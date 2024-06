Jos Dijsselhof (BME): "El apetito inversor es el más elevado de los últimos cuatro años"

El presidente de BME y consejero delegado de SIX Group cumple este mes cuatro años al frente del operador de los mercados de valores de España. El neerlandés llega a esta efeméride en su mejor momento desde que asumió el cargo: los dos mayores debuts en las bolsas mundiales este año lo han hecho en parquets de la compañía suiza. Puig captó 2.900 millones el 3 de mayo, y la helvética especializada en dermatología Galderma, 2.400 millones el 22 de marzo.

Debe estar contento este año con las salidas a bolsa de Puig y otras ofertas públicas de venta (OPV) que están en marcha...

Sí, está siendo mejor que 2023, lo cual no es demasiado difícil. Estamos muy orgullosos de haber realizado en nuestras plataformas, tanto en España como en Suiza, las dos mayores OPV del mundo hasta ahora en lo que va de año: Puig, por supuesto, aquí en España, y la de la farmacéutica especializada en dermatología Galderma, que es la segunda más grande, en Suiza. La tercera más grande en lo que va de año ha sido la del fondo CVC en los Países Bajos. Así que buen comienzo de año y también buenos proyectos. Al final, queremos ver que suene la campana y que haya OPV.

¿Por qué cree que está pasando esto?

Hay dos razones. Las compañías frenaron sus planes de inversión, las empresas que necesitaban capital o querían invertir esperaban una buena oportunidad y 2023 no fue una buena oportunidad para el mercado. Ahora la oportunidad se está abriendo. Las valoraciones, las perspectivas, las inversiones y el clima de negocios en Europa están ahora mejor vistos por los inversores. El año pasado muchos se preguntaban: ¿por qué deberíamos cotizar en Europa? Todo tenía que ir a Estados Unidos y ahora se ha normalizado. En la actualidad, la gente ve OPV exitosas en Europa y eso genera confianza.

¿Cree que es mejor tener un mercado de valores como ahora en máximos?

A veces puedes creer que viene una corrección si la bolsa sigue subiendo, si no hay demasiados problemas. Pero los inversores tienen visibilidad de lo que va a pasar con los tipos de interés y consideramos que es una buena oportunidad.

"Europa quizá resista más de lo que la gente cree. Veo reformas y la visión sobre los mercados está cambiando"

A nivel macroeconómico, ¿qué le preocupa?

Soy bastante positivo. Estoy más preocupado por la geopolítica que por la macroeconomía. Europa quizá resista más de lo que la gente cree. Veo reformas y la visión sobre los mercados de capitales y las finanzas está cambiando para bien, mientras que hace cinco años se consideraba que todo en las finanzas era malo... Ahora los políticos están hablando cada vez más sobre la importancia de los mercados de valores, la importancia para la economía. Hace pocos días, la secretaria del Tesoro, Paula Conthe, dio un discurso haciendo referencia a esto. Por supuesto, dar discurso es una cosa, pero también vemos que instituciones como la CNMV, el Banco de España y la FINMA de Suiza tienen una clara intención de fortalecer Europa, y que los mercados de capitales son un ingrediente importante para ello.

Es un año intenso de elecciones con las europeas y las presidenciales de EEUU. ¿Le generan preocupación?

Hay dos respuestas. Una es la mía personal. Estoy preocupado por el mundo, pero también hemos visto en el pasado que la elección del presidente de EEUU, con toda la trascendencia que tiene, luego no tiene un gran impacto en la economía. En 40 países del mundo va a haber elecciones este año y creemos que van a tener un impacto limitado en la situación económica a corto plazo. A largo plazo, por supuesto que sí a través de las leyes y de las políticas públicas. Pero a corto plazo, no estoy demasiado preocupado por todas estas elecciones e incluso puede que haya una oportunidad de mejora en algunos países.

¿Considera que los tipos de interés van a bajar a partir de junio en Europa?

Pienso que los tipos de interés bajarán. En general, no hablamos sobre estas cuestiones de índole macroeconómica. Pero estoy más o menos con el consenso del mercado sobre lo que va a pasar tanto en Europa como en EEUU.

¿Le intranquiliza que la economía esté en una situación de exuberancia irracional como comentó el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, con los recientes récords históricos en los índices estadounidenses Nasdaq y Dow Jones?

Es muy difícil comentar si el mercado tiene o no tiene razón. Nosotros proporcionamos una plataforma donde las personas pueden invertir, captar capital o hacer trading. Hay una formación de precios que está ocurriendo y los precios pueden ser relativamente altos, pero realmente es imposible saberlo.

"Tendría que haber alguna forma de distribuir el poder que tienen las siete grandes tecnológicas del mundo"

La capitalización bursátil de las siete grandes compañías tecnológicas de EEUU es mayor que el mercado de valores de toda Europa. ¿Cómo ve esto? En Europa tenemos compañías francesas del lujo que lo están haciendo muy bien, la empresa danesa Novo Nordisk con su fármaco Ozempic... pero aun así no es suficiente como para que crezca el mercado europeo.

El panorama tecnológico en Europa es complejo por la regulación distinta que hay en cada país. Las tecnológicas de los países más grandes pueden escalar su negocio de manera rápida dentro de sus fronteras y conquistar el mundo desde allí. En general, no creo que tengamos peores compañías tecnológicas en Europa que en EEUU, China u otros lugares. El mundo ha estado un poco relajado en cuanto a la importancia que tiene la tecnología y ahora no haces nada sin ella. Los proveedores principales de los componentes de tecnología y los fabricantes de chips son tan vitales para el funcionamiento del mundo que ahora también se valoran mucho. En cuanto a que las siete grandes tecnológicas tengan tanto poder, considero que tendría que haber alguna forma de distribuir este poder un poco mejor de lo que se hace hoy.

Sostiene que tenemos que tener un sistema financiero más unificado, trabajar por la unión bancaria de Europa. ¿Qué hay que hacer con los mercados de valores? ¿Seguimos teniendo muchos mercados de valores en Europa? Hay unos 25 ahora mismo.

Pienso que hace falta más consolidación y en el futuro estoy convencido de que habrá todavía más. Las grandes compañías tenemos que trabajar por un mercado de valores más integrado junto a los actores más pequeños, más locales. SIX es parte de la consolidación y tener ahora dos mercados fuertes como el español y el suizo bajo nuestro techo es importante para la próxima evolución. Es muy difícil competir con el resto del mundo si no disponemos de compañías con escala.

¿Eso significa que SIX es una compañía compradora? ¿Piensan seguir integrando competidores en el futuro?

Las adquisiciones son parte de nuestra estrategia. Queremos crecer orgánicamente en Suiza y en España, que es nuestra entrada en la UE. Pero si hay oportunidades de adquirir y tienen sentido y se ajustan a nuestra estrategia, seguiremos comprando.

Hace un año estábamos hablando de Ferrovial y su marcha a la Bolsa de Ámsterdam. Acaba de comenzar a negociar en el Nasdaq con un volumen muy pequeño. ¿Cómo les afecta esto y qué consecuencias pueden tener operaciones de este tipo?

Las empresas tienen que decidir por sí mismas en términos de estrategia empresarial donde cotizan. En Suiza, por ejemplo, tuvimos una gran empresa de calzado y deportes llamada On que vio que gran parte de su crecimiento se dirigía hacia EEUU y decidió, por visibilidad y comparabilidad con Nike y Adidas, cotizar en EEUU y no en Suiza. En el caso de Ferrovial, probablemente quieran hacer crecer su negocio en EEUU y formar parte del plan de infraestructuras del presidente Joe Biden. Nosotros siempre apoyaremos a las empresas, pero, en este ejemplo específico, no entiendo por qué decidieron cotizar en Ámsterdam para, al final, estar en EEUU. Porque nosotros habríamos creado un enlace con EEUU y podrían haber cotizado allí igualmente. Puede haber otras razones, pero no por razones de conexiones de mercado, porque podríamos haberlo hecho desde España de manera sencilla.

"No entiendo por qué Ferrovial decidió cotizar en los Países Bajos. Podría haber llegado al Nasdaq desde España"

¿Considera que el ejemplo de Ferrovial lo podrían seguir otras compañías?

Tal vez una o dos podrían hacer lo mismo, pero no tenemos información sobre ello. Mantenemos un diálogo fluido con todas las compañías cotizadas, las recibimos en el Palacio de la Bolsa, hablamos de volumen de negociación y de sus negocios, pero no tenemos ningún conocimiento de que el ejemplo se vaya a extender.

¿Cuáles son sus planes para el mercado bursátil español?

El mercado bursátil español es relativamente pequeño en comparación con la economía del país. Así que creo que esa es una oportunidad para que lleguemos a alcanzar la norma en la que los países más desarrollados tienen un mercado bursátil con un valor mayor que su economía. El mercado bursátil en España ha sido el mismo durante muchos años y la tecnología que se utiliza también ha sido la misma durante muchos años. Estamos invirtiendo mucho en tecnología y vamos paso por paso. En tercer lugar, creo que se requiere un esfuerzo más colaborativo y coordinado, por eso hemos escrito un libro blanco que incluye casi 60 recomendaciones relacionadas con la regulación, los impuestos, la participación minorista. En mi opinión, hay una oportunidad de mejorar el mercado y de hacerlo más competitivo. España ha sido un mercado cerrado durante mucho tiempo. Ahora se está abriendo y necesitamos hacerlo de manera rápida junto a la CNMV y el Gobierno.

Además de Puig, ¿cuántas empresas esperan que debuten en bolsa este año?

El apetito inversor es el más elevado de los últimos cuatro años, cuando llegué al cargo, pero no podemos decir cuántas compañías saldrán más. Puig es un buen ejemplo de lo que comentaba. Los inversores han premiado la calidad de la compañía con una sobresuscripción de la oferta, el precio de las acciones [ha sido el más alto de la horquilla]... Este es un buen ejemplo.

La visita a la Bolsa de Nueva York sigue siendo imprescindible. Se mantiene una liturgia centenaria. ¿Cómo lo ve dentro de 50 años? ¿Cuál es el futuro de las bolsas? Con toda la inteligencia artificial, los edificios, incluso el de la Bolsa de Madrid, ¿tendrán sentido?

El edificio es extraordinario e histórico pero en realidad ninguno de nuestros negocios se lleva a cabo en este edificio. Dentro de 50 años, ¿quién sabe? Nosotros hacemos captación de capitales, negociación, compensación, liquidación, custodia, custodia internacional... Integramos todas las partes de la cadena de valor. Creo que esto se unificará más. Tal vez en el futuro ya no necesites liquidación, solo tengas custodia. Cada vez más hay nuevas plataformas donde los clientes finales están directamente vinculados a la plataforma y quizá con el almacenamiento podemos tener una comunicación más directa y el flujo de los inversores minoristas entre directamente sin pasar por intermediarios. También espero que nuestro modelo de ingresos sea muy diferente al de hoy: las transacciones serán una parte mucho menor de nuestros ingresos y, en cambio, los servicios adicionales serán una parte mucho mayor.

La española Beatriz Martín está en la terna para ser la nueva presidenta del banco suizo UBS. El hecho de que UBS sea el principal accionista de SIX con el 30% de las acciones, ¿qué supone?

Siempre tuvimos dos grandes bancos como accionistas, UBS y Credit Suisse. Ahora tenemos uno más grande. Así que nuestra vida es más simple porque tenemos un banco grande menos con el que tratar. Pero tenemos que tratar con el resto de accionistas que llegan al 60%-65% del capital social y hacerlo bien para ellos, como hemos sido capaces de hacerlo en el pasado y como somos capaces de hacerlo en el presente. SIX no ha tenido ningún impacto negativo, UBS quiere sinergias y posiblemente la fusión reduzca ingresos, pero con otros clientes podremos compensarlo.

¿No cree que la competencia real de SIX son las plataformas de trading que ofrecen una menor regulación que los otros operadores de bolsa?

Tenemos tres tipos de competidores: las compañías, que pueden decidir cotizar aquí o en otro país a través de un operador regulado; las plataformas alternativas que hay en toda Europa, que compiten en el precio de la transacción, y la banca, que cada vez más hace transacciones de manera interna y es donde está yendo mucho volumen. Los reguladores, de hecho, están vigilando esto. Las bolsas reguladas tenemos una competencia justa, en igualdad de condiciones.

Ha estado visitando España en los últimos días, hablando con clientes. ¿Cómo ve la situación de la economía española?

España lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo mejor que la media de los países de la UE y veo a muchas compañías con ganas de invertir o desarrollarse en el país. Madrid es muy popular, Barcelona es popular y el resto de España también es bastante conocido con empresas internacionales instalándose en Málaga. Hay mucha actividad empresarial positiva en torno a España y el capital internacional tiene planes de inversión aquí. A nivel político, es importante que España continúe con la estabilidad en términos de Gobierno para generar confianza a la inversión extranjera y de esta manera atraer capitales. La economía española, con todo, está en una buena dinámica y es una de las razones por las que SIX invirtió en ella. Antes de la pandemia, ya estaba creciendo más rápidamente que el resto de Europa y ahora vemos que sucede lo mismo.

"Cataluña es importante para nuestro negocio. La Bolsa de Barcelona da visibilidad a muchas cotizadas"

¿Cuáles son sus planes para la Bolsa de Barcelona?

Nos gusta la organización que tenemos. España es un país grande y no puedes hacer todo en Madrid. Cataluña es importante para nuestro negocio y a muchas compañías les podemos dar visibilidad desde la Bolsa de Barcelona. Tenemos solo un mercado de valores, que cuenta con cuatro ventanas como son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Lo fundamental es que siga sonando la campana en cualquiera de estos parquets.

En los últimos meses estamos viendo problemas con cotizadas del sector energético, en concreto con las cotizadas de pequeña y mediana capitalización. ¿Le preocupa que haya compañías que no sean lo suficientemente buenas como para formar parte de la bolsa?

Creo que no, el mercado de valores tiene que ser accesible para todos, es decir, para compañías de diferente tamaño. Consecuentemente, también hay diferentes perfiles de riesgo. Y quizá con algunas de esas más pequeñas hay un perfil de riesgo diferente que con algunas de las empresas más grandes. Aunque ese no siempre es el caso. Vemos grandes fraudes con grandes empresas, así que esto sucede en todas partes y en todos los segmentos de mercado. Pero, por supuesto, es importante para nosotros mostrar cuáles son los criterios del mercado para que una empresa pueda llegar a ser cotizada o lo siga siendo, ya sea en el mercado continuo o en el BME Growth, y que los inversores sepan cuáles son los criterios. Siempre que eso sea transparente, no estoy tan preocupado.