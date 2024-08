Canarias se coloca a la vanguardia nacional en la industria del microchip

Puede resultar sorprendente tratándose de una región siempre tan dependiente del turismo, pero lo cierto es que Canarias se ha situado a la vanguardia de la industria nacional del microchip. El reconocimiento implícito al progreso del Archipiélago en el floreciente negocio de los semiconductores llega del mismo Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que en el informe Mapping of the Spanish Microelectronics Ecosystem, elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones y Ametic, la patronal de la industria digital en nuestro país, le confiere a una docena de empresas e instituciones isleñas un papel clave en la cadena de valor del microchip. Todo un espaldarazo a una Comunidad Autónoma que fue la primera, en marzo del año pasado, en aprobar su propia estrategia –CanaryChip– para intentar arañar hasta 587 millones de euros de los fondos extraordinarios europeos destinados para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de microelectrónica y semiconductores, con el que el Gobierno central prevé movilizar una inversión pública de 12.250 millones hasta 2027.

El informe de Ametic y el ICEX, entidad adscrita al Ministerio que ahora dirige Carlos Cuerpo, enumera las 170 organizaciones, incluidas tanto instituciones como empresas propiamente dichas, que integran el particular ecosistema nacional de la industria de la microelectrónica. No sorprende que sean Cataluña y la Comunidad de Madrid, sobre todo esta última, las autonomías que aglutinan al mayor número de entidades relacionadas con el negocio de los chips, toda vez que se trata de los dos principales motores de la economía española. Tampoco llama en demasía la atención que la Comunidad Valenciana sea la tercera región del ranking. Sin embargo, sí resulta bastante más sorprendente que Canarias prácticamente iguale a Andalucía y al industrial País Vasco en las siguientes posiciones. Tras las dos grandes economías del país –Madrid y Cataluña– y la Comunidad Valenciana, Andalucía aparece con 14 entidades en el ecosistema nacional de los semiconductores; País Vasco, con 13; y el Archipiélago, con otras doce. De modo que las Islas se codean con otras cinco regiones en la vanguardia de la industria española de los microchips, algo totalmente desacostumbrado en una autonomía que, turismo al margen, no suele figurar entre las comunidades punteras en casi ningún ranking socioeconómico. Más bien al contrario: suele aparecer a la cola.

El Archipiélago fue la primera autonomía en presentar un plan para arañar fondos del ‘Perte chip’

Las doce entidades u organizaciones isleñas que apunta el informe se dividen en una asociación, dos institutos de investigación y nueve empresas. La primera es el Clúster Chip Canarias, que armoniza los intereses de once firmas dedicadas al diseño y/o la fabricación de equipos electrónicos. El clúster cuenta con el respaldo de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria y de los parques científico-tecnológicos de las dos universidades públicas del Archipiélago. Y cuenta también con el apoyo del Gobierno regional en el objetivo común de que la estrategia CanaryChip llegue a buen puerto. En cuanto a las instituciones, estas son el Instituto de Microelectrónica Aplicada, el IUMA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el reputadísimo Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC.

Lista de empresas

La lista de las nueve empresas isleñas de la industria nacional del chip la integran Aerolaser System, especializada en sensores avanzados para el campo de la tecnología geoespacial –ha desarrollado tecnología propia– y con sede en Las Palmas de Gran Canaria; Agnos PCB, con domicilio en Santa Cruz de Tenerife y oficina en la californiana San Diego y dedicada a prestar servicios de inspección óptica automatizada para el control de calidad en la cadena de fabricación de microchips; eSignus, una consultoría en ciberseguridad que opera desde la capital grancanaria; SensorLab, también en la mayor urbe del Archipiélago y que desarrolla y fabrica sensores de pH de alta precisión y fuentes de luz LED espectrofotométricas de alta estabilidad; y Wooptix, ubicada en La Laguna –con dependencias también en Madrid y California– y que aplica técnicas de óptica adaptativa propias de la astrofísica a las medidas de la superficie de las obleas de silicio, que son imprescindibles para la fabricación de chips.

La lista la completan SubSea Mechatronics, en Las Palmas de Gran Canaria y que diseña, construye y opera plataformas de detección remota para ambientes extremos; Wimmic, especializada en productos semiconductores y que presta servicios a los sectores aeroespacial, de las comunicaciones y de defensa; IDeTIC Fotónica Integrada, que en verdad es un instituto universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los campos de la tecnología fotónica y las comunicaciones; y Solar MEMS, con sede central en Andalucía y desarrollos en Canarias y especializada en sistemas Micro Electro Mecánicos (MEMS) y su aplicación al diseño de sensores solares de alta precisión para el espacio.

