La Generalitat investiga a empresas por traer sin contrato trabajadores de Rumanía para las obras del Camp Nou

"Nos están mintiendo, se están aprovechando de nosotros: como somos rumanos, como no conocemos las leyes de aquí... Trabajamos como esclavos para que otros ganen dinero en las obras", estalla Budeanu Ionel, un albañil que ha estado empleado durante las dos últimas semanas en la reforma del estadio del Camp Nou, junto a otros dos compañeros, Cobzaru Marín y Adrian Tinica. Los tres han sido expulsados de la obra por reclamar su salario.

Estos peones estaban empleados hasta hace unos días por la empresa Eurobau SRL, una de las empresas provenientes de Rumanía y subcontratadas por Limak -la licitadora de la obra- que se ha incorporado en los últimos meses a las operaciones de reforma del estadio. Entre los empleados de la misma, este medio ha podido acreditar varios incidentes con trabajadores que denuncian abusos laborales.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou. / Manu Mitru

Ionel, Marín y Tinica han dado el paso y han denunciado su caso ante la Inspecció de Treball, dependiente de la Generalitat de Catalunya. La autoridad laboral, en sus primeras pesquisas, ha acreditado trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y presuntos fraudes salariales, algunos porque los sueldos no han sido abonados y otros porque sí han sido abonados, pero están por debajo de lo que marca la ley, según detallan fuentes conocedoras.

Presuntos fraudes que, presumiblemente, derivarán en nuevos expedientes sancionadores a subcontratas operantes en el Camp Nou. Desde el Departament de Treball de la Generalitat, a preguntas de este medio, han declinado hacer comentarios sobre actuaciones en curso. Tampoco Limak ha querido hacer declaraciones.

EL PERIÓDICO ha podido contactar con al menos una decena de trabajadores que narran historias idénticas. Y que se suman a las denuncias de explotación laboral que ya hicieron hace meses, al inicio de las obras, múltiples empleados subcontratados. Lo que derivó en una macroinspección de Treball, que halló irregularidades en casi la mitad de las subcontratas allí operantes. Parte de esos fraudes ahora se reproducen.

Ionel, Marín y Tinica llegaron a Barcelona desde Bucarest el pasado 21 de mayo. Hasta hace unos días estaban hospedados en Calella (Maresme), en el Hotel Esplai, donde desde hace al menos cinco meses viven centenares de trabajadores extranjeros empleados en el Camp Nou y contratados por distintas empresas, la mayoría, del este de Europa.

Su vida desde entonces se reduce a la siguiente rutina: se levantan a las cinco de la mañana, desayunan, se suben a un autobús fletado por la empresa, hacen una hora de trayecto, llegan a al Camp Nou, trabajan 10 horas -sin contar la pausa para comer- y entre las seis y las siete de la tarde vuelven a coger otro autobús para volver al hotel de Calella, exhaustos y sin otras ganas que echarse a dormir. Los sábados también trabajan y solo descansan el domingo. “Nos cuesta coger el sueño por el cansancio y solo damos vueltas en la cama. Tras tantas horas de pie y con las botas los pies te duelen mucho. No me duermo hasta pasada la madrugada… Y en un rato ya hay que levantarse otra vez para ir a trabajar”, narra Ionel.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou. / Manu Mitru

Una oferta que no pudieron rechazar

Estos albañiles llegaron a Barcelona el 21 de mayo e hicieron chequeos médicos y una formación de riesgos laborales, tal como establece la normativa laboral española, pero no firmaron contrato alguno, no se les expuso por escrito sus condiciones y, según las primeras informaciones recabadas por la Inspección de Trabajo, no fueron dados de alta en la Seguridad Social. Déficits que supondrían presuntos incumplimientos de la normativa y que irían aparejados de requerimientos y potenciales sanciones.

Los tres denunciantes empezaron a trabajar en el estadio blaugrana el 23 de mayo. "Nos contrataron en Rumanía. Un chico nos dijo que nos pagaba los vuelos, el alojamiento, la comida y que cobraríamos 15 euros la hora, pero él se quedaría cuatro", sigue Ionel. Esa remuneración se traduce en unos 2.500 euros brutos mensuales, una oferta tentadora, acostumbrados a cobrar 700 euros en la construcción de su país. Los tres albañiles pactaron estar tres meses en las obras, pero tras dos semanas han dicho basta.

"Nos prometieron que nos pagarían cada dos semanas en metálico", dice Tinica. El dinero, unos 1.250 euros según su cálculo, jamás ha llegado. El pasado 3 de junio se lo reclamaron a sus jefes. "Mañana, mañana, siempre nos dicen lo mismo", se queja Tinica. "Nos dicen que esperemos o que nos vayamos. Se aprovechan de que si nos vamos nos quedamos sin sitio donde dormir y sin el dinero que prometimos a nuestras familias", explica Ionel.

El jueves 6 de junio discutieron con el encargado y este los dejó en la puerta del estadio con los cascos y las botas en la mano. "No tenemos adónde ir. Solo queremos ir a casa con nuestra familia. Tendremos que dormir en la calle", preveía Tinica. Denunciaron su caso ante dos subinspectoras de Treball de la Generalitat acompañados por el sindicato CCOO.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou. / Manu Mitru

“La situación es inadmisible y todo el mundo ha de poner de su parte para evitar que estas cosas ocurran. Esta semana tenemos una reunión prevista con el Fútbol Club Barcelona para ofrecernos a constituir una mesa de interlocución en el Camp Nou y asesorar a los trabajadores que puedan sufrir abusos así. El club y Limak deben hacer cumplir a sus subcontratas la ley”, afirma el secretario de acción sindical de CCOO de l'Hàbitat de Catalunya, Carlos del Barrio.

Estos tres albañiles han sido los primeros en denunciar, pero no los únicos a los que les ha ocurrido lo mismo. Enrico Marcu, David Florin Marcu y Florin Postelnicescu, obreros empleados también por Eurobau, fueron expulsados el pasado miércoles 5 de junio. El relato es idéntico. "Estoy harto de esperar que nos paguen mientras nos partimos en lomo", cuenta Marcu, también albañil.

El mismo día que fueron expulsados de la obra contactaron con EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial. "Ya no tenemos dinero, no tenemos nada. Y además, nos han amenazado. Nos han dicho que si vamos a la policía o si contactamos con la prensa van a hacernos daño a nosotros y a nuestra familia", cuenta Marcu hombre atemorizado. "Solo queremos volver a casa con nuestras familias", se sincera el hombre. Pidió dinero a casa para pagar los vuelos de vuelta y a las siete de la tarde volaba a Bucarest. "Nos sentimos como esclavos, estas empresas son una mafia", se queja Ionel. "Vinimos aquí pensando que ganaríamos dinero y al final volvemos con deudas", sigue Marín.

Este diario ha podido constatar que hace meses que se repite la misma situación. El pasado 4 de marzo, los Mossos intervinieron en una protesta: los empleados cortaron la avenida Joan XXIII para reclamar su salario. El 11 de abril, 60 empleados rumanos se negaron a trabajar si no les pagaban su sueldo. Al día siguiente, se plantaron con maletas en las puertas del estadio. "A quien protesta le envían de vuelta", han constatado los empleados. Durante este tiempo también ha habido detenciones por suplantación de identidad. Este medio ha intentado contactar con Eurobau SRL para recabar su versión de los hechos, sin conseguirlo.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou. / Manu Mitru

Nuevas subcontratas, siguen las denuncias

Los trabajos para construir el nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona están siendo una de las obras civiles de mayor magnitud de la historia reciente de Catalunya. Según las propias informaciones del club y estimaciones de distintas fuentes del sector, más de 1.000 trabajadores participan actualmente de la reforma. Finiquitada ya la fase de demolición y entrada ya en la fase de edificación, la constructora turca Limak se apresura para cumplir los plazos prometidos al club. Sobre el papel, a finales de 2024 el equipo blaugrana debería estar ya jugando en Les Corts y no en Montjuic.

Para poder cumplir con los plazos, los turcos han ampliado su ya nutrida red de subcontratas y para ello han tenido que ir a contratar personal fuera de España, dada la escasez de manos que ya sufren las empresas locales. Rumanía, que es parte de la UE y por ello sus nacionales no precisan de permisos de trabajo especiales, ha sido una de sus opciones, una vez descartada la opción de traer peones de obra directamente de Turquía, dadas las complicaciones burocráticas.

Hasta Limak ha ampliado su propio músculo. Actualmente, emplea en Catalunya a más de 200 trabajadores, cuando hasta hace unos meses no alcanzaban el centenar. Esta constructora que busca hacer del Camp Nou su puerta de entrada al mercado europeo ya tiene a más gente en plantilla en Catalunya que firmas nacionales como, por ejemplo, Ferrovial.

Durante la primera fase de la obra Limak empleó a unas 40 empresas subcontratadas, para que le proveyeran de peones y demás mano de obra para los trabajos. Entre las mismas y tras las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO, la Inspecció de Treball halló irregularidades en la mitad de las compañías. Los fraudes más habituales eran excesos de jornada, horas no cotizadas y salarios por debajo de convenio; con mermas sustanciales de hasta 800 euros al mes para los empleados. Hoy, por otras vías, parte de esos mismos fraudes se siguen produciendo en el Camp Nou.

