De Danone, Freixenet y Massimo Dutti a la reproducción asistida.

Marián Garriga (Barcelona, 1978) es una directiva de empresa que habitualmente tiene preparada la maleta. Viaja casi todas las semanas. Los aeropuertos y las estaciones de tren son su segunda casa. De Sídney a Nueva York, de Pekín a Ámsterdam y vuelta a Valencia. La capital del Turia alberga el cuartel general de la empresa que dirige desde hace año y medio: Genea Biomedx. Se trata de una compañía australiana, participada por inversores internacionales, pionera en el mundo en la transformación digital de las clínicas de reproducción asistida. Recientemente ha abierto sede en el parque tecnológico de Paterna (Valencia).

Su inquietud por los negocios internacionales empezó a una edad muy temprana. Cuando tan solo tenía 15 años, se trasladó a Estados Unidos para cursar el bachillerato y allí forjó una idea que luego ha podido llevar a cabo: "Los negocios son internacionales", dice. En Barcelona estudió ADE en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y poco tiempo después se trasladó a Londres para cursar un máster en Dirección de Marketing en la London Metropolitan University. Después realizó el executive program de ESADE en Liderazgo, y en el IESE, un posgrado en social media strategy. Su primer trabajo comenzó al concluir la carrera en Danone (en la división de aguas) pero tenía claro que quería irse al extranjero "con algo de experiencia laboral", cuenta a bordo de un tren de alta velocidad que une Madrid y Valencia.

En Londres consiguió una beca del COPCA (que es el ICEX catalán) y gracias a esta ayuda económica tuvo la oportunidad de trabajar en Freixenet en el Reino Unido pasando por varios departamentos. El de márketing fue sin duda el que más le gustó. "Por aquel entonces internet estaba solo empezando y tuve la oportunidad de crear un e-commerce de venta de vinos españoles. Me cautivó el mundo digital", recuerda de aquella experiencia profesional.

Digitalización

El plato fuerte de Garriga es la digitalización y la experiencia de cliente. "Un día llamó a mi puerta Hewlett Packard y me ofreció un proyecto que no pude rechazar. Entonces -agrega- decidí aparcar mi plan para unirme a una gran empresa con el objetivo de montar el programa de CRM [customer relationship management, por su terminología en inglés], es decir, la gestión de relación con los clientes, de una de sus divisiones mundiales".

Cuenta Garriga, casada y madre de tres hijos (Greta, de 11 años, y Mateo y Nicolás, de 8) que le interesa el emprendimiento y que "siempre" está aprendiendo de todos sectores en los que trabaja. Su método la ha llevado incluso a incorporar experiencias del mundo del vino, donde entendió que aunque España tenía un producto extraordinario, Francia e Italia sabían hacer mucho más márketing. "Fue un momento muy interesante -subraya- porque se veía un cambio generacional en las bodegas españolas y los negocios pasaban del padre, que trabajaba la tierra, al hijo, que venía de estudiar en una escuela de negocios. Era raro ver en ese tipo de empresas un departamento de márketing. Después de mi paso por Freixenet, en el Reino Unido, entendí que podía convertirme en ese departamento de márketing de forma externa y ayudar a diferentes pymes", afirma años después de esa aventura profesional.

En 2018, fichó por el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). "Cuando me vinieron a buscar desde IVIRMA Global, me sorprendió que se hubieran fijado en mi perfil: dirección de Consumer Marketing Global de Massimo Dutti. Pero al entender más el negocio en el que me desenvuelvo ahora he visto que tenía todo el sentido del mundo. Veo la clínica de reproducción asistida como una flagship store donde lo que más importa es el producto y la experiencia. El mundo del retail había pasado ya por la revolución digital y muchos de los aprendizajes del sector eran y son aplicables a la reproducción asistida", explica desde su nuevo puesto de trabajo.

Emprendimiento

En la actualidad, como dirigente de Genea Biomedx, sostiene que la actividad de la reproducción asistida está en plena transformación. Y que tiene tres retos principales que están cambiando la dinámica del sector en todo el mundo: demanda creciente (una de cada seis parejas necesita acudir a la reproducción asistida), falta de profesionales en el sector y, en tercer lugar, el negocio se concentra en grandes grupos por la entrada del capital riesgo. Genea Biomedx es una marca bien reconocida en el sector, pero seguimos siendo una compañía pequeña. "En lo que va de año -apunta- crecemos a un ritmo del 50% sobre el año anterior, pero nuestra ambición es crecer más".

A pesar de su elevada movilidad, Garriga afirma que tiene tiempo para "viajar en familia, hacer deporte y desconectar" en la Cerdaña (Pirineo catalán), donde sube montañas. Ha corrido los maratones de Nueva York y Valencia. Y le gusta leer biografías y libros de management. ¿Proyectos de futuro? "Seguir viajando por todo el mundo prácticamente la mitad de mi tiempo. La empresa está en plena expansión, abriendo mercados y con el foco puesto en China y Estados Unidos", concluye.