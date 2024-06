Buenos hábitos y asesoramiento, claves para la buena salud financiera

Pocas veces se piensa, pero tener una buena salud financiera es casi tan importante como disfrutar de una buena salud física y mental. De hecho, la economía personal es el segundo motivo que genera un mayor nivel de estrés en el ser humano. Por eso, ampliar los conocimientos acerca de cómo gestionar de una manera correcta los ingresos económicos, ya sea de la familia o de la propia empresa, no solo es vital para poder llegar a todo y cumplir objetivos a largo plazo, sino que también es muy importante para la estabilidad psicológica en una sociedad como la nuestra.

Este planteamiento ha sido una de las guías a través de las que se desarrolló el Foro BBVA-EL DÍA Salud Financiera como Estilo de Vida, en el que tres ponentes se encargaron de poner sobre la mesa consejos, trucos y buenos hábitos para sobrellevar las propias finanzas. El director de zona de BBVA en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Rey, ofreció pautas sencillas para gestionar mejor las cuentas personales; el director del grupo Jocar y presidente de la Federación Provincial Empresas Metal y Nuevas Tecnologías (Femete), Juan Antonio Jiménez, trasladó su experiencia en la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes); y la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Laura Rojas-Marcos, dio las claves para que la mente deje de jugarnos malas pasadas y acabemos tomando malas decisiones en este ámbito tan determinante de la vida.

La terapeuta comentó que ve cada vez con más frecuencia en su consulta a pacientes a los que les preocupa su devenir financiero y económico, algo que genera sentimientos de frustración, miedo y estrés. En el mundo actual –donde las circunstancias son muy cambiantes y hacen que todo pueda dar un giro de 180 grados en cualquier momento, como ya ocurrió con diferentes crisis como la del covid o la guerra en Ucrania– la incertidumbre está a la orden del día. «Ante ella, podemos caer en ciertos impulsos llevados por el miedo», destacó. Impulsos que no son nada positivos para gozar de una buena salud financiera.

Bajo su punto de vista, la sociedad no cuenta con un aprendizaje básico en el mundo de las finanzas. «Si dedicásemos más tiempo a informarnos o alguien nos enseñara, nos ahorraríamos mucho estrés, preocupación e incluso conflictos con la pareja, familia o con uno mismo», aseveró. Estos últimos son para ella determinantes, ya que «cuando no sabes gestionar algo, automáticamente te sueles culpar y caer en una espiral de pensamientos negativos», que al final repercute en la salud mental.

Por eso, es importante generar hábitos que permitan tener tranquilidad respecto a las finanzas personales. «La gestión del dinero, después de la salud física, es la preocupación más importante que podemos tener», apuntó el director de zona de BBVA en Santa Cruz de Tenerife. Pero, ¿cómo creamos esos hábitos para evitarlo? José Antonio Rey los dividió en cuatro pasos. Primero hay que empezar por el control del día a día. «Sería lógico pensar que no se debe gastar más de lo que ingresamos, pero eso muchas veces no sucede», por eso, «es importante identificar los gastos fijos, que no deben sobrepasar el 50% de los ingresos netos».

La segunda parte es el ahorro, que debe representar el 20%. «Distinguimos dos: el colchón financiero para imprevistos y el ahorro como meta para conseguir algo». El primero, el colchón, «es el que más nos desestabiliza». Por eso, Rey recomienda identificar cuáles son los gastos imprescindibles y adecuar los para poder llegar a tener una holgura de cara a seis meses.

El tercer escalón es la gestión de la deuda. «Puede parecer una tontería pero no debe sobrepasar el 30%. ¿Suele suceder? A veces sí y a veces no». Cuando todo lo anterior está en orden, se puede pensar a largo plazo. «¿Cómo puedo invertir y dónde?».

Para hacer más fácil este trabajo, BBVA cuenta con herramientas y tecnología al alcance de los usuarios. A través de su app, se puede acceder a un comparador que puede indicar el porcentaje de salud financiera en base al algoritmo y a la regla del 50%, 30% y 20%.

Para ahorrar, la app dispone de varios mecanismos como la posibilidad de, sin necesidad de abrir una nueva cuenta, crear apartados para llevarnos una parte del ahorro o establecer objetivos y tratar de cumplirlos. También permite programar la cuenta para que a través del redondeo de las compras con tarjeta ese dinero de más se destine al ahorro. Otra herramienta permite conocer la capacidad de endeudamiento, o si la que ya tenemos es la correcta, y además otra funcionalidad también aporta estrategias para la inversión.

Empresas

Si una buena salud financiera es determinante a nivel personal, también es clave en las empresas. Para los empresarios, el reto es doble. Tienen que gestionar su propia economía doméstica además de la profesional, en un trabajo que debido a la estructura empresarial del Archipiélago, una sola persona suele tener mucha responsabilidad, ya que en su mayoría se trata de pymes y micropymes. «Con la cercanía y el conocimiento de nuestros clientes identificamos tres grandes bloques de preocupación: financiación, gestión de la tesorería y asesoramiento», comentó Rey.

Para todo ello, BBVA también da respuesta ofreciendo información para que «el cliente sepa cuánto puede asumir de deuda y que no suponga un riesgo para su negocio». Además, pone a su disposición un agregador financiero que permite al empresario consultar todos los bancos de su empresa en un mismo sitio; y un equipo de gestores especializados para asesorar, que permite «a los empresarios dedicarse a su negocio mientras nosotros les ayudamos de cerca y alertamos si hay algo que chirría».

Que gestionar una empresa no es tarea fácil lo sabe bien Juan Antonio Jiménez, director de Jocar y presidente de Femete. «Hay un dato revelador, una de cada dos pymes tiene problemas financieros». Algo que bajo su punto de vista quiere decir que falta cultura financiera en España y que es una labor por trabajar. Para llevar al día una empresa sostiene que hace falta «rigor y metodología, no hay otra» e insistió en que la economía de una familia se puede extrapolar a la cualquier empresa aunque «con más complicaciones porque hay más variables». Sus consejos: realizar una buena gestión de cobros y pagos para tener una tesorería saneada «que te permita tener cintura», una periodificación de la deuda y no concentrar mucho del negocio en un porcentaje peque ño de clientes.

Ahora, las empresas también cuentan con cada vez más herramientas digitales. «Nosotros las usamos para tener indicadores clave de nuestro negocio como rentabilidad de vehículos o tiempos de cobro de clientes, lo que nos permite tomar decisiones rápidas y ser flexibles».

Para Jiménez «el acompañamiento del banco a las pymes es fundamental». Por eso, valora que se generen espacios de diálogo para que las entidades conozcan la cultura de la empresa. «Esa empresa triunfa o fracasa con ese ecosistema, no solo son números fríos en balances y cuentas de resultados», opinó, por eso cree que esa proximidad «es fundamental para un correcto desarrollo».

La frustración y la ansiedad generada por la gestión financiera de una empresa suele calar también entre el empresariado. «No hay que olvidar que son personas, con sus preocupaciones, sentimientos y estrategias», aclara Rojas-Marcos, con la carga extra si además gestiona equipos. «Ser líder no es fácil», determinó y para ser uno bueno «la comunicación es clave». La psicóloga clínica recomendó huir de lo que llamó «sincericidio», decir todo lo que se pasa por la cabeza sin ningún filtro, porque se debe tener cuidado en cómo nos dirigimos a los demás. «Por ejemplo, cómo pedimos a los empleados que hagan un sobreesfuerzo porque las palabras tienen el poder tanto de despertar ilusión como de destruir», valoró.

Formación

Si en algo coincidieron los tres ponentes del Foro BBVA-EL DÍA –que se celebró en el Iberostar Heritage Grand Mencey– es en que falta cultura financiera en España, y que esta, debería adquirirse cuanto antes mejor. «En mi opinión debería ser una asignatura obligatoria», valoró Rojas-Marcos, que ve además en ella una nueva manera de aprender matemáticas a la que los alumnos le verían un beneficio. Desde su experiencia profesional, considera que entre la juventud hay bastante desconocimiento sobre este tema. «Pero sí hay mucho sentimiento de derecho y poca conciencia de deberes y la práctica del esfuerzo a veces se queda pequeña», apuntó. En este sentido, valoró que, por ejemplo, se enseñe a los niños desde una edad temprana a ahorrar, «a que tener dinero no quiere decir que haya que gastárselo». También a saber diferenciar cuáles son las prioridades y las necesidades, que muchas veces se confunden con los deseos. Y en este punto, ensanchó el círculo porque es una circunstancia que también padecen las personas más adultas. «¿Con qué frecuencia habéis encontrado a personas que hablan de necesidad cuando es en realidad un deseo?», se preguntó. La necesidad de tener el último modelo de una marca de móviles, por ejemplo, «la mayoría de las veces no lo es, sienten que lo necesitan cuando hay un factor de capricho».

Por eso, cree que si se ofrece la formación financiera de una manera fácil, interesante y divertida le sería útil a mucha juventud, que podría vivir mejor con menos estrés. Rojas-Marcos expuso que buena parte de esta generación vive muy preocupada por las actuales circunstancias, no saben si van a poder tener una vivienda o desarrollarse profesionalmente como les gustaría. Para gestionar ese estrés cada persona tiene sus trucos y estrategias. «Pero también hay que entrenar el músculo de la fuerza de voluntad, de la tolerancia y la frustración».

Para Rey, las nuevas tecnologías deben ser aliadas para concienciar a los más jóvenes acerca de la salud financiera. «Como digo siempre, el arbolito, desde chiquitito, esos hábitos de salud financiera nos los van a agradecer siempre». En BBVA han sido pioneros también en crear cuentas para jóvenes y para menores, sin comisiones y que evolucionan a medida que crecen. Además, han diseñado una aplicación exclusiva para ellos para que puedan ir aprendiendo a gestionar su dinero, siempre con la supervisión de sus padres o tutores.

Juan Antonio Jiménez es la segunda generación de empresarios en su familia y señaló la importancia de la educación financiera que recibió en su casa, a la que, cuando se incorporó a la empresa, él también encontró sus deficiencias. «Se hablaba de inversión, pero no de ahorro», comentó. Con esta premisa, cualquier dinero que se conseguía se invertía inmediatamente. «Eso nos hacía estar siempre con la lengua fuera y fui yo quien dijo se acabó», indicó. En ese momento se puso como meta crear ese colchón necesario para tener una tesorería saneada y le dio el tiempo «para tener más tranquilidad, estudiar el mercado y después ver dónde invertir».

Como conclusión, los tres ponentes coincidieron en que respecto a la cultura financiera falta mucho por aprender y enseñar a los más pequeños. Pero se trata de algo vital, no solo para tener una buena gestión de la economía doméstica sino también una estabilidad a nivel mental. «La sociedad necesita más información, debemos aprender a controlar impulsos y tolerar la frustración», concluyó Laura Rojas-Marcos, antes de añadir que se debe diferenciar «entre lo urgente, lo importante y lo que puede esperar».

«La salud financiera es clave, es fundamental en el día a día», valoró José Antonio Rey, no solo para poder decir con tranquilidad «estoy holgado» sino porque es determinante para la salud emocional y física.