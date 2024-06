‘Merchandising’ de las Islas: triunfan las marcas que utilizan canarismos

Ya no basta con que en el DNI ponga el lugar de procedencia, cada vez son más los canarios que prefieren utilizar prendas de vestir que reflejan, sin dejar lugar a dudas, que llevan el Archipiélago en el corazón. Por ello triunfan las decenas de marcas en las Islas que se han especializado en la fabricación de artículos, concretamente camisetas, que a través del uso de canarismos e ilustraciones relacionadas con la región, demuestran el vínculo entre los canarios y su tierra. Una especie de merchandising del Archipiélago pero no destinado a los turistas, sino para los propios residentes que son los que entienden los mensajes que decoran las prendas. «Échale mojo», «destrábate», «al golpito» o «echa por la sombrita», son solo algunos de los lemas con los que triunfan este tipo de marcas.

Y no solo es estampar léxico canario en una camiseta, la mayoría de las empresas van más allá y han logrado constituir marcas con personalidad propia. Es el caso de Francisco Casillas, fundador de Chacho SVNRS, que empezó en la pandemia con un proyecto con el que donaba el 50% de sus beneficios a las pequeñas empresas afectadas por el turismo y se ha convertido en una marca consolidada en las Islas con diseños con los que ha vendido miles de camisetas. «Tuve una gran acogida, se ha creado una comunidad de personas orgullosas de lucir Canarias», reconoce Casillas.

Evolucionar

El también director creativo de la marca asegura que palabras típicas como «tolete» o «machango» tienen mucho éxito, pero reconoce que sus best seller son las camisetas que llevan el logo «Hot Guaguas» –por la marca internacional Hot Wheels– y la de «Wanna have a ronsito with me» en referencia al ron Arehucas. Casillas es partidario de que las marcas como la suya evolucionen y no miren para otro lado cuando se producen movilizaciones sociales como la del 20A. «Es el momento de hacer otro tipo de diseños, no ir a lo obvio porque de Canarias al final se pueden enseñar muchas cosas», afirma el fundador.

Este tipo de prendas triunfan entre los residentes, y se venden mucho más en periodos vacacionales como Navidad o Semana Santa. «Hay mucho canario que está fuera y que aprovecha las vacaciones para comprar, son gente que echa de menos las Islas», apunta Casillas, quien asegura que Canarias es la comunidad con más orgullo de pertenencia.

También tiene esa sensación Naomi Oramas, una de las dueñas de la empresa Destrábate, que se especializa en la impresión de prendas con diseños canarios. Junto a su hermana, Saray, aprovechó el confinamiento para crear una marca que «representara la filosofía de vida de los canarios» y su lista de clientes es cada vez mayor. «Te quiero fleje» o «Agüita de coco» son algunos de los mensajes que más triunfan. Naomi, de profesión diseñadora gráfica, se encarga de los diseños y Saray maneja la maquinaria. Reconocen que cada vez hay más competencia en el sector, pero aseguran que Destrábate ofrece un plus de innovación. «Hay muchas marcas que utilizan coloquios, pero nosotras intentamos ir un paso más allá y darle un toque canario a cosas tradicionales», explican.

Plagio

Uno de los ejemplos que ponen las hermanas Oramas es el de su línea de ropa «fitness» en la que utilizan mensajes como «más fuerte que el gofio». También intentan innovar en otras áreas, como sacando un «horóscopo canario» para decorar sus prendas. Eso sí, las marcas de este tipo corren un riesgo: el plagio. «Nos cuesta mucho elaborar nuevos diseños y siempre hay alguien que acaba copiando, pero no podemos luchar contra eso», lamenta Naomi.

A Yosmary de la Cruz no le preocupa la competencia. Lleva ya siete años peleando junto a su pareja Daniel Hernández para sacar Chachos Canarios adelante y considera que hay «hueco para todos». La marca, cuyo logo es un pequeño canario, realiza diseños divertidos de camisetas con frases e imágenes relacionadas con el Archipiélago que venden a través de su web. Comenzaron porque querían buscar un soporte para frases canarias que les encantaban y lo que arrancó como un hobby ha acabado convirtiéndose en su profesión. Hasta ahora De la Cruz había combinado la labor en la empresa con otros trabajos de diseñadora gráfica, pero este año tomó la decisión de dejarlo todo por Chachos Canarios. «Quiero meterme de lleno en la marca para establecer una estrategia de posicionamiento y tener más ventas», afirma la dueña quien asegura que por ahora «les va muy bien».

"Mojo time"

Venden por todo el Archipiélago y realizan multitud de envíos a la Península. «A canarios que están por todo el mundo», explica la dueña. «Nuestras camisetas han llegado a Londres, Alemania y EEUU, nos hace mucha ilusión cuando nos envían fotos desde tan lejos», reconoce. Los diseños que más triunfan son en los que aparecen lemas como «mojo time» y dibujos de papas arrugadas disfrutando de un baño en la salsa canaria.

También hay marcas en las Islas que no necesitan un listado enorme de léxico canario para triunfar, les vale con el propio nombre de su marca. Es el caso de Fleje de Flow, que realiza casi todos sus diseños jugando con la palabra «fleje». Muy vinculada a la música urbana, esta marca surgió en 2016 de la mano de Saot ­–nombre artístico de su fundador– y ya se ha expandido por todo el Archipiélago. Su fuerte son camisas básicas, pero también trabajan con gorras, toallas y otros artículos como calcetines. El dueño reconoce que el mayor público son los canarios que viven fuera de las Islas. «Hemos descubierto que a la gente le encantan llevar nuestra camiseta cuando viaja, se va de vacaciones o a un festival», afirma.

Detrás de estas marcas siempre hay muchísimo trabajo y muy poca gente. Los dueños suelen realizar multitarea y reconocen que gran parte de los beneficios se vuelve a invertir en la empresa. Coinciden en un sueño: querer expandirse lo más lejos posible. Pero son conscientes de que los grandes fans de sus marcas están en casa.

