30.500 canarios empiezan a pagar la ‘cuota de solidaridad’ a la Seguridad Social

Desde el 1 de enero, es decir, desde este último miércoles, la Seguridad Social ya se queda con un pellizco extra de los salarios más altos. Una cotización adicional, bautizada como cuota de solidaridad, que afecta en Canarias a los sueldos, a los elevados sueldos, de unos 30.500 trabajadores. Trabajadores por cuenta ajena, asalariados, ya que esta cuota extraordinaria en ningún caso se les exige a los autónomos.

La cuota de solidaridad es un instrumento novedoso, introducido en la última reforma del sistema público de pensiones –la reforma Escrivá, cuyo segundo gran paquete de medidas se aprobó en marzo de 2023 y que debe su nombre al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá–, para inyectar un extra de liquidez en las arcas de las que sale el dinero para pagar las nóminas de los jubilados y demás pensionistas. Pero no se trata de una cuota o recargo extraordinario que tengan que soportar todos los salarios, ni siquiera una parte considerable de los mismos. La Seguridad Social solo les pasará la factura de la solidaridad a los sueldos que superan la base máxima de cotización, que para 2025 se sitúa en los 4.909 euros mensuales, o lo que es lo mismo: 58.908 euros al año. Así que si usted gana 4.909,1 euros al mes, sepa que a partir de este año debe contribuir un poco más al sostenimiento del sistema de pensiones. Una situación –situación que para sí quisiera la grandísima mayoría de los asalariados del Archipiélago, que ni de lejos disfruta de una remuneración tan alta– en la que se encuentran alrededor de 30.500 trabajadores por cuenta ajena de la región.

La cifra no es exacta porque los últimos datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en su estadística de Mercado de trabajo y pensiones, corresponden a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentada en 2023, esto es, la del ejercicio de 2022. No obstante, de la base de datos de la AEAT se desprende que los asalariados canarios que ganan por encima de la base máxima de cotización representan en torno a un 3,3% del total de declarantes del IRPF, lo que en términos cuantitativos se traduce en una cifra en torno a los 30.500 trabajadores. Son los sueldos de este colectivo los que en adelante cargarán con la cuota de solidaridad. Una cuota, cabe precisar, que no parece pueda llegar a trastocar la economía de ninguno de los afectados. Ni muchísimo menos.

Los trabajadores autónomos, con independencia de sus ingresos, no tienen que cotizar este extra

No en vano, esos sueldos que superan los 58.908 euros anuales solo dejarán un pellizco en las arcas de la Seguridad Social por la parte que exceda de la base máxima de cotización. O dicho de otro modo: los primeros 4.909 euros de la nómina mensual están exentos de la cuota de solidaridad en cualquiera de los casos. A partir de esa cantidad, este nuevo recargo en pos de la sostenibilidad del sistema público de pensiones se aplica por tramos de forma progresiva. Para este primer año, la cuota de solidaridad será de un 0,92% para la parte del sueldo que supere en hasta un 10% la base máxima de cotización.

De un 1% para el tramo de salario que se sitúe entre un 10 y un 50% por encima de la base máxima; y de hasta un 1,17% para la parte del sueldo que exceda en más de un 50% la base máxima de cotización. A modo de ejemplo, si usted cobra 5.400 euros mensuales, su salario solo contribuirá a la cuota de solidaridad por los 491 euros que quedan por encima de los 4.909 euros en que este año se ha fijado la base máxima. Y como esos 491 euros equivalen justo al 10% de la base máxima, a este sueldo del ejemplo le tocaría cotizar un 0,92% extra, esto es, 4,5 euros más al mes –54,2 euros más al cabo del año–. Hay que puntualizar, eso sí, que la intención del Gobierno central es que la cuota de solidaridad esté plenamente consolidada en 2045, cuando el primer tramo de ingresos por encima de la base máxima cotizará un 5,5% extra; el segundo, un 6%; y el tercero, hasta un 7%.

También hay que precisar que es el salario, y no exactamente el asalariado, quien satisface esta nueva cuota. ¿Cómo se entiende esto? La explicación es que esta suerte de recargo lo costean el empresario, la parte mayor, y el trabajador, el resto. En concreto, alrededor de un 83,4% corre a cargo de la empresa, mientras que solo el restante 16,6% lo sufraga el empleado.

Además, también hay que tener en cuenta que el hecho de pagar esta cuota de solidaridad en ningún caso dará derecho a una pensión mayor llegado el momento de la jubilación. Es decir, que el nombre y el término solidaridad no se eligieron al azar. Los trabajadores autónomos, por aquello de que cuentan con su propio sistema de cotización en función de sus ingresos reales, quedan al margen de este nuevo mecanismo de financiación de la Seguridad Social.

Suscríbete para seguir leyendo