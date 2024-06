Canarias insta a Madrid a cumplir el REF en las ayudas al transporte

El Ministerio de Transportes incumple el Régimen Económico y Fiscal (REF) con los industriales y agricultores canarios, que deben pagar de sus bolsillos hasta el 60% de los sobrecostes por el transporte de mercancías entre las Islas y con la Península, ya que el Gobierno central no ha actualizado los costes tipo para que sean compensados, lo que supone entre 10 y 15 millones de euros que asumen las empresas. Tanto el Gobierno regional como la patronal industrial Asinca y los productores plataneros de Asprocan reclamaron ayer al Ministerio que actualice los precios como se comprometió el año pasado con un cálculo que sea real y transparente.

Las direcciones generales de Transportes e Industria y la Viceconsejería del Sector Primario, junto a las dos organizaciones empresariales, mantuvieron ayer una reunión ante la preocupación que está generando la tardanza del Ministerio en realizar una propuesta que actualice los costes del transporte de mercancías que, según el fuero canario, debe compensarse con el 100%, algo que no está ocurriendo y que se ha agravado debido al incremento de los precios de las materias primas y de los fletes por la inflación y las tensiones de los mercados.

La directora general de Transportes, María Fernández, explicó que «hemos realizado esta mesa técnica ante la ausencia de respuesta del Ministerio, para marcar una hoja de ruta entre las diferentes consejerías y presentar al Gobierno de España un informe jurídico avalado, no solo por el sector, sino por los propios técnicos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para avanzar en la actualización de los costes tipo sin interpretaciones ni inseguridades jurídicas».

El Gobierno cuestiona la dejación del Ministerio

Fernández incidió en la falta de respuesta del departamento que dirige Óscar Puente a las reivindicaciones de Canarias, que lleva más de un año reclamando unos costes tipo adaptados a la situación actual y más transparentes en su configuración. «Hace 10 días mandamos una carta al Ministerio para recordarles el compromiso que adquirieron con el sector en la última reunión, mantenida en el mes de marzo. Se trata de una reclamación histórica del sector industrial, que se encuentra en una clara situación de desventaja competitiva respecto a las homólogas situadas en el territorio continental», recalcó.

Ante esta demora, será el Ejecutivo canario junto a las organizaciones sectoriales las que realizarán un informe en el que se propondrán los elementos para actualizar los costes tipo que tenga suficiente seguridad jurídica y se le dará traslado al Ministerio. Para Fernández el encuentro de la mesa técnica sirvió para aportar ideas y contribuciones técnicas y jurídicas, «y avanzar un trabajo que el Gobierno de España no ha hecho hasta ahora y que tiene consecuencias directas en el empleo y en la situación económica y financiera de productores y cientos de empresas en Canarias».

María Fernández: «Hacemos el trabajo que no ha hecho hasta ahora el Gobierno central»

Metodología

Por su parte, la secretaria general de Asinca, Laura Dapresa, alertó de la situación en la que se encuentra el sector industrial y el incumplimiento del REF al no compensarse el 100% de los costes por el transporte de mercancías. Criticó que «la metodología de los costes tipos no es un sistema transparente porque no sabemos cómo se calcula por parte del Ministerio». Asimismo, «las empresas canarias están asumiendo actualmente el 60% de los costes reales y efectivos, una partida que debería asumir el Estado para dar cumplimiento al Régimen Económico y Fiscal, que dice que los costes tipos deben corresponderse con los costes reales que abonan las empresas». La dirigente empresarial calculó entre 10 y 15 millones la cantidad que están poniendo las empresas para costear el transporte.

Por su parte, el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres, añadió que «todos somos conscientes de que estamos en un contexto inflacionario muy fuerte y que estamos muy lejos de cumplir el 100% de compensación de ayuda del transporte. Estas ayudas se están recibiendo cerca de dos años después de su ejecución por parte de las empresas, con la importancia y el volumen estructural que tienen para los sectores, tanto entre islas como de exportación».