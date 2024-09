Fepeco exige una burocracia ágil y resolutiva

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) exige a las administraciones públicas una burocracia ágil y resolutiva. Su presidente, Óscar Izquierdo, es meridianamente claro en un asunto que trae de cabeza a las empresas y a la ciudadanía en general: La tesitura es tan catastrófica, que necesita medidas urgentes que pongan alguna solución al desmadre de una Función Pública carente de eficacia gestora.

Claramente no sirve, es más, sólo es buena para molestar. Sin ninguna responsabilidad por los retrasos, sin que nadie asuma obligaciones o alguna inhabilitación. Los empresarios y, en particular, los promotores y constructores estamos verdaderamente hartos, pero nunca vencidos porque no lo conseguirán jamás. Mientras tanto, los responsables públicos, también víctimas de primer orden de lo que padecemos en el tejido empresarial y la ciudadanía en general, dicen que no pueden hacer nada, pero no vamos a parar hasta solucionar el problema de la emergencia habitacional en Canarias.

Desde Fepeco pedimos la incorporación al trabajo presencial de manera inmediata de todos los empleados públicos adscritos a oficinas técnicas o gerencias municipales de urbanismo, porque la emergencia habitacional que padece Canarias también exige establecer trámites de premura, lo que significa que cada cual vuelva a su puesto de trabajo presencial urgentemente, por responsabilidad y profesionalidad. Es tan sencillo como real: No se construyen las viviendas necesarias porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales. Hay demoras y atascos en algunos ayuntamientos que superan los tres años de espera, lo que supone un incumplimiento flagrante y vergonzoso de la Ley debido a problemas estructurales como el planeamiento vigente, que en la mayoría de los municipios no está actualizado o adaptado a la Ley del Suelo; la escasez o nula presencia de personal especializado en las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo; la tardanza de los informes sectoriales, que llegan a pasar de doce meses; además de una imprescindible simplificación de las sedes electrónicas.

Oscar Izquierdo, presidente de Fepeco, patronal de los promotores y constructores de la provincia. / El Día

Oscar Izquierdo insiste en la urgente necesidad de emprender cuanto antes la licitación de las obras públicas de carreteras en nuestra isla, tanto las de interés regional como insular, ya que hay que pasar de las palabras a los hechos concretos. Realidades tangibles son lo que demandamos. Igualmente hay que emprender políticas operativas, con la imprescindible cooperación cierta del Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos, que hagan posible el comienzo rápido de la construcción de vivienda, tanto pública como privada, debido a la emergencia habitacional que padecemos, junto a la demanda angustiosa que existe, por parte de miles de ciudadanos y cientos de familias. La colaboración público-privada tiene que pasar de ser una frase demagógica, nunca cumplida en Canarias, para convertirse en una práctica habitual.

En esta línea, Fepeco propone la externalización de los trámites de licencias de obras mayores a entidades homologadas o colegios profesionales. La realidad es que se están quedando muchas obras desiertas en estos últimos años por falta de actualización de precios, demostrando, por un lado, que tenemos una Administración Pública en Canarias fallida, a la deriva. El Gobierno de Canarias tiene que asumir la responsabilidad de acometer este problema de manera valiente, sin demora alguna, porque desde hace años ya es tarde.

Hay que encontrar la solución adecuada, que requiere gallardía para terminar con este calvario, que pone en peligro la estabilidad empresarial y el trabajo de miles de personas.