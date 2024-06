Amazon sigue sin fecha de apertura de su centro en Badajoz

Ocho meses se han cumplido desde que Amazon anunció, en octubre de 2023, que descartaba por el momento la apertura de su centro logístico en Badajoz, cuyas instalaciones estaban terminadas y listas para empezar a funcionar desde marzo desde ese mismo año. Las condiciones económicas no las hacían rentables, aunque nunca desde entonces ha descartado su apertura en un futuro. Un futuro que, de momento, no tiene fecha. Pero tanto en la Junta de Extremadura como el alcalde, Ignacio Gragera, siguen confiando en que el gigante del comercio electrónico apueste por Badajoz.

Fuentes de la compañía han confirmado este miércoles a este diario que la situación en estos meses no ha cambiado y que su decisión se mantiene inalterable. "Seguimos igual" afirman. Tampoco se plantean alquilar ni vender las instalaciones ubicadas en la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, en Badajoz. "De momento, no", es su resuesta.

A preguntas de la prensa sobre la situación del centro de Amazon en Badajoz, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha contado que tiene contacto con responsables de la compañía casi semanalmente o cada quince días "y me mantienen informados de cualquier decisión estratégica que afecte a los centros que hay en España, en particular el de Extremadura", sin que hasta el momento haya habido ningún cambio. A pesar de ello "yo confío en que más pronto que tarde acaben tomando una decisión positiva, pero de momento no tengo novedad".

"El compromiso sigue vigente"

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde, quien ha reconocido que no tiene noticias sobre los planes de Amazon en Badajoz. "Ellos planteaban un escenario de dos años". Gragera reconoce que otros proyectos en otras ubicaciones del país sí están saliendo adelante, por lo que tiene la esperanza de que "pronto también en Badajoz podamos tener esas noticias positivas".

Ha recordado asimismo que los dos años de plazo se supeditaban a la evolución del mercado y los rendimientos y expectativas de negocio de los centros que tienen construidos, pero apunta que la compañía no se planteó en ningún caso ni la venta ni el alquiler "y, por tanto, el compromiso sigue vigente y espero que se materialice y que podamos disfrutar de una gran multinacional operando y generando empleo desde Badajoz".