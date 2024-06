La patronal admite que las empresas también deben elevar la productividad

Mejorar la productividad para hacer más competitiva la economía canaria no debe recaer solo en la fuerza del trabajo, sino también en la fuerza del capital. "Desde la patronal no echamos la culpa sobre el trabajador; las tuercas que tengamos que ajustar serán tanto desde la parte empresarial como de la parte laboral", aseguró el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, para resumir el espíritu del Consejo Asesor del Presidente que ayer decidió impulsar una comisión, en la que se integrarán también grupos políticos y sociales, para plantear medidas que mejoren la productividad de la economía de las Islas y mejorar su competitividad.

Este Consejo Canario de la Productividad dependerá del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, quien también incidió en que "hay que introducir mejoras vinculadas con el factor trabajo, pero también con el capital porque mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los salarios está ligado a lograr una mayor productividad" que no conlleva "un cambio de modelo económico, sino una apuesta por una mejor externalización atracción de inversiones, diversificación y digitalización".

De esta manera se ha canalizado una de las principales pretensiones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ya el pasado mes de noviembre propuso un "gran acuerdo social" entre el Ejecutivo, "los grupos parlamentarios, empresarios y trabajadores" para incrementar la productividad del Archipiélago, por ser la "que más ha caído de todas las comunidades autónomas" en las últimas dos décadas. De hecho, y según los datos del informe de Corporación 5 que este viernes fue analizado por el Consejo Asesor, un trabajador canario es un 14% menos productivo que la media del Estado. De hecho, la brecha no ha hecho más que incrementarse año tras año hasta pasar de un diferencial positivo en favor de Canarias de 612 euros por trabajador en 2000 a un diferencial negativo de -8.108 euros por trabajador en el año 2022.

El presidente Clavijo confirma que este reto "no es de legislatura; es para los próximos 15 o 20 años"

"La ultraperificidad no es un factor que explique esa baja productividad, porque hasta el año 2003 estábamos por encima de la media española, así que es posible volver a lograrlo, pero es un reto para los próximos quince o veinte años que va más allá de una legislatura", aseguró Clavijo.

El Consejo Canario de Cooperación está en la línea de la idea primigenia del presidente Clavijo de crear un órgano de decisión con cabildos, ayuntamientos y agentes económicos, sociales y políticos para elaborar un plan canario de impulso a la productividad y la diversificación económica, ya que considera que "una mayor productividad mejora el valor añadido, aumenta los salarios y las rentas disponibles y, consecuentemente, reducirá los registros de pobreza".

Recuperar la senda del año 2000

Lo cierto es que la productividad en Canarias fue muy similar a la nacional entre 2000 y 2003, año en el que se inicia la evolución a la baja y que ya no se ha revertido, por lo que la brecha no ha hecho más que incrementarse año tras año.

El Consejo Asesor crea una comisión con todos los actores políticos y sociales

Según defiende el gabinete que preside Clavijo, si en Canarias los trabajadores hubieran producido la media de España, el PIB habría recortado en 30 puntos el diferencial respecto a la Península en 2022 y habría crecido en casi 11.000 millones de euros. Ese crecimiento económico que representa ese aumento del PIB reduciría, según los cálculos del Gobierno, en un 50% la cifra de 179.000 desempleados el pasado año, lo que a su vez contribuiría a rebajar las cifras de familias en riesgo de exclusión social y, de esa forma, disminuiría la pobreza en las Islas.

El presidente canario señaló que el resultado del informe "nos dibuja una radiografía que ya conocíamos, siendo el territorio de toda España que más se aleja de la productividad media europea en el periodo 2000-2022 (-18,5%) pero que Canarias está en condiciones de revertir". De hecho, ligó la mejora de la productividad a la reflexión sobre el modelo económico del archipiélago y a medidas que saldrán del debate y el trabajo del Consejo Canario de la Productividad. Para ello tiene el primer cometido de intentar adoptar medidas que puedan incluirse tanto en la negociación de los Presupuestos del Estado para 2025 como los de la propia Comunidad Autónoma para el próximo año.

Una Oficina Técnica "monitorizará" las causas y el impacto de las medidas que se adopten

El Consejo de Productividad está aparejado a la puesta en marcha por parte del Gobierno canario de una Oficina Técnica, que permitirá "monitorizar" la productividad y el impacto de las medidas que se adopten tanto en el sector público como en el privado, analizar los factores que influyen en la productividad, identificar las brechas en este ámbito en comparación con otros territorios o países, identificar medidas para la mejora de la productividad en sectores claves de la economía canaria, así como establecer herramientas que impulsen la formación, innovación y el uso de tecnologías en los sectores económicos de las islas para impulsar la productividad y competitividad.

Para UGT y CCOO, que estuvieron menos beligerantes que el jueves en el Parlamento regional, el informe de Corporación 5 en torno al que giró la reunión de este viernes "no cumple con las expectativas, porque no hace sino ratificar lo que ya sabíamos y no incide en las causas por las que la productividad en Canarias se alejó de la media de España y Europa".

Tanto Manuel Navarro (UGT) como Inocencio González (CCOO) insistieron en que la baja productividad está relacionada con los bajos salarios y las condiciones de vida de los trabajadores pero también con la poca inversión productiva y la casi nula inversión en I+D+i o el minifundismo empresarial de las Islas. En este sentido, el presidente de CEOE Tenerife recordó que Canarias tiene que "salir al exterior, atraer inversiones y potenciar sectores que ahora están subrepresentados".

-8.108 Diferencial negativo En el año 2000 Canarias tenía un diferencial positivo de 612 euros por trabajador respeto a la media española y en 2022 cayó hasta los -8.108 euros por trabajador. -14% Productividad canaria Según los datos del informe de Corporación 5 que fue analizado por el Consejo Asesor, un trabajador canario es un 14% menos productivo que la media del Estado. -18,5% Alejados de la UE El informe desvela que Canarias es el territorio de toda España que más se aleja de la productividad media europea en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2022: -18,5%

