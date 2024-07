Competitividad y desarrollo sostenible de Canarias

En un mercado abierto a la competencia el precio de un producto o servicio no es la única variable que lo hace más o menos deseado como lo demuestra el hecho de muchas veces el producto más caro, entre varias ofertas similares disponibles, es el más demandado. Ello supone que los que adquieren tal producto o servicio le dan al mismo más valor que el de la competencia. Se dice que el tal producto es más competitivo y que la empresa que lo produce es más competitiva. La competitividad es, pues, la relación entre el valor del producto o servicio ofrecido y los insumos necesarios para su producción. Este concepto puede aplicarse a una empresa, a un sector productivo o de servicios, a una institución pública, a un país, etc. La competitividad solo adquiere sentido en un mercado abierto, competitivo, donde se supone que unas empresas o instituciones tienen ciertas ventajas frente a las demás y no en uno cerrado o cautivo.

Las ventajas que determinan la mayor competitividad pueden ser comparativas o competitivas. Las primeras se derivan de una alta productividad mientras que las competitivas surgen de otros factores internos a las empresas tales como diseño e innovación, calidad, imagen de marca, logística y servicios locales en los países de destino, atención al cliente, etc., y otros externos a las mismas como inversiones en formación que conduzcan a un personal más cualificado, en investigación y desarrollo, en diseño e innovación, en mejoras en las cadenas de producción y suministros, en marketing y relaciones internacionales, en protección del medioambiente, etc.

Muchas de las ventajas competitivas tienen la particularidad de ser únicas como puede ser el caso del clima y la naturaleza para ciertos modelos de turismo o en otros casos por ser difíciles de ser copiadas por los competidores como por exigir un gran esfuerzo para conseguirlas y mejorarlas. La competitividad no solo permite a una empresa de un país penetrar en los mercados de otros países, sino también blindarse frente a la penetración de productos de otros países en su mercado interno.

Por razones obvias, un incremento continuo de la competitividad por la vía de abrir mercados exteriores tiene un límite al que se llega tanto más rápido, cuantos más países adopten los mismos planteamientos. La innovación, la flexibilidad y la diferenciación pierden sentido cuanto más homogéneos e internacionales sean los productos o cuanto más fácil sea el acceso a la tecnología y los servicios para todos. En unos escenarios de futuro modificables ha de aceptarse que empresas y sectores que hoy son competitivos dejarán de serlo y desaparecerán mientras otras que no lo son tanto, u otras nuevas, se convertirán en más competitivas.

Existen muchos índices para la medida de la competitividad referidos especialmente a una región o país y en particular el International Institute for Manegement Development que publica un informe anual de la competitividad de más de 100 países es uno de los más destacados especialmente por reflejar la complejidad.

Este índice considera cuatro grupos de factores de competitividad. Son el desarrollo económico: tamaño, crecimiento y riqueza de la economía nacional, comercio e inversión internacional, empleo y precios; la eficiencia gubernamental: finanzas públicas, política fiscal, eficiencia estatal, justicia, seguridad, legislación para los negocios, regulación de la competencia, sistema educativo, sistema de I+D, etc.: la eficiencia del sector privado: productividad, costes laborales, relaciones laborales, disponibilidad de trabajadores cualificados, eficiencia de los bancos, etc.: infraestructuras: básicas, tecnológicas, científicas, de salud, medioambiente, etc.

Productividad

Obviamente, la competitividad está directamente relacionada con la productividad de manera que una empresa, sector o país no puede ser competitivo si tiene una baja productividad. En mercados de productos y servicios homogéneos la productividad es el principal factor de la competitividad mientras que en mercados diferenciados es la decisiva. La competitividad, mucho más que la productividad, no es una situación estática, sino un proceso siempre en evolución que requiere esfuerzos coordinados y dirección clara en campos muy diversos que sobrepasan las capacidades de las empresas. Exige políticas públicas en sentido amplio a escalas regionales, estatales o supranacionales con perspectivas de resultados a medio y largo plazo y que, por tanto, requiere de un marco económico, social y político estable, de una cultura y de un ambiente propicios, de sólidas relaciones internacionales, etc. En suma, de un plan estratégico que le dé soporte.

Al igual que la productividad la competitividad está fuertemente relacionada con el desarrollo sostenible de una empresa, sector o país de manera que los productos y servicios más competitivos generen la máxima satisfacción de todas las necesidades humanas, incluyendo la protección del medioambiente, tanto para los habitantes actuales como para los futuros.

