Hacienda se empezará a reunir con Cataluña, Galicia y Andalucía para avanzar en la condonación de deuda autonómica

El Ministerio de Hacienda prevé iniciar "cuanto antes" las reuniones con los responsables autonómicos para abordar el propósito del Gobierno de una condonacion parcial de la deuda acumulada por las comunidades durante la anterior crisis financiera, entre 2007 y 2014. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo que han subrayado que, los contactos empezarán con las comunidades de Cataluña, Galicia y Andalucía, por este orden, y que se abodarán sin esperar a la posible constitución de un nuevo Govern en la comunidad catalana, que se podría demorar hasta finales de agosto.

Según han explicado estas fuentes, el orden de las reuniones de Hacienda con cada una de las comunidades autónomas se hará de acuerdo al "protocolo habitual" que rige este tipo de procesos y que determina ir de las comunidades con mayor y más adelantado nivel competencial a las que tienen un menor volumen de traspasos o se han incorporado a un determinado nivel más tarde.

Así, ya que la condonación de deuda acordada inicialmente entre el PSOE y ERC solo se extenderá a las comunidades de régimen común -no, a País Vasco ni a Navarra- las reuniones de Hacienda empezarán por Cataluña, para seguir después con Galicia y con Andalucía. El propósito inicial es desplegar estas reuniones a lo largo del mes de julio, incluso antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera habitual de finales del mes de julio.

El Gobierno no ha dado a conocer aún cuál es la fórmula matemática por la que se cifró en 15.000 millones la deuda autonómica que el Estado perdonará a Cataluña. Cuando se dé a conocer esa fórmula, tal vez se podrá calcular cuál es la cuantía de deuda que el Estado perdonaría a cada una de las autonomías de régimen común. De momento, existe el dato de que los 15.000 millones de euros que se perdonarán a Cataluña equivalen al 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero desde el Ejecutivo se ha aclarado que ese porcentaje no servirá de referencia para la extensión de la medida al resto de comunidades autónomas que se quieran acoger a ella. Lo cierto es que en el texto del acuerdo entre PSOE y ERC solo se alude a que la extensión del acuerdo a otras comunidades se hará sobre la base de la mayor deuda que tuvieron que asumir las comunidades durante la anterior crisis económica y financiera y, en particular, alude a la explosión de pasivos que se produjo entre 2007 y 2014, cuando se cuadruplicaron.

El objetivo del Gobierno es plasmar en un proyecto de ley la condonación de deuda autonómica, ya sea en un proyecto 'ad hoc', o bien en el propio proyecto de ley de los Presupuestos para 2025.

Mayores entregas a cuenta a partir de julio

De momento, las comunidades ya empezarán a tener acceso en el mes de julio a las nuevas cantidades, más elevadas, de entregas a cuenta del sistema de financiacion autonómica correspondiente a 2024.

En el real decreto de medidas económicas urgentes aprobado este martes, se ha incluido la actualización de las entregas a cuenta para las administraciones territoriales. Concretamente, las comunidades autónomas recibirán en 2024 un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado. Las entidades locales recibirán del Estado 28.557 millones de euros, 5.260 millones de euros más.

