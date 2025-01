La fiebre por el vehículo de ocasión eleva las ventas hasta las 270 unidades al día

La fiebre por el coche de ocasión eleva las ventas en el Archipiélago hasta las 270 unidades al día. El interés de los consumidores por este mercado no ha parado de crecer desde los años de la pandemia y la comercialización se incrementó un 8% el año pasado, vendiéndose un total de 98.671 vehículos de segunda mano. Pero, detrás de este auge no se esconde un repentino aumento del amor por lo vintage, sino la imposibilidad de muchos canarios de adquirir un coche nuevo debido al incremento de su precio y a la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las familias del Archipiélago en los últimos años.

Frente a los 270 vehículos de ocasión que se venden, de media, cada día del año en las Islas, las cifras de los de paquete distan mucho de alcanzar este número. En la categoría de turismos, se comercializaron 52.560 nuevos frente a los 91.355 de segunda mano, o lo que es lo mismo, cada día se venden un centenar de coches usados más que aquellos que son a estrenar. Además, frente al crecimiento del 8% del mercado de ocasión, la matriculación se estancó en 2024, subiendo apenas un 0,9%, pero no gracias a la compra por parte de particulares sino al tirón de las empresas de rent a car.

«Hay una debilidad de la demanda de los particulares», detalla Rafael Pombriego, vicepresidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica). Una debilidad que él achaca al incremento de precios que ha experimentado el vehículo nuevo, a la pérdida de poder adquisitivo de los canarios –que hace más difícil conseguir la financiación necesaria– y a la incertidumbre respecto a cuál será el futuro del mercado de los coches que no son de combustión.

El precio de los turismos nuevos ha subido un 38% en los últimos cinco años, lo que para muchos hace imposible acceder a ellos. Las razones de este encarecimiento hay que buscarlas en múltiples factores. Por un lado, la crisis de los microchips entre 2020 y 2023 ralentizó su fabricación sin que se experimentara un descenso de la demanda. La subida del precio de las materias primas también ha afectado al sector, que a su vez debe invertir más para adaptarse a las que cada vez más estrictas normativas europeas medioambientales y de seguridad.

De manera que, poder contar con un coche y salvaguardar su bolsillo, es lo que impulsa a muchos al mercado del vehículo de ocasión. Esta fue la principal razón de Celia Rodríguez para decidirse a comprarse recientemente un coche de segunda mano. «Preferí no gastarme tanto dinero, era mi primer coche, y no quería invertir demasiado, quería uno bueno, pero que no fuera nuevo», explica. Y aunque la oferta en el mercado le pareció adecuada, asegura que hay algunas cuestiones que no repetiría. «Recomendaría que si no eres experto lleves contigo a alguien que sí lo sea o, al menos, te permitan revisarlo en un mecánico de tu confianza», valora.

Porque más de la mitad de los vehículos usados que se vendieron el año pasado en Canarias tiene más de diez años. Y aunque los concesionarios especializados dan garantías, otra buena parte se adquiere entre particulares. Son además coches con una media de edad más elevada, que pueden comenzar a fallar, consumen más y tienen más emisiones.

Que se opte por ellos en detrimento del vehículo nuevo no hace otra cosa que envejecer el parque móvil de las Islas. «Si en su mayoría fueran coches seminuevos, tal y como ocurre en el resto de Europa, sería diferente, pero con esta situación lo que hacemos es elevar la edad media por encima de los 15 años, lo que es perjudicial porque son vehículos que contaminan más y son menos seguros», resume Pombriego.

Ante esta situación, Fredica reitera su propuesta de poner en marcha un plan de renovación del parque móvil en Canarias con ayudas para los compradores particulares que adquieran vehículos con etiqueta ambiental cero, eco o C. «Se lo presentamos hace más de un año a la administración, pero por ahora no hemos tenido respuesta desgraciadamente y no somos muy optimistas», lamenta Pombriego, que señala que otras comunidades como Madrid o Galicia sí han puesto en marcha medidas similares.

Otro mercado que sigue que terminar de despegar en Canarias es el del vehículo eléctrico. Apenas representa un 5% del total de las ventas que se efectúan en el Archipiélago y la incertidumbre respecto a cuál será su futuro y el retraso de las ayudas no hace otra cosa que lastrar su comercialización. Las ayudas del plan Moves III –puesto en marcha por el Gobierno estatal y gestionado por el Ejecutivo autonómico para fomentar la adquisición de vehículos de energías alternativas– tardan hasta dos años en llegar a los beneficiarios. Un retraso inasumible para muchos que optan por comprar otro tipo de vehículos.

Las ayudas vinculadas a este plan se han ampliado hasta el 30 de junio, pero sin incluir ninguna de las medidas que solicitaba la patronal para tratar de agilizarlo. «Solicitamos que tal y como se ha hecho con otros planes los concesionarios pudieran adelantar la ayuda a sus clientes, pero no ha sido aceptado», asegura. La falta de personal en las administraciones y la compleja tramitación de estas subvenciones es lo que está detrás de este retraso, en una situación que es similar en otras comunidades autónomas.

Por eso, Fredica pide que frente a la instalación de puntos de recarga en la vía pública, mucho más caros, se potencien las ayudas para su instalación en domicilios particulares. «Pensamos que sería una buena manera de expandir el vehículo eléctrico», detalla.

