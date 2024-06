La confianza de invertir en un proyecto de futuro muy sostenible

Antonio Felipe es el CEO de SolarClic y le gusta definirse por lo que su empresa no tiene “ni una sola queja sobre nuestro servicio”. Es cierto. En las referencias de Google tienen 5 puntos sobre 5 con reseñas como “Ayer terminaron la instalación de las placas en nuestra casa. Nos hemos sentido muy informados y el trato ha sido muy bueno. Ahora van a instalar en casa de mis padres también”; “Tras valorar varios presupuestos e ir a varias instalaciones, nos quedamos con Solarclic, ya que nos pareció que están a otro nivel en cuestión de materiales. Ahora, con todo funcionando y las gestiones terminadas, estamos seguros de haber acertado. Muy recomendables”; “Es una empresa seria. Son muy buenos asesorando. Gracias a ellos pase de pagar 80€ a 3,5€ y, la verdad, estoy muy contento con todo”; “Todo perfecto, mi mayor problema era el tema de papeleos para ayudas y demás, y me lo gestionaron todo ellos sin problema. Gracias y seguid así”.

Asegura que estas buenas críticas se deben a su honestidad a la hora de planificar un proyecto individualizado. “Nos gusta hablar con el cliente sobre sus necesidades actuales y futuras, de cosas que normalmente no se cuentan y damos un servicio integral llave en mano, con la gestión de licencias y ayudas, que satisface hasta quien inicialmente es más reacio a dar el paso a la fotovoltáica. Y también somos muy claros en cuanto a las posibilidades que tienen las redes y no solo personalizamos al máximo cada proyecto, sino que prevemos necesidades futuras, de tal manera que una necesidad futura de incremento de potencia no signifique cambiar toda la instalación. Esto es parte de nuestra filosofía de servicio al cliente”. Pero en la satisfacción también influye mucho que los materiales que utilizan en la empresa son los mejores que existen en el mercado. “Solo instalamos paneles, inversores y baterías de la máxima calidad, pero también el resto de los materiales que utilizamos. Estamos tan seguros de que nadie puede competir con nosotros en calidad, que le enseñamos al cliente hasta la certificación de calidad del último tornillo”.

La principal motivación para que cualquier familia se pase a la fotovoltáica es la económica. “Una instalación se amortiza entre tres y cinco años máximo. Todo depende mucho del tipo de instalación y consumo de la familia o empresa, pero si tenemos en cuenta que si te gastas 10.000 euros en la instalación, y en el IRPF te devuelven 4.000 euros por la mejora de la eficiencia energética de tu casa, más las ayudas que te da el Gobierno que cubre de un 30 a un 60% de la instalación, la reducción del IBI, más el ahorro energético que supone usar tu propia energía, compensa mucho el cambio”. Los paneles suelen tener una garantía de 16 años, “nuestros paneles son tan eficientes y tienen tanta rentabilidad, que aunque no tengas batería de almacenamiento, hoy en día las comercializadoras están ofreciendo a los clientes una batería virtual que te permite almacenar virtualmente tu energía para que puedas utilizarla cuando tengas bajadas de producción porque haya días de menos sol o mayor consumo del habitual”.

Instalaciones fotovoltáicas de SolarClic en Canarias. / El Día

No obstante, cada vez hay más clientes que se lanzan a la instalación de fotovoltáica por concienciación medioambiental. “Vengo ahora de hacer un presupuesto a un cliente de una explotación ganadera que no tenía claro que pudiera sacar rentabilidad económica a la instalación, no creía realmente que pudiera ahorrar, aunque lo va a comprobar en breve, pero lo que lo movía para decidirse a instalar fotovoltáica era tener una instalación sostenible que ayuda a reducir el impacto al medioambiente”.

Todavía hay mucho mercado para la fotovoltáica en Canarias, aunque las Islas, España en general, llevan mucho retraso en la implantación de las energías renovables, a pesar de las posibilidades que tienen para generar energía con las horas de sol que tenemos en el Archipiélago. “Las instalaciones fotovoltáicas de SolarClic se pueden realizar en casi cualquier local, vivienda, empresa… Tenemos una familia de siete personas en una vivienda unifamiliar que está totalmente aislada de la red eléctrica general. Produce totalmente su propia energía gracias a la instalación con batería”, comenta el CEO.

SolarClic es una empresa canaria situada en la calle Candelaria, 1 de La Laguna. Pueden contactar con ellos a través de su web www.solarclic.es, el correo electrónico info@solarclic.es; o los teléfonos 922 26 04 11 y 670840277 en horario de mañana.