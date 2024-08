Bhavnani adquiere acciones del BBVA en plena OPA hostil al banco Sabadell

El empresario Ram Bhavnani irrumpe en el capital del BBVA en plena oferta pública de adquisición de acciones (OPA) al banco Sabadell. El inversor, de origen indio, pero afincado en Canarias desde la década de los 60, ha entrado en el accionariado de la entidad a través de dos sociedades de inversión, que son las que han adquirido los títulos por un valor cercano a los 2,5 millones de euros. El propio Bhavnani confirmó ayer la operación que realizaron los gestores de la sicav Bombay –de la que es titular junto a otros participantes– a través de la que adquirió 1,96 millones de euros en acciones y de la de Kalyani, que compró 468.000 euros.

«La decisión de invertir la tomaron los gestores de ambas sociedades intentando sacar la mejor rentabilidad este año», señaló Bhavnani, quien espera que tras la caída que sufrió en bolsa el banco liderado por Carlos Torres después de anunciar la OPA hostil en el mes de mayo –la entidad cayó casi un 7% el mismo día que se conoció la operación– sea ahora la que más se recupere en el tramo final del año.

Bhavnani entra en el capital del banco vasco en un momento en el que el BBVA se encuentra en plena OPA hostil sobre el Sabadell, entidad en la que el inversor también tiene presencia, aunque mucho más modesta, a través de la sicav Bombay, con un valor de 90.000 euros.

Una OPA hostil es una oferta de compra realizada por la empresa interesada directamente a los accionistas de la compañía que se quiere adquirir, es decir, sin contar con el beneplácito de su junta directiva ni de su consejo de administración. El objetivo es que buena parte de ellos vendan sus acciones para así poder tomar el control.

En esta situación se encuentran ambas entidades, pero no será hasta noviembre cuando los accionistas del Sabadell decidan si canjean sus títulos. ¿Qué pasará? El inversor afincado en Tenerife es cauto. «Yo no negocio con nadie», recalca, pero señala que se debe tener en cuenta que la operación no cuenta con el visto bueno del Gobierno central ni tampoco se ve con buenos ojos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Bhavnani es conocido desde hace años por su olfato para presagiar los movimientos del mercado. Natural de Sindh –un territorio de mayoría hindú que ahora forma parte de Pakistán–, llegó hace seis décadas a Tenerife procedente de Hong Kong por orden de su jefe. Aquí tenía que hacerse cargo de un negocio del que ya habían desistido tres directores anteriores. Pero él consiguió sacarlo adelante y a partir de ahí, pasito a pasito, logró conformar una de las mayores fortunas del Archipiélago.

Conocido durante muchos años como el Warren Buffet español, atesora grandes aciertos en el mundo bursátil. En 2017 se desprendió de sus últimos 80.000 títulos del Banco Popular apenas un puñado de horas antes de que el Santander lo comprara por la simbólica cantidad de un euro. Pero a lo largo de su presencia en esta entidad, Bhavnani logró importantes rentabilidades.

Llegó a ser el principal accionista del antiguo Banco Zaragozano, de las que luego se desprendió. También pudo controlar el 10% de Bankinter, una operación que le generó grandes beneficios. Prestó su imagen al Banco Madrid, y de él se llevó uno de sus grandes fiascos tras su caída e intervención por el Banco de España en 2015.

Pero al margen de sus inversiones multimillonarias en el sector financiero, Bhavnani ha regentado durante años Casa Kishoo, un bazar en Santa Cruz de Tenerife donde él mismo atendía detrás del mostrador. Con el dinero que comenzó a ganar en este negocio empezó a invertir en bolsa y adquirió también terrenos e inmuebles. Ahora, su patrimonio neto se calcula en unos 140 millones de euros y aparece de forma recurrente en las listas de los más ricos de las Islas. También fue consejero en materia de asesoramiento financiero del Club Deportivo Tenerife en la etapa de Miguel Concepción. Ahora, ya jubilado, asegura que mantiene más las distancias, pero un inversor de su talla no se retira del todo y continúa dando consejos y pendiente de sus negocios.

Suscríbete para seguir leyendo