inmueble a un precio inferior al de mercado.

Los 33.222 propietarios que ingresan menos de 12.000 o más de 60.000 euros al año no le sacarán partido a la exención

Así que, ya de entrada, la medida del Gobierno no tiene sentido ni para los 23.248 arrendadores isleños con ingresos de menos de 12.000 euros al año, básicamente porque no están obligados a presentar la declaración de la renta y, por tanto, no disfrutarían de ningún beneficio fiscal que les compensara la rebaja del recibo del alquiler a sus inquilinos, ni tampoco para los que ganan más de 60.000 euros anuales. En este último caso porque, por lo general, arriendan viviendas más caras y la exención en el IRPF no sería suficiente para compensar, siquiera acercarse a compensar, el abaratamiento del alquiler. La estadística de la Agencia Tributaria muestra que en el Archipiélago hay 8.433 caseros que ingresan entre 60.000 y 150.000 euros al año. Si se acogiesen a esta nueva exención en el IRPF, perderían una media de 540 euros anuales. Y tampoco tendría sentido alguno que se acogiesen, cabe insistir, los 1.541 propietarios con rentas de más de 150.000 euros al año, ya que la rebaja fiscal en ningún caso les compensaría la bajada del alquiler. Es más, arriendan inmuebles tan caros que incluso dejarían de ingresar miles de euros por más que se aplicaran esta nueva exención tributaria.

Distinto es el escenario para esos otros 59.857 caseros canarios con ganancias anuales de entre 12.000 y 60.000 euros. Según las previsiones de Gestha para el ejemplo de una persona que hace la declaración de la renta de forma individual y que no tiene ni cargas personales ni familiares, los 17.149 arrendadores isleños con ingresos de entre 12.000 y 21.000 euros se ahorrarían una media de 67,65 euros por ejercicio. Es decir, la rebaja en el IRPF superaría en esos casi 68 euros la pérdida por fijar el recibo del alquiler en función del índice del Ministerio de Vivienda. Un ahorro que alcanzaría los 184,47 euros –siempre en cifras promedio– en el caso de los 14.652 caseros que ganan al año entre 21.000 y 30.000 euros y los 347,23 euros en el de los otros 28.056 propietarios canarios con ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros. El beneficio medio anual para cada uno de esos 59.857 arrendadores de la región sería así de unos 200 euros.

