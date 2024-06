262.000 canarios se benefician de la rebaja estatal en el IRPF

Las rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobadas este martes en el Consejo de Ministros benefician a unos 262.000 canarios. El Gobierno central explicó que esta medida tributaria aliviará la carga fiscal de alrededor de 5,2 millones de contribuyentes en toda España, de los que poco más del 5% residen en el Archipiélago. Las Islas son una de las comunidades autónomas donde el porcentaje de beneficiarios de estas rebajas en el IRPF supera el peso que su población tiene en el conjunto del país. Los canarios representan en torno al 4,6% de los españoles y, al mismo tiempo, el 5,04% de las rentas bajas y muy bajas (menos de 21.000 euros anuales), de ahí que cualquier medida impositiva en favor de las personas con menos recursos tenga especial incidencia en el Archipiélago.

Son dos las modificaciones que el Gobierno estatal introduce en el impuesto sobre la renta. Por un lado exime del pago del IRPF a quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, por otro, aprueba una pequeña rebaja para el resto de contribuyentes que declara, como mucho, 22.000 euros al año. En la práctica, lo que hace el Ministerio de Hacienda es elevar la cuantía a partir de la cual hay que tributar por el IRPF, que pasa de 15.000 euros brutos anuales a 15.876, el equivalente al SMI. De esta manera, los trabajadores que perciben el sueldo mínimo no tendrán retenciones en la nómina en concepto de IRPF ni deberán abonarle cantidad alguna al fisco en la declaración de la renta. Según los últimos cálculos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en las Islas hay 174.900 empleados que cobran el SMI, un 7% de los casi 2,5 millones que se contabilizan en toda España. El porcentaje de perceptores en la Comunidad Autónoma es de nuevo superior al peso que los canarios tienen en la población del país, lo que no sorprende si se considera que el sueldo medio en el Archipiélago, que fue en 2022 de 23.096,92 euros, es el segundo más bajo del Estado, solo empeorado por los 21.922,73 euros de Extremadura. El caso es que esos 174.900 isleños que cobran el SMI no pagarán el IRPF.

La segunda medida se deriva de la anterior. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, es decir, que es más gravoso cuanto mayor es la capacidad económica del contribuyente. Dicho de otro modo: quien más ingresa más paga. Pues bien, en virtud de esa progresividad, el incremento del límite exento hasta los 15.876 euros brutos anuales no solo libera del IRPF a esos cerca de 175.000 canarios que cobran el salario mínimo, sino que también afecta, para bien, a quienes ganan hasta un máximo de 22.000 euros al año, esto es, al resto de rentas bajas. En ese intervalo de ingresos, por encima de los 15.876 euros del SMI y hasta ese techo de 22.000 euros anuales, se mueven en el Archipiélago 87.180 contribuyentes, quienes también tendrán un pequeño alivio fiscal en la factura del IRPF con los cambios aprobados en el Consejo de Ministros. En su caso no quedan exentos del pago del tributo, pero al menos se ahorrarán un pellizquito. ¿Cuánto? Pues dependerá de cada caso, es decir, de los ingresos que cada cual declare, pero para el ejemplo del trabajador que gana 18.502,54 euros brutos al año, que es el sueldo más frecuente en España, las retenciones bajan de los 1.328 euros de 2023 a los 1.129 de 2024. Este trabajador le habrá abonado por el IRPF a la Agencia Tributaria prácticamente 200 euros menos al cabo del ejercicio.

En total, y de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, estas rebajas en el impuesto sobre la renta supondrán un coste público, o un ahorro para los 5,2 millones de beneficiarios, de 1.385 millones de euros. De esa suma, unos 70 millones son los que se ahorrarán los 262.080 isleños que o bien no tendrán que liquidar el IRPF, por cobrar el salario mínimo, o bien disfrutarán de un descuento por no ingresar más de 22.000 euros anuales.

Récord de ingresos públicos

Al margen de objetivos sociales, políticos o sociopolíticos, la razón de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado estas rebajas en el IRPF es, ante todo, que puede permitírselas. No en vano, la recaudación de la Hacienda estatal por el impuesto sobre la renta está en máximos históricos casi desde el mismo momento, en abril de 2021, en que empezó a gestarse la crisis de precios, que aún está por superarse. Y está en máximos tanto en cifras nacionales como regionales. En los cuatro primeros meses de este año, según la estadística de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el fisco recaudó en Canarias por el IRPF la friolera de 1.083,2 millones de euros. Es la primera vez que los ingresos públicos por el principal impuesto directo del país superan en las Islas los mil millones en un primer cuatrimestre de ejercicio. Esos más de 1.083 millones de euros recaudados de enero a abril son un 10,1% más de lo ingresado en el mismo período de 2023, cuando a su vez se recaudó un 12,6% más que en los mismos meses de 2022. De modo que los 70 millones que le costará al erario la exención del IRPF en favor de los trabajadores isleños que cobran el SMI y la rebaja para el resto de rentas hasta un máximo de 22.000 euros vienen a ser el chocolate del loro.

Pese a que la recaudación está disparatada, el Ejecutivo central se ha negado de plano a deflactar el IRPF. Deflactar el impuesto significa ajustarlo a la inflación. Consiste en corregir los tramos de ingresos del IRPF en función del mayor coste de vida, de modo que el trabajador contribuya al sostenimiento del estado del bienestar en su justa medida. Esto es lo que no ha ocurrido. El asalariado al que se le subió la nómina un 3%, por ejemplo, y saltó así de tramo de ingresos en el IRPF ha acabado pagando más al fisco cuando en realidad ha perdido poder adquisitivo (el sueldo le ha subido un 3%, pero el coste de vida se ha disparado muy por encima de ese porcentaje durante la ola inflacionaria). La sangría es si cabe mayor en Canarias, donde los sueldos están por debajo de la media del país y hasta muy por debajo en comparación con los que se pagan en Madrid, Cataluña o País Vasco. Por el contrario, el Gobierno ha preferido, en lugar de deflactar sin más el tributo, aplicar medidas quirúrgicas en beneficio de las rentas bajas.

