El despacho estadounidense experto en fusiones RC Law desembarca en Madrid

Madrid hace hueco para recibir a otro despacho de abogados. La firma estadounidense RC Law aterriza en la capital. Tras ser fundada en 2017, la boutique especializada en operaciones de M&A, dirigida por el abogado español Xavier Ruiz Coloma desembarca en el número 53 del Paseo de la Castellana, en el mismo edificio en el que Dentons ocupa la octava planta.

Según consta en la información a la que ha tenido acceso Activos, vertical económico de Prensa Ibérica, RC Law inscribió su filial española el pasado martes. RC Law Spain, como se llama la sociedad constituida, es una filial de la matriz estadounidense y cuenta con Ruiz Coloma como administrador único.

Los planes de regresar a España de Ruiz Coloma no eran desconocidos. De hecho, el pasado mes de abril, en el podcast de información jurídica, The legal Podcast, dirigido por Marc Gericó, ya reconocía su intención de abrir una sede en España pero para hacer derecho norteamericano. "No está descartado. Estamos valorando abrir una oficina de representación en Madrid", señalaba Ruiz Coloma la pasada primavera en el programa.

Quién es RC Law

RC Law fue fundada en enero de 2017 en Nueva York y Miami por Xavier Ruiz, después de haber ejercido en la ciudad de la Gran Manzana durante más de 20 años en algunas de las firmas de abogados más importantes del mundo, entre ellas Baker McKenzie, K&L Gates y Holland & Knight. También ejerció en España y Argentina. Desde entonces, el bufete ha crecido con la incorporación de abogados calificados con trayectorias diversas.

En agosto de 2021, RC Law se fusionó con Sanchez Fisher Levine, una firma de litigios con sede en Miami con experiencia en litigios comerciales, investigaciones corporativas, delitos de blanqueo de capitales y arbitraje internacional. Las dos firmas operan conjuntamente bajo un acuerdo comercial. Así, han adoptado estándares comunes de mejores prácticas y comparten ciertos recursos profesionales y de otro tipo. Como resultado de esta alianza, las firmas combinadas tienen oficinas en Miami, Nueva York y Los Ángeles, y presencia en Orlando y Ft Lauderdale, Florida. Los abogados pueden ejercer en California, Washington DC, Florida, Illinois, Nueva York, Texas, Argentina, Brasil, Perú y España.

Su socio fundador, Xavier Ruiz Coloma, a lo largo de los años ha actuado como asesor financiero o de fusiones y adquisiciones en Nueva York para algunas de las principales empresas europeas y asiáticas, entre las que se incluyen Sony Corporation, Telefónica, Prosegur, BBVA, Indra, Mapfre, Dragados, Abengoa, Caixabank, Bankia, ACS, Vantico (Ciba Geigy), Globalia, Planeta, Insudpharma y Wallbox. También asesora regularmente a family offices europeas y latinoamericanas en asuntos transaccionales y corporativos en Estados Unidos.