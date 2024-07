Los plataneros critican la "deslealtad" de Agricultura al pactar medidas sin el sector

Julio no acaba bien para los plataneros. La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha explotado contra la decisión de los grupos políticos del Parlamento de Canarias de aprobar una Proposición No de Ley (PNL) incluyendo enmiendas a "última hora" que, a su juicio, "dividen al sector y vulneran las peticiones de los plataneros". En un principio, las medidas para paliar la situación crítica del sector -que partieron de la Consejería de Agricultura que dirige Narvay Quintero-, estaban pactadas con los productores, pero el pasado viernes 26 de julio la iniciativa sufrió dos cambios sin el beneplácito de los plataneros. "Es un comportamiento desleal de la consejería porque habíamos llegado a un acuerdo y de repente la PNL tienen otro comportamiento", critica el presidente de Asprocan, Domingo Martín.

¿Cuáles fueron los cambios? Los plataneros habían concretado junto a la consejería que se fijara en un máximo de 68.500 kilos por hectárea el derecho a las ayudas para la producción de plátano y los grupos políticos decidieron in extremis reducir ese tope a los 65.000 kilos con el objetivo de beneficiar al "pequeño productor". "Esto lo que va a causar es la división del sector, va a hacer mucho daño", advierte Martín, quien afirma que la PNL ha salido adelante "a pesar de incluir en la exposición de motivos datos que son, cuando menos, cuestionables".

Históricos

La otra propuesta que tampoco convence a Asprocan, también vinculada al reparto de ayudas, es el cambio de criterio temporal para definir el periodo en que se crean los históricos. Los plataneros eran partidarios de no cambiar el sistema que se establecía en dos años y la consejería quería subirlo a "tres o más". Alcanzaron un acuerdo para fijarlo en tres con "condiciones específicas" que permitieran mantener un sistema equivalente al actual, pero esas condiciones se esfumaron cuando los partidos aprobaron las últimas enmiendas de la PNL. "Es un sistema que castiga al productor que quiera recuperar una finca", afirma el presidente de Asprocan.

Desde la Asociación confían en que la "consejería reflexione sobre la gran equivocación que se ha cometido" y dé marcha atrás a la PNL. El verano no es una buena temporada para los plataneros. La reducción de las ventas y el exceso de producción pincha los precios. "Después del pasado año que fue catastrófico por la climatología remontamos de febrero a junio, pero ahora vuelven a ser meses malos", lamenta Martín.