El turismo desborda las previsiones en Canarias con un 11% más de visitantes este año

La industria turística camina con paso firme hacia otro año de récords. En los cinco primeros meses de 2024 disfrutaron de unos días de vacaciones en las Islas 6,49 millones de extranjeros. Son 626.403 más de los que lo hicieron en el mismo período del año pasado. Un 11% más. Nunca tantos foráneos habían visitado el Archipiélago sin ni siquiera haber llegado aún a la temporada de verano. Un nuevo máximo –el enésimo desde que Europa dejase atrás la covid y la fiebre del turismo se propagase por todo el continente– al que ha contribuido el mejor mes de mayo de la historia para el motor de la economía regional.

En el quinto mes del año se contabilizó en Canarias un total de 1,038 millones de visitantes extranjeros, 68.416 más que en mayo de 2023. El aumento interanual roza así el 7,1%. Lo más relevante, con todo, no es tanto ese incremento como el hecho de que es la primera vez que se supera el millón de turistas foráneos en el mes históricamente más flojo para la primera industria isleña. En mayo de 2019, que por ser el último ejercicio antes de la irrupción de la covid viene tomándose como referencia para calibrar la evolución del turismo pospandemia, estuvieron en el Archipiélago, por ejemplo, menos de 889.000 viajeros procedentes de terceros países. Cuando más cerca se estuvo de las actuales cifras fue en mayo del por entonces excepcional 2017. En el quinto mes de ese año se llegó a los 993.431 visitantes extranjeros, 44.270 menos que en este extraordinario mayo de 2024.

El gasto de los viajeros ha subido un 35,5% desde 2019, hasta casi duplicar el alza de la inflación

Y si las cifras de llegadas de turistas están por las nubes, también lo está la facturación del sector, algo fundamental para conseguir esa industria de menos cantidad y más calidad por la que apuestan empresas e instituciones. Además, el gasto de los viajeros también alcanzó máximos históricos tanto en lo que va de año –de enero a mayo– como en el quinto mes del ejercicio.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, los turistas extranjeros gastaron en sus vacaciones en Canarias –por todos los conceptos: billetes, alojamiento, alimentación, excursiones...– un montante de 9.638,5 millones de euros. La cantidad por sí sola no dice gran cosa, pero son 1.392 millones más de lo que desembolsaron quienes visitaron las Islas en el mismo período del pasado año. El incremento es del 16,9%, un alza a todas luces extraordinaria. Tan es así, que esos casi 9.640 millones de euros facturados hasta mayo por la industria turística son la cuantía más alta de siempre en esos meses. De hecho nunca se había rozado, ni de lejos, la barrera de los 9.000 millones.

El efecto de la inflación

Es verdad que en ese sensible incremento del gasto –que es gasto para los viajeros y al mismo tiempo es facturación para el sector– subyace la ola inflacionaria que se gestó en abril de 2021 y cuyos efectos aún perduran. Los precios se han disparatado, y se han disparatado para todos, con lo que los visitantes también pagan más dinero por su estancia en el hotel, la cena en el restaurante o la entrada del parque temático. En última instancia, por tanto, el gasto turístico global aumenta por el efecto inflación, es decir, sin que el viajero necesariamente haya comprado más bienes o contratado más servicios. Sin embargo, no es menos cierto que no todo ese incremento obedece a la histórica subida que los precios han experimentado en los últimos años. Ni muchísimo menos.

Entre enero y mayo de 2019, aquel último ejercicio prepandemia y precrisis, los extranjeros que disfrutaron del Archipiélago se dejaron 7.111,4 millones de euros. Eran tiempos, cabe insistir, sin rastro de coronavirus ni de inflación. Cinco años después, ese importe se ha disparado un 35,5%, un más que notable crecimiento que está muy por encima del experimentado por el Índice de Precios de Consumo. Porque si el gasto turístico de enero a mayo de 2024 es un 35,5% superior al contabilizado en los mismos meses de 2019, la inflación solamente subió en ese lustro, en tasa general, un 18,8%. De modo que el alza de la facturación del sector casi duplica el alza del IPC, esto es, de la inflación. Esto evidencia que una parte del mayor gasto de los visitantes obedece a la ola inflacionaria –por supuesto– y que otra parte, no precisamente menor, se debe a la bonanza de que disfruta el negocio al calor de la fiebre de los viajes que afecta al Viejo Continente.

Tres cuartos de lo mismo se observa al mirar la evolución del gasto turístico solo en el mes de mayo. El desembolso de los visitantes foráneos llegó en el quinto mes de 2024 a 1.455,9 millones de euros, 186,6 millones más –un 14,7% más– que en mayo de 2023.

Es más, de nuevo se trata de un récord histórico. Tampoco se había alcanzado nunca tal cantidad, esos cerca de 1.500 millones de euros de facturación, en el que ha venido siendo, al menos hasta este año, el mes de menos ingresos para el motor económico.

El único lunar está en la duración media de las vacaciones, que se reduce aunque ligeramente

La fortaleza y capacidad para recuperarse de la industria turística regional se ven con claridad al comparar sus números con los de los otros grandes destinos españoles. Con la única excepción de la Comunidad Valenciana, que entre enero y mayo de este año recibió la friolera de un 30,7% más de visitantes que en igual período de 2019, Canarias es el destino nacional donde más ha aumentado el número de viajeros foráneos desde aquel último ejercicio precrisis. En lo que va de 2024 ha venido a las Islas un 14,45% más de turistas que en los mismos meses de 2019, mientras que el incremento en los demás destinos oscila entre el 5% de Cataluña y el 14,43% –cerca de Canarias pero ligeramente por debajo– del otro archipiélago del país: Baleares.

El único pero que se observa en los datos publicados este miércoles por el INE está en la duración de los viajes. Las vacaciones de quienes vinieron en mayo a las Islas duraron una media de 7,43 días, un 4,7% menos que hace un año. Y las de quienes vinieron entre enero y mayo se prolongaron 8,51 días, un 1,7% menos.