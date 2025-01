30.000 paquetes por Navidad de los Reyes del ‘ecommerce’

El comercio electrónico se ha convertido en una opción en alza entre los canarios para realizar sus encargos de Reyes. Evitar colas en tiendas físicas -y también en la carretera-, la comodidad de recibirlos en casa o el amplio catálogo de productos que ofrecen las tiendas en cualquier parte del mundo, son parte de las ventajas que ofrece el comercio digital. Toda una serie de razones que se suman al trabajo que desarrollan las empresas canarias de compras online surgidas en los últimos años y que vienen a ‘desmontar’ las excusas las distribuidoras con sede en la Península para ‘discriminar’ a los consumidores canarios. Estas viven desde noviembre «una auténtica locura» en sus almacenes para entregar a tiempo todos los pedidos que han realizado los canarios para Navidad y Reyes.

Guanxe es una de ellas. El pasado mes repartió en torno a 30.000 paquetes entre todas las Islas y aumentó su plantilla en un 20%. Su director, Luis Hernández, destaca el trabajo en logística que realizan «para que todo llegue en tiempo y forma».

Esto no significa que todos los pedidos lo consigan. Afirma que, en general, se están entregando «correctamente» pero destaca que es «lógico» que, al desbordarse el sistema por la cantidad de envíos, «muchos tarden un poco en llegar a su destino».

Entre los productos más demandados por los canarios Hernández destaca la moda, el calzado, los juguetes, los relacionados con la electrónica y los artículos frikis, «sobre todo los que tienen que ver con los Funkos».

En 2023, 873.000 canarios hicieron, por lo menos, una compra online durante el año, a tenor de los datos publicados por la empresa logística canaria E-log, que apunta además un aumento del 66% en la facturación del comercio electrónico. El Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Octsi) revela también un crecimiento del 6,7% en ese mismo año que supera, a su vez, el alza nacional del 1,5% y el europeo, del 2,4%.

Unas cifras positivas aunque «vamos con retraso», según Hernández. «En la Península están más acostumbrados a la compra online», detalla, a la vez que admite que en las Islas, «por todos los problemas que ha habido históricamente», el crecimiento «es más lento». No obstante, augura que el cierre del año pasado, «por la cantidad de ventas registradas» será «muy positivo».

Otra empresa canaria de compra online, Syniva, vive también estos días «una verdadera locura», como asegura su director Fernando del Río Guerra. Coincide con Hernández en que se registran retrasos y que la situación «se complica» en las islas no capitalinas. «El plazo mínimo es de tres a 15 días en la entrega», señala Guerrero cuya empresa acaba de cumplir dos años en el mercado.

En este caso, también han triplicado sus ventas por estas fechas aunque matiza que aún tienen «una cuota de mercado pequeña» y les queda «mucho por conquistar».

Ambos empresarios resaltan la previsión de los canarios a la hora de encargar los regalos de las navidades. A partir del 15 de diciembre «se ve una clara bajada» y prefieren «acudir a las tiendas físicas» con el fin de asegurarse el producto que desean antes del 5 de enero, apunta Hernández, que señala los meses de noviembre, diciembre y enero como «los fuertes» en el comercio electrónico y en los que se concentran el 40% de las ventas de las empresas de compras online, ya que a las navidades se unen el Black Friday, el Ciber Monday y las rebajas de invierno.

Respecto a los retrasos en las entregas, Guerrero aconseja a los clientes «hacer una estimación» de los tiempos en los meses de más demanda para «no llevarse sorpresas» si no recibe el producto o no llega a tiempo.

Un proceso complejo

La realidad geográfica de las Islas complica el proceso y se convierte en el quebradero de cabeza de muchas empresas y en la excusa para declinar hacer envíos bajo el mensaje, tan conocido por los canarios, de: «lo sentimos, este producto no se puede enviar a la dirección seleccionada». La realidad es que no les compensan ni la complejidad logística del envío a las Islas, el alto coste que les implica la gestión de las devoluciones o el proceso burocrático en el paso por la aduana que, en no pocas ocasiones, además, encarece el producto para el consumidor cuando el precio es superior a los 150 euros exentos del trámite burocrático. Un procedimiento al que obliga, de una parte, el régimen fiscal diferenciado, y, de otra, que ese departamento de la Agencia Tributaria considere al Archipiélago un territorio fuera de la Comunidad Europea por su lejanía.

Y es que, aunque la frecuencia de vuelos que traen a las Islas las mercancías es elevada y no genera problemas y tampoco se originan por vía marítima, el gran embudo, admite Hernández , es la aduana. «Es donde se producen los retrasos».

El producto debe tener la factura comercial sin IVA sellada y firmada y aportar un documento de autorización al agente aduanero. En ocasiones esta gestión se alarga dos o tres días.

En el caso de las islas no capitalinas este tiempo se prolonga. En Fuerteventura y Lanzarote «funciona rápidamente y no se nota tanto», pero en La Palma, El Hierro y La Gomera la espera estimada es «tres o cuatro días más» porque, aclara, «nunca va directamente».

Hernández pone el foco en la isla colombina donde han experimentado un crecimiento de ventas exponencial. «En relación a población y ventas es la que más ha crecido», señala.

