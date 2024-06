David González: «La Economía Circular es importante para el crecimiento de la industria»

Se hace cada vez más notorio que la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Canarias es, sin ningún género de dudas, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta en los próximos años este archipiélago en materia de sostenibilidad y transición ecológica. David González, director general de Ewaste Canarias, planta de tratamiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos radicada en Tenerife y presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Economía Circular (ACANEC/AGERCAN), nos da su opinión de cuál es, a su juicio, la situación actual y cuáles son las herramientas necesarias para poder acometer los desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma en algo tan trascendental para su futuro, más si cabe teniendo en cuenta su condición de Región Ultraperiférica (RUP).

¿Qué grado de penetración considera usted que tienen las ODS en las empresas canarias actualmente?

Antes que nada tenemos que tener en cuenta cuál es el tejido empresarial que tienen nuestras islas. Según datos del análisis del entorno realizado tanto por la ULL como por la ULPGC, el porcentaje de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Canarias asciende a un 99,8%, o, lo que es lo mismo, prácticamente la totalidad de las empresas, de las cuales casi un 90% tienen menos de 10 trabajadores. Esto lleva consigo que los recursos de estas compañías son limitados y la implantación de las ODS conlleva la necesidad de tener esos recursos. No obstante, en mi opinión, se va avanzando de manera paulatina en su integración, con un alto grado de implicación en la cultura empresarial, ya que sabemos que nos jugamos el futuro y que las ODS han venido para quedarse. En definitiva, y siempre teniendo en cuenta las dificultades que conlleva por el tamaño de las empresas comentado anteriormente, cada vez más el sector privado va incorporando los ODS y las metas que llevan implícitas dentro de sus ámbitos de actuación.

¿Y cuáles son los que son de mayor aplicación en el empresariado canario? ¿Cuáles son los más relevantes?

Realmente todos los ODS son muy relevantes y todos están interconectados entre sí. Sin embargo, desde mi punto de vista, y debido a nuestras características geográficas, algunos destacan por su especial aplicación en el archipiélago. En concreto, y si nos guiamos por los estudios realizados por las Cámaras de Comercio y Empresas de Canarias, los que más se implantan y son más prioritarios en nuestras islas son el ODS5 igualdad de género, el ODS8 trabajo decente y crecimiento económico, el ODS7 energía asequible y no contaminante y el ODS13 acción por el clima y ODS12 consumo responsable.

Como director de Ewaste y presidente de ACANEC/AGERCAN ¿qué importancia tiene, a su juicio, que las ODS se implanten en Canarias para el desarrollo de la Economía Circular en las islas?

Es absolutamente vital. Como usted bien dice, yo trabajo para una industria de economía circular, que se dedica al tratamiento y valorización de los mal llamados residuos, ya que realmente son recursos y, además, tengo la suerte de conocer bien otras compañías de economía circular en Canarias por pertenecer a ACANEC/AGERCAN. Puedo asegurar que es importantísimo para nuestras islas que este sector industrial crezca, ya que los efectos para nuestro archipiélago serán siempre positivos desde el punto de vista de los tres pilares del desarrollo sostenible, base de este tipo de compañías, esto es, el económico, el social y el medioambiental. El económico, porque dejará riqueza en nuestro archipiélago, el social porque generará puestos de trabajo, en concreto, empleo verde, y el medioambiental porque la implantación de industrias análogas a EWaste Canarias permitirá que el tratamiento de estos recursos se realice en Canarias y no sean enviados a península, con el consiguiente efecto positivo de la descarbonización del planeta.

Ahora bien, para que esto ocurra, es fundamental que la masa crítica que se genera en nuestras islas se preserve y se quede aquí, ya que, si no, es muy difícil que una inversión de este tipo pueda ser viable en nuestro territorio. En este sentido, la filosofía que se desprende de los ODS concuerda al 100% con este objetivo y por eso digo que la implantación de los mismos llevará, en paralelo, el desarrollo de este sector industrial en Canarias.

Pero, ¿cómo es posible que esa masa crítica se pueda llegar a perder si se genera en Canarias?

Pues básicamente por nuestras características geográficas especiales, es decir, por nuestra lejanía continental y, sobre todo, por nuestra fragmentación territorial. Aunque parezca una quimera, el transporte marítimo entre islas, sobre todo de las no capitalinas a las capitalinas, es en ocasiones más caro que desde estas islas a territorio peninsular en términos absolutos, ya no hablemos en términos de euro/milla náutica, donde el multiplicador puede ser, en ocasiones, hasta 20 veces más caro. Esta diferencia en coste provoca que, en ocasiones, se produzca esta fuga de recursos a otras industrias peninsulares, obteniendo ellas la rentabilidad de los mismos en detrimento de las que están ubicadas aquí y, lo que es peor, imposibilitando al inversor la creación de industrias nuevas por, como digo, carecer de esta masa crítica. En otras palabras, el coste de oportunidad que perdemos en el archipiélago por esta circunstancia es muy elevado.

¿Existen herramientas para evitar que esto ocurra?

La buena noticia es que sí existen. De hecho, en el artículo 14 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), que es una Ley Orgánica, están recogidos dos principios fundamentales que fomentarían el desarrollo industrial de la Economía Circular en Canarias. Son el Principio de proximidad y el Principio de continuidad. El de proximidad es un principio medioambiental que expone que los residuos/recursos deben ser tratados en la planta más cercana a donde se originan y el de continuidad es un principio económico que trata de compensar la fragmentación de tal manera que los costes deben equipararse a los que se tendrían si hubiera una continuidad en el territorio, lo que nos permitiría ser más competitivos. El problema es que cuesta aplicarlos debido a que se pueden confrontar con otros principios básicos de la economía, como puede ser el de la Unidad de Mercado y el de la Libre Competencia, entre otros. Nosotros desde ACANEC/AGERCAN trabajamos junto con las Administraciones Públicas para lograr ese encaje normativo que logre que se apliquen, eso sí, cumpliendo por nuestra parte el ser competitivos para evitar situaciones de monopolio, algo que nadie quiere.

Por último, ¿es optimista de cara al futuro tanto en la implantación de las ODS como en el desarrollo de la Economía Circular?

Por supuesto que sí. Obviamente queda mucho camino por recorrer pero, desde que yo comencé a trabajar en el sector hasta ahora, he visto un avance significativo en todos los agentes económicos y sociales implicados con el cambio. No olvidemos que tanto los ODS como la Economía Circular no son parte de ninguna moda pasajera, son parte de un nuevo modelo económico que ha venido para quedarse y que el futuro del planeta pasa por su implantación en la sociedad.

La clave de todo y lo más importante es que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de este cambio en los hábitos y en la manera de vivir, y, como ciudadano, creo que lo estamos consiguiendo.