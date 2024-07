Ashotel propone duplicar la subida salarial para repartir más la riqueza

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha dado un paso al frente tras las multitudinarias manifestaciones del 20 de abril contra el actual modelo turístico, en las que una de las principales reivindicaciones fue un mayor y más equitativo reparto de la riqueza que genera el motor de la economía regional. Justo cuando las distintas organizaciones convocantes de las protestas del 20A amagan con una nueva manifestación tras el verano, los hoteleros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife pusieron ayer sobre la mesa una oferta en pos de la «paz social» en la que se comprometen a duplicar la subida salarial prevista para este y el próximo años (2024-2025) en el convenio colectivo del sector.

La propuesta de Ashotel a los sindicatos, que ayer dieron a conocer su presidente, Jorge Marichal, y la vicepresidenta Victoria López, supondría que los trabajadores bajo el paraguas del convenio sectorial vieran incrementadas sus nóminas de aquí al cierre de 2025 en un más que considerable 9%. En los términos acordados en su día, cuando se rubricó el convenio en vigor, el alza salarial para el bienio 2024-2025 se fijó en el 4,5%, con lo que de aceptarse la propuesta de Ashotel, la subida, efectivamente, sería el doble de la estipulada. Ese 9% de revalorización de los sueldos se repartiría en sendos aumentos del 4,5% en el actual y el próximo años. Para hacerse una idea de la magnitud del aumento de los salarios propuesto por los hoteleros de Tenerife basta con apuntar que quien en estos momentos cobra 1.500 euros mensuales, por ejemplo, pasaría a cobrar a finales de 2025 hasta 135 euros más al mes. Es decir, 1.620 euros más al cabo del año, un sueldo extra.

Los dirigentes de Ashotel -cabe recordar que Marichal es también presidente de la Cehat, la patronal hotelera española- explicaron que la comisión negociadora ha mantenido diferentes encuentros con los sindicatos, en especial con UGT y CCOO, las dos grandes centrales nacionales que aun siendo minoritarias en el sector de la hostelería -juntas tienen cinco representantes en una mesa de 15 delegados- interpusieron un pleito con motivo del plus ad personam, concepto que sí aceptaron en 1995, año en que se eliminó del Estatuto de los Trabajadores la antigüedad y se transformó en este complemento personal de cada empleado.

El consejo directivo de Ashotel, reunido el jueves de forma extraordinaria, acordó hacer pública esta propuesta de incremento salarial y confía en que la parte sindical la considere adecuada. Este esfuerzo económico supondrá unos cien millones de euros más en estos dos años en la masa salarial correspondiente a los 31.850 integrantes de las plantillas de establecimientos alojativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Marichal: «No somos sordos ni ajenos al 20A, por eso estamos haciendo esta propuesta»

«No somos sordos ni ajenos al 20A, y por eso estamos aquí hoy haciendo esta propuesta, que se une a otras iniciativas ya en marcha; creo que nos equivocamos si estigmatizamos un sector que no es culpable del malestar social que existe en Canarias», dijo Marichal, quien insistió en que se deben buscar las causas reales en las consecuencias derivadas del aumento de población de las Islas, que en lo que va de siglo ha pasado de 1,6 a 2,2 millones de residentes. «Este aumento de población no ha llevado aparejadas las infraestructuras necesarias: ni educativas, ni sanitarias, ni viarias, ni viviendas...», afirmó. «Parece que el turismo se ha convertido, injustamente, en un coche escoba que recoge todo el malestar de la sociedad, cuando el turismo no es el problema, es la solución», añadió.

El presidente de Ashotel precisó que ahora «las personas están en la ecuación, y serán lo más importante en el corto y medio plazo», después de que las empresas hayan puesto en primer lugar en anteriores etapas la sostenibilidad económica y la medioambiental. «Dejémonos de dudas sobre el modelo; cierto es que hay que mejorarlo, pero creo en él, y hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar cuál debe ser el modelo que tire de la economía de las Islas», ahondó.

Marichal instó a los sindicatos demandantes a retirar el pleito interpuesto por un concepto resuelto hace ya 15 años. «La propuesta está sobre la mesa, y confiamos ahora en que con la misma lealtad que nosotros hemos negociado, ellos actúen por un objetivo común: la paz social y laboral que realmente siempre ha imperado en nuestro sector», apuntó.

Ashotel ya expresó hace algunos meses que compartía algunas de las demandas del 20A, como los problemas de acceso a la vivienda o las dificultades diarias de movilidad. De hecho, y con el ánimo de contribuir en la búsqueda de soluciones, Ashotel propuso varias iniciativas. Con respecto a la vivienda, por ejemplo, la patronal hotelera se ofreció el pasado abril a construir casas a precios tasados para alquilar a los trabajadores. Y en relación con el problema de movilidad, también puso en marcha en mayo un proyecto piloto de guaguas a demanda para trasladar al personal hotelero a sus puestos de trabajo.

Ashotel, la Asociación de Empresas de Restauración y Ocio y Sindicalistas de Base (SB) rubricaron en septiembre de 2022 el convenio colectivo provincial de hostelería para 2022-2026, con una subida salarial total del 10,25%. Patronal y SB no lograron sumar al acuerdo a UGT y CCOO. El actual convenio recogía los siguientes aumentos anuales para el cuatrienio 2022-2026: 3%, 2,75%, 2,5% y 2%. La mesa negociadora se constituyó en junio de 2022 con el esquema habitual de 15 integrantes de la patronal y 15 de la parte sindical -diez de SB, tres de CCOO y dos de UGT-.