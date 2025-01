La pesca del atún rojo empieza antes para aumentar ganancias

Los pescadores de atún rojo en las Islas tendrán nueve días más este año para capturar estos ejemplares. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación autorizó adelantar el comienzo de la primera campaña de pesca de este túnido, con la intención de que la flota isleña pueda incrementar su rendimiento económico, y a partir del 29 de enero –hasta el 30 de mayo que finalice– ya podrán hacerlo. Cinco días después, el 4 de junio, comenzará la segunda campaña, que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

En total, los profesionales tienen permitido pescar, de manera legal y autorizada, 537,69 toneladas, la misma del año pasado. En 2024 la flota pesquera con base en las Islas –250 buques– consumió 453,2 toneladas de esa cuota, lo que se traduce en un remanente de 84,49 toneladas que no fueron gastadas. Sin embargo, no podrán usarlo en la campaña de este año. El motivo está en que no hay base legal en la que el Ministerio pueda apoyarse para permitir usar el remanente únicamente a los pescadores canarios.

La solución pasa por la modificación del real decreto que regula la actividad para autorizar que ese remanente, esa cuota que sobre del año anterior, pueda capturarse en el siguiente ejercicio. Por ello, la viceconsejería de Sector Primario del Gobierno de Canarias solicitó a la secretaría general de Pesca del Ministerio tramitar una modificación del Real decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Sin embargo, la respuesta fue negativa, ya que, según el Ministerio, está «pendiente de desarrollo normativo de numerosos artículos de la Ley».

No obstante, y pese a esa negativa, el Ministerio «es consciente de la particularidad de las Islas y la flota canaria», asegura el viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, quien afirma que el Estado valora «esta situación» y estudia al fin la modificación del real decreto para que los canarios puedan aprovechar y hacer uso del remanente. Una solicitud histórica de los pescadores de las Islas para valerse también del beneficio económico que suponen estos ejemplares. En la Península sí pueden usar al tener este sobrante, contemplado por ley, y poder pasar un 5% de la cuota total del Estado al año siguiente siempre y cuando no se haya consumido. En términos económicos, no se facturó en el Archipiélago, por no poder usar el remanente, en torno a 200.000 euros.

En las Islas la situación es distinta. Canarias tiene su cuota regional articulada en dos campañas anuales para evitar un desplome del precio y un bajo beneficio económico y para regular, según García, «que se coja la cuota total de golpe y se desplomen los precios». De tal manera que hay una individual –de enero a mayo– en la que el pescador podrá capturar su parte de cuota total del Estado, y otra olímpica –de junio a diciembre– en la que se permite a todos los barcos salir a pescar hasta llegar a alcanzar el total de la cuota. Pero no consiguen llegar a lograrlo.

La razón es la poca estabilidad de esta especie en las aguas canarias, de hecho el año pasado, desde el 22 de octubre hasta el 31 de diciembre, los pesqueros isleños no capturaron ni un solo ejemplar de este túnido. Canarias es un lugar estratégico para la pesca del atún rojo. Su posición geográfica, que las sitúa en medio de la ruta migratoria de este túnido, es clave para un animal que se acerca a las costas isleñas en busca de alimento y ya pasa bajo unas condiciones de peso –más de 400 kilos en ocasiones– y con maduración idónea para su captura.

La mejor temporada para pescar atún rojo son los meses de verano. Por este motivo, aclara García, no tendría sentido «si abrimos la campaña olímpica [la de todos los barcos poder capturar la cuota] desde enero», ya que «irían a donde hay atún y cogerían todas las toneladas a la vez». Además, matiza, «perderían dinero y no tendría sentido» al haber excedente en el mercado.

El viceconsejero avanza que ya se está negociando con el Ministerio adelantar, para el próximo año, el inicio de la primera campaña del túnido al 15 de enero «o incluso antes», aunque precisa que requiere de «trámites» que pueden ralentizar esta solicitud.

