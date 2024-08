Récord de pernoctaciones hasta julio con unos precios un 10% más caros

Segundo mejor julio de la historia para los hoteles canarios en lo que a pernoctaciones se refiere. El mes pasado los alojamientos de las Islas registraron más de 6,4 millones. Una cifra que da otro nuevo impulso al año de récord que registra el sector también en este aspecto. Y todo ello, a pesar de que las tarifas son ahora un 10,5% más caras que hace un año. Son los datos aportados por la Encuesta de Coyuntura Hotelera, difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que evidencia que en el séptimo mes del año el número de noches que las empresas pudieron facturar a los viajeros se incrementó un 3,3% respecto a 2023. Un suma y sigue para el excelente momento que está experimentando una actividad que parece indemne a los cuestionamientos que han surgido en los últimos meses respecto a los problemas que puede estar causando la masificación turística.

Los hoteles lograron incrementar las pernoctaciones a pesar de haber dado servicios a menos huéspedes que en julio de 2023. ¿Cómo es posible? El mes pasado este tipo de alojamientos recibieron en sus instalaciones a 959.649 personas. Son un 1,4% menos que hace doce meses. Pero sobre todo se resiente el viajero nacional que cae más de 5% hasta los 269.894. La subida de precios puede ser una de las causas de este descenso. Ante el encarecimiento generalizado, una parte de los viajeros españoles pueden haber optado por otros destinos más cerca de casa que no conlleven gastos como el de los billetes de avión, que en verano vuelven a dispararse. Sin embargo, los internacionales, con mayor poder adquisitivo que sus homólogos españoles, resisten y apenas bajan un 0,25%, registrándose un total de 689.755 clientes extranjeros. Y es precisamente esta residencia unida al incremento de la estancia media –que pasa de 6,4 días a 6,6– lo que hace posible que las pernoctaciones hayan aumentado.

De esta manera, Canarias replica la situación que también se produjo en el resto del país. Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,2% a nivel nacional en julio impulsadas por el tirón del turista extranjero, que en este caso –y a diferencia de lo que ha ocurrido en el Archipiélago– sí se han incrementado en un 5,5%. El viajero español se reduce también en el resto del país, un 3,4%, mientras que los precios también suben, aunque de forma más moderada que en las Islas, un 7,2% de media.

A lo largo de los primeros siete meses del año se han registrado 41,5 millones de pernoctaciones en el Archipiélago. Un récord para este periodo que deja atrás los datos de 2017, el año que hasta ahora ostentaba el máximo histórico. Las Islas también están recibiendo a más viajeros que nunca y los hoteles parecen haberse preparado para atenderlos. De acuerdo con las cifras del INE, en julio emplearon a 57.524 personas, la cifra más alta desde que existen registros. Y eso que los meses de verano no son los que tradicionalmente han sido temporada alta en el Archipiélago.

Los turistas no dejan de llegar a pasar sus vacaciones a las Islas a pesar de que los precios no han hecho otra cosa que subir en los últimos años. En el mes de julio las tarifas para disfrutar de una noche en un establecimiento canario fueron un 10,5% más caras que hace un año. De media, los huéspedes deben desembolsar 133 por cada noche de hotel. Nunca antes las tarifas habían sido tan altas en uno de los meses vacacionales por excelencia. Con este incremento, los hoteles canarios encadenan ya 38 meses de subidas consecutivas de precios. Un no parar que parece no importar mucho a quienes vienen a pasar unos días de descanso, que no están dispuestos a que la inflación les agüe sus días de vacaciones en Canarias.

Suscríbete para seguir leyendo