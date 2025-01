Óscar Izquierdo: «El sector se enfrenta a una Administración pública que no funciona»

La construcción, uno de los sectores clave para el desarrollo económico y social de Tenerife, enfrenta un obstáculo perfectamente detectado por el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), Óscar Izquierdo: el exceso de trámites y lentitud administrativa.

¿Cómo describiría el desempeño del sector de la construcción en Santa Cruz de Tenerife durante 2024?

El 2024 ha sido un año de expectativas en el sector, porque estamos enfrentándonos a continuas promesas de licitaciones de obra y ejecución de vivienda que, por culpa de la Administración pública obsoleta que tenemos, no da respuesta a la demanda ciudadana y a la urgencia habitacional. La verdad es que estamos muy preocupados porque vemos que la Administración no es capaz de dar soluciones y tampoco es capaz de cumplir con sus funciones de servicio público.

¿El gran problema es la lentitud de la Administración?

El problema en todo el país es que el sector de la construcción se enfrenta a una burocracia que sencillamente no funciona. Las resoluciones de los expedientes son propias del siglo XIX, no de la modernidad. En las licitaciones de obra mayor, tenemos ayuntamientos que tardan más de tres años en dar una licencia de obra, algo insoportable para la supervivencia de las empresas, algo que hace que las inversiones se vayan de Canarias a lugares con procedimientos más diligentes. La crisis habitacional tiene nombre y apellido: los políticos y la burocracia.

¿Cuál es la reflexión de FEPECO sobre la crisis habitacional en las islas?

La solución es fácil. No se construye vivienda con la suficiente rapidez porque la normativa en el ámbito legislativo hace que cualquier expediente se eternice en los despachos o en el teletrabajo, que es totalmente ineficiente para agilizar estas cuestiones. Ahora, lo que está claro es que los políticos han fracasado, pero lo han hecho principalmente en la ejecución de vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la creación de una gran empresa pública de vivienda, que es la metáfora del médico que ha fallado en el diagnóstico. Tenemos un tejido empresarial potente, con gran capacidad de ejecución de vivienda. La creación de esta empresa pública es para colocar a afines, acólitos y burócratas del partido y así tener puestos para todos. El verdadero problema no es que no hayan empresas para construir viviendas, el problema es jurídico, como una Ley del Suelo que no sirve, una Ley de Vivienda que es antivivienda y así con más leyes. Repito otra vez que la culpa la tienen los políticos, la normativa y la burocracia.

Cuáles cree que serán las áreas de mayor crecimiento en 2025, ¿obra pública, construcción residencial o proyectos de infraestructura?

Estamos ilusionados porque desde el Gobierno canario nos dicen que en 2025 empezaremos en Tenerife licitaciones de obra pública, que esperamos desde hace décadas. Hay que simplificar la Administración y la normativa, lo que supondrá mayor seguridad jurídica. Pero en Canarias, por los del no a todo y por culpa del empoderamiento de ciertos funcionarios y urbanistas que se han creído que están por encima del bien y del mal, la situación está así de complicada. Ya hay muchas comunidades autónomas que están ejecutando vivienda pública y privada de forma rápida, con ejemplos claros como Madrid o Andalucía.

¿Qué propuestas tiene Fepeco para mejorar la competitividad del sector y garantizar su crecimiento sostenido en 2025?

En Canarias estamos en un proceso de modernización del sector de la construcción, incluyendo la incorporación de nuevos materiales y la realización de procesos productivos. Sobre todo, el fortalecimiento de la construcción industrializada, por lo que estamos de acuerdo con el plan de reactivación de la Unión Europea, que se basa en un plan de regeneración integral urbana, principalmente en obra nueva, por la gran demanda, y en la rehabilitación y mantenimiento de lo ya construido. Esto se llama economía circular, que es construir sobre lo construido. Ningún político construye viviendas, porque no es su tarea, y los que sabemos construir viviendas somos nosotros, no las ideologías o los partidos políticos.

¿Faltan más jóvenes y mujeres en el sector de la construcción?

Desde la Fundación Laboral de la Construcción se forma a cientos de personas, pero se aprecia una gran falta de personal. Necesitamos que más jóvenes y mujeres formen parte del sector. Solo el 12% son mujeres que están a pie de obra, y es un porcentaje ínfimo, por lo que es fundamental que se vayan incorporando. No estamos cumpliendo con las tasas de reposición generacional que se necesita para mantener un personal formado y en número suficiente para acometer las obras públicas y privadas.