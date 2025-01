Los empresarios urgen medidas para evitar la saturación de los aeropuertos canarios

Hay que tomar medidas cuanto antes para evitar que la congestión que, en general, sufren los aeropuertos canarios acabe por convertirse en saturación. Es la demanda unánime que tanto la gran patronal del Archipiélago como los empresarios turísticos de Tenerife y de Lanzarote –las dos islas con los aeródromos más al límite de su capacidad– les hacen a Aena y, por extensión, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Binter ya alertó en noviembre sobre la incipiente «saturación» del espacio aéreo de las Islas. Si no se le pone remedio, avisó entonces el coordinador general de la aerolínea, Santiago Guerra, la llegada de turistas acabará por resentirse. En ese momento ya se intuía que la red aeroportuaria cerraría 2024 con un nuevo récord de pasajeros. Y así fue: los ocho aeródromos insulares sumaron el año pasado, y por primera vez en un ejercicio, más de 50 millones de viajeros. Un hito que, no obstante, tiene su particular cara B en unos aeropuertos más congestionados cuyas carencias han quedado al descubierto. Los aeródromos de Lanzarote y de Tenerife Norte rozan su capacidad máxima, y el de Tenerife Sur ha dejado imágenes impropias de una potencia turística mundial como Canarias. Por eso urge la adopción de medidas preventivas y la ejecución de cuantas inversiones y obras sean necesarias. No en vano, «no estamos hablando de cualquier cosa; estamos hablando de la puerta de entrada de nuestros turistas y, por ende, de nuestros ingresos», recordó este miércoles el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega.

Pedro Alfonso, homólogo de Ortega en la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) –la CCE y la CEOE-Tenerife forman la gran patronal de la región–, recuerda las kilométricas colas de turistas que se vieron en los últimos meses en el aeropuerto de Tenerife Sur para pasar el control de pasaportes o simplemente para coger un taxi. «Es evidente que se necesitan mejores accesos, una nueva terminal y una segunda pista»; es más, es preciso, ahonda el presidente de la CEOE-Tenerife, «hasta mejorar la disposición de los coches de alquiler». Esto en Tenerife Sur, pero en Tenerife Norte también hay problemas. De hecho, el aeródromo de Los Rodeos sumó entre enero y noviembre de 2024 más pasajeros –6,19 millones– que en todo 2023 –6,12–, con lo que a falta de las cifras de diciembre, casi puede asegurarse que cerró el año por encima de su capacidad, que la propia Aena establece en 6,5 millones de viajeros anuales.

No hablamos de cualquier cosa; hablamos de la puerta de entrada de nuestros ingresos Pedro Ortega — Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)

No extraña así que ante una eventualidad como la acaecida el pasado día 2 en el aeropuerto de Tenerife Sur, donde un jet privado tuvo problemas en el aterrizaje que obligaron al cierre de la pista y al desvío de más de una veintena de vuelos, fuese necesario redirigirlos a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El saturado aeropuerto de Los Rodeos no habría podido con todos. «Ni el hecho de tener una doble infraestructura [Tenerife es la única isla que cuenta con dos aeródromos] nos da soluciones», insistió Alfonso.

No van mejor las cosas en Lanzarote. El aeropuerto César Manrique superó en 2024 los 8,2 millones de pasajeros de 2023, de modo que dio carpetazo al ejercicio al 92% de su capacidad máxima. Esto en una infraestructura «bastante desfasada», tal como advierte la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez. «Aena priorizó en su momento las reformas internas, en las zonas comerciales, lo que está muy bien por los ingresos, pero eliminó espacio para la espera, y no olvidemos que nuestros visitantes son mayoritariamente familias», subraya Pérez. La representante de Asolan explica que hace falta más espacio no solo en la zona de llegadas, sino también en la de salidas y el control de pasaportes, donde el trabajo se ha multiplicado desde el brexit, ya que ahora hay que sellar los pasaportes de los británicos. Detrás de todo esto está el hecho de que el plan director del aeropuerto se aprobase «con retraso», cuando «debió hacerse hace diez años». Lo cierto ahora es que la ansiada ampliación de la infraestructura lanzaroteña «ya llega tarde», con lo que en Asolan confían en que Aena sea capaz de tener este factor en cuenta tanto en el anteproyecto –que debería de estar listo de aquí a junio– como en el posterior proyecto.

Con todo, en toda la red hay necesidades, las cuales serán más acuciantes cuantos más turistas vengan a las Islas. De ahí la importancia de anticiparse a los problemas, algo a lo que este miércoles aludieron tanto Ortega como Alfonso. En este sentido hay que recordar que el aeródromo de Gran Canaria, el más grande de la región, registró en 2024 más de 14 millones de pasajeros por primera vez, así que aunque cuenta con margen hasta comprometer su capacidad –20 millones–, la brecha se acorta. Además, tal como precisa el presidente de la CCE, ya no se trata de no exprimir los límites de la red aeroportuaria, objetivo que se da por supuesto, sino de que residentes y visitantes disfruten en los aeródromos de una experiencia positiva, «que no se lleven como postre una mala experiencia».

Un nuevo DORA La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel) lleva años demandando la inclusión de una nueva terminal para el aeropuerto de Tenerife Sur en el DORA, el documento donde se recoge el plan de inversiones de Aena. Una demanda que ha vuelto al primer plano ante las colas de turistas en el aeródromo tinerfeño. En 2025 se empezará a hablar del próximo DORA, en el que ya piensa el Gobierno regional, que se va a reunir con los cabildos para detectar las necesidades de inversión.

Suscríbete para seguir leyendo