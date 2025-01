Uno de cada tres puntos de recarga para coches eléctricos está inactivo en Canarias

El camino de Canarias para desplegar una red de recarga para vehículo eléctrico no discurre a la velocidad necesaria. Los 1.584 puntos instalados ya en el Archipiélago son insuficientes para cumplir con los objetivos europeos, la mayoría exige tiempos de carga muy extensos y uno de cada tres está inactivo, por lo que no funcionarán una vez se enchufe el vehículo. Una situación que no favorece la expansión del coche eléctrico en las Islas, un mercado que en el último año ha reducido un 18,6% sus matriculaciones y que solo representa el 6,3% del parque móvil de la región.

De acuerdo con los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el año pasado se instalaron en Canarias 362 nuevos puntos de recarga públicos para este tipo de vehículos. Una cifra del todo insuficiente si el Archipiélago quiere alcanzar los objetivos planteados tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como por del Objetivo 55 (Fit for 55) de la UE. La patronal estima que para llegar a ella las Islas deberían instalar al menos 2.300 anuales de aquí a 2030, para poder tener entonces unos 13.000 repartidos por toda la geografía de la comunidad.

Pero además del acelerón que debe dar el territorio canario para ampliar su mapa de electrolineras, las características que tiene que esta red también son determinantes. En la actualidad, en el Archipiélago lo que más abunda son puntos de recarga de menos de 20 kilovatios (kw). A esta categoría pertenecen un 84% de los que hay ya instalados en las Islas, lo que suponen 1.331 de los 1.584 que están disponibles, entre los que no se contabilizan los puntos privados de conexión, ubicados en viviendas de particulares o comunidades de propietarios. Estas instalaciones de menor potencia requieren que el vehículo pase como mínimo tres horas enchufado en él para poder recargar la batería completamente.

De hecho, Canarias solo dispone de 27 puntos de recarga de entre 22 y 50 kw –que requieren de un tiempo de carga de más de hora y media– y 226 de más de 150 kilovatios, que son los que posibilitan llenar la batería del vehículo en menos de ese tiempo. Una situación que se repite en todo el territorio español.

Para la patronal, la limitada existencia de puntos de recarga rápida es un gran handicap para el despliegue del vehículo eléctrico como un coche de todo uso y no para ocasiones puntuales. No suponen, por tanto, un factor que ayude a reducir lo que se conoce como ansiedad de autonomía, el miedo a quedar sin carga en medio del trayecto y no disponer de un lugar donde poner a punto la batería sin una larga espera. La existencia de pocos puntos de recarga de más de 150 kw tampoco favorece la electrificación de vehículos más pesados para el transporte de mercancías o personas, que requieren una mayor capacidad de carga.

Pero además de disponer de una red que cuenta con unos niveles de potencia que no resultan de utilidad práctica debido a los largos periodos de recarga, buena parte de los puntos se mantiene inactivos. De acuerdo con los datos publicados por la asociación a través de su Barómetro de la Electromovilidad, un tercio de las instalaciones desplegadas en Canarias están fuera de servicio. ¿Los motivos? Encontrarse en mal estado, averiados o no haberse podido conectar a la red de distribución eléctrica aún por lo que no cuentan con energía.

Un escenario que, entre otros factores, puede no estar favoreciendo el despegue de las ventas del vehículo eléctrico en Canarias. De los más de 1,8 millones de coches que circulan en el Archipiélago, apenas 11.875 son 100% eléctricos –según el Instituto Canario de Estadística (Istac)– y el año pasado solo supusieron algo más de 3.000 de los más de 52.000 turismos matriculados. n

