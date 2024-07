Agoney Melián: «El autoempleo por necesidad no es emprender y muchas veces acaba mal»

¿Qué balance hace de estos casi cuatro años al frente de la asociación?

A nivel personal, lo que me he llevado es saber que la vida es tan variable, hay tanta incertidumbre, y lo que no debe cambiar nunca son los valores y ser buena persona. A nivel asociación el cambio ha sido estratosférico. Tener un proyecto regional nos ha permitido tener una voz única. Siempre defiendo que el proyecto regional es la única vía para poder mejorar la vida de los jóvenes empresarios de Canarias. Hemos puesto encima de la mesa problemas como la financiación para la juventud empresaria. Hemos creado una red sólida de apoyo, no es lo mismo que vayas a emprender solo, que tener una red de apoyo multidisciplinar basada en la experiencia propia. Tenemos muy claro que nuestra misión debe ser construir una Canarias que compita por arriba y que de respuesta, por ejemplo, a los problemas que se planteaban el 20 de abril. Y tenemos la solución, construir más empresas canarias potentes.

Algunos de los problemas que se reivindicaban el pasado 20 de abril afectan de manera directa a los jóvenes como la vivienda o los bajos salarios, ¿de qué manera se puede revertir?

El modelo turístico ha sido un modelo de éxito pero no quiere decir que no tengamos que repensarlo y hacerlo más sostenible. Quizá lo que me falta es ese plan a largo plazo. Nosotros, los jóvenes empresarios, vamos a poner en marcha un programa de reflexión donde analizaremos estos problemas de manera técnica y profesional. Y creo que, como desde la política se gobierna a corto plazo, quizás es la sociedad civil la que tendrá que organizarse, como ya ha hecho en otras partes de nuestra historia, para diseñar un modelo en el que Canarias pueda competir por arriba, que de dignidad a la ciudadanía y permita aportar talento, porque yo creo que en esto último, Canarias no tiene límites.

¿Cómo se puede conjugar que se paguen mejores salarios en Canarias con las dificultades que dicen tener las empresas para subir los sueldos?

Aquí de lo que hablamos es de dignidad para que la ciudadanía, no solo pueda pagar sus gastos, sino que pueda tener una vida digna. Y hablamos también de la dignidad de las empresas. El error que estamos planteando es enfrentarnos. Yo creo que hay que subir los salarios y tenemos que elaborar un plan para que las empresas puedan pagar esos salarios sin verse abocadas a un desastre del que nadie les va a rescatar. Tenemos que ver de qué manera construimos unas empresas que puedan pagar por encima del salario mínimo y así este dejaría de estar también en el debate. Y para eso tendremos que invertir en que las empresas sean competitivas. Nosotros proponemos al Gobierno de Canarias que cree la primera Ley de Apoyo a la Juventud Empresaria del planeta. Ya hemos presentado un borrador con la fórmula que los jóvenes empresarios plantean a largo plazo para construir una Canarias que no tenga problemas de salarios ni de precariedad. Si no tenemos empresas competitivas nunca podremos reducir los altos porcentajes de pobreza en Canarias. No podemos tener trabajadores pobres que no llegan a final de mes, pero las empresas también tienen que ganar dinero porque su ánimo es ese, siempre sin explotar al trabajador, por supuesto. Tenemos juventud empresaria también precaria, que incluso tienen que ir a pedir comida. Por eso, tenemos que empezar a promover también el emprendimiento de calidad y no el autoempleo, porque habitualmente el que se autoemplea lo hace porque tiene que dar soporte a su familia. Y eso no es emprender sino que es una huida hacia delante, desesperada y probablemente va a salir mal porque emprender es muy complicado.

¿Y cómo se consigue que los jóvenes emprendan con calidad?

Para mi, lo primero es sacar una ley de Apoyo a la Juventud Empresaria, que nos reconozca y nos dignifique para que sea el soporte sobre el que luego se desarrollen una serie de medidas que llevamos pidiendo desde hace un montón de tiempo. Lo segundo, creo que hay que dejar de hablar mal de las empresas y de los empresarios. Si damos a conocer los casos de éxito y decimos que ser empresario está bien, que te puedes ganar la vida dignamente, que no explotas a la gente, sería una gran medida para que los jóvenes quisieran serlo ¿no? Y tercero, repensar el sistema educativo. Hay un montón de carreras que son geniales, pero si no conseguimos que el mercado laboral sea capaz de absorber a toda la gente que sale de la universidad, el sistema educativo va a sufrir una crisis porque la gente va a dejar de estudiar. Eso no lo podemos permitir porque es lo único que hace que funcione el ascensor social.

Otro de los problemas que aqueja a las empresas es la falta de personal, ¿cómo lidian con esto los nuevos empresarios?

Una parte del problema es que antes se adquirían las soft skills o ciertas habilidades sociales por nuestra forma de vivir en comunidad. Las familias eran más grandes y, quien como yo se crió en un barrio, sabía quien vivía en el primer piso y quien en el último. Eso ya no es así. La digitalización también ha hecho que la gente se aísle. Si tu llegas a un puesto de trabajo, sabes resolver conflictos, buscarte la vida porque eres resolutivo pero no sabes usar una herramienta, puedes aprender. Eso es lo que se echa en falta muchas veces. Luego, por parte de las empresas, no vamos a echar balones fuera y tendremos que repensar y reformularlas para que sean atractivas.

¿Están más adaptadas las empresas lideradas por jóvenes a los cambios del paradigma laboral, que pide más flexibilidad y mayor conciliación?

En general creo que sí porque tenemos bastante claro el modelo social actual y también porque nosotros también lo queremos. A mi eso de que por ser empresario tiene que esclavizarte, la gente joven no emprendemos con esa mentalidad. El modelo ha cambiado y los empresarios actuales tenemos algunas diferencias acerca de cómo gestionar este tipo de cosas. Insisto, para resolver el problema de la falta de trabajadores se debe invertir en formación de calidad, promover las soft skills porque de una manera intrínseca ya no se consiguen y hacer una reflexión empresarial, para convertirnos en sitio donde la gente quiera trabajar.

¿Cree que es el momento de reducir la jornada laboral?

Es un tema complicado. Cuando me preguntan respondo que a mi personalmente me encantaría. Pero hay profesiones en las que es complicado reducir la jornada. Hay que estudiar cómo conseguirlo. Hay veces que las empresas nos equivocamos en comunicación y simplemente decimos: no se puede. Las plantillas están justitas, pero no porque los empresarios quieran sino porque no se puede más. A veces se nos olvida que la persona que tiene un estanco, un centro deportivo o una peluquería son empresarios también y son el 95% de las empresas. Cuando uno de sus trabajadores coge vacaciones o una baja, el autónomo no las coge y dobla turno. Los autónomos de hoy son en su mayoría bommers que están acostumbrados a sacrificarse, que no les importa no cobrar un mes o piden un préstamo para pagar la Seguridad Social. Esas son el tipo de empresas que tenemos en España. Si no somos capaces de construir nuevos modelos, las próximas generaciones no van a emprender.

Las patronales canarias señalan al absentismo como uno de los grandes problemas de a economía canaria, ¿está de acuerdo?

Yo confieso que no lo vivo en mi empresa y el absentismo en mi equipo está totalmente justificado. Pero es verdad que hay compañeros empresarios que me plantean números de absentismo y son terribles. Yo no se si sería capaz de mantener una empresa abierta con ellos. Es un problema delicado que no tiene fácil solución. No creo que sea 100% culpa del empresario ni de la persona que está trabajando. Habrá gente que se sume al carro y diga hoy no me apetece ir a trabajar y habrá gente que se lleve la fama injustamente y seguramente lo necesita. Creo que va aparejado con la construcción de nuevos modelos de empresa y con el cansancio ciudadano. Se habla mucho de salud mental pero no se está poniendo el foco en esto y creo que hay que hacer un proyecto que tenga calado social.

