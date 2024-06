Gobierno y patronal se conjuran para sostener el rumbo del mercado alemán

En la feria turística de Berlín (ITB) celebrada el pasado mes de marzo, los operadores ya advertían de una «pequeña caída» del mercado alemán en Canarias este año, reveló ayer el gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González. La pervivencia de FTI se alejaba ya entonces de la posibilidad de ser real, como se confirmó el pasado lunes, día en que el turoperador teutón anunció su quiebra. No obstante, tanto el sector público como el privado consideran que hay margen para reponerse y conseguir cierre el año en positivo.

«Vamos a activar campañas en origen para que esa caída del 5% no se produzca y sigamos la recuperación del mercado alemán», explicó ayer la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Lo hizo tras mantener un encuentro en la capital tinerfeña con las diferentes patronales del Archipiélago, cabildos y sindicatos con el objetivo de acotar el tamaño del golpe que ha supuesto la pérdida del tercer turoperador europeo.

FTI traía a las Islas al 15% de los visitantes germanos; el 3% del total de la demanda en las Islas. Todos los implicados estiman que la quiebra no está exenta de importancia, pero es insuficiente para hace perder pie al sector. Con el añadido de que, a diferencia de lo ocurrido con Thomas Cook, en esta ocasión los problemas de FTI se vieron llegar de lejos.

"Posiciones defensivas"

«Eso hizo adoptar posiciones defensivas y que la deuda acumulada fuera la menor posible», explicó Juan Pablo González. Era vox populi que cada vez más hoteleros optaban por poner sus camas en manos de FTI como último remedio y mayor cantidad aún los que exigían el cobro por adelantado de las reservas. Prácticas habituales cuando algo va mal.

Para el presidente de la patronal turística de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, esta salida de escena de un actor relevante «viene a demostrar que el del turismo es un ecosistema frágil, que en esta actividad hay ciclos y que no es oro todo lo que reluce».

La conclusión que manejan los sectores público y privado es que la crisis se podrá reconducir en poco tiempo por la pujanza del destino. A esta línea general de pensamiento se unieron las principales aerolíneas vacacionales alemanas, Eurowings y Condor, informó ayer Europa Press.

FTI no tenía compañía aérea propia y estas dos eran sus principales proveedoras de transporte. Están, por tanto, a la espera de lo que decida el administrador concursal, que se nombrará tras instar la compañía quebrada la apertura de procedimiento de insolvencia –concurso de acreedores– en los juzgados de Múnich el lunes.

"A corto plazo"

El problema con el que se encuentran es que no pueden vender otra vez los asientos reservados por FTI aunque tengan claro que no van a cobrarlos. Ninguna de las dos revela el número de asientos bloqueados. Un portavoz de Condor consideró plausible que el agujero «lo cierre el mercado a corto plazo». Otros turoperadores alemanes, como TUI, ya han lanzado campañas especiales. Bajo la marca Eurowings Holidays, también hay paquetes todo incluido con condiciones especiales para los clientes de FTI que actualmente no pueden viajar.

Sobre la suma que los hoteleros canarios tienen en peligro, se especula con diferentes sumas, si bien, como ya ocurrió en el caso de la desaparición de Thomas Cook, tanto deudores como acreedores son reacios a revelar cantidades exactas. Jéssica de León detalló ayer que en el caso de Tenerife puede rondar los 1,2 millones de euros y en los de Fuerteventura y Lanzarote situarse entre los 500.000 y los 600.000 euros. «Pero hay que hacer un cálculo de forma indirecta y estimado hasta final de año», matizó la consejera.

El apalancamiento excesivo a las puertas de la pandemia condenó al turoperador teutón

Esa coletilla anuncia una suma que será mucho mayor. Con el añadido de que a FTI las compañías de seguros le pusieron la cruz en los últimos años. La pandemia de coronavirus pilló al turoperador excesivamente apalancado. La deuda se incrementó por las ayudas públicas recibidas desde Alemania y España en esos meses de cierre de los hoteles. La consecuencia fue que «las aseguradoras no les extendieran pólizas», señalaron fuentes del sector.

Pérdidas seguras

Esto explica aún mejor la importancia de la campaña de marketing que anunció De León. Las camas reservadas por FTI para los próximos meses son pérdidas seguras si no se venden. No hay detrás un respaldo que propicie una salida distinta.

Sí la hay para los clientes que contrataron un paquete –vuelo más hotel– y que la consejera calculó en alrededor de 1.500. «El 63% de los alemanes», cifró la consejera, sigue optando por esta modalidad de viaje. Der Touristik asegura su estancia y vuelo de regreso hasta el 30 de junio. Quienes hayan confeccionado las vacaciones por su propia cuenta tendrán que recurrir al Fondo de Seguros de Viajes a su vuelta a casa.

Empleo examina «el crédito disponible» para cubrir posibles afecciones a los trabajadores

AENA ha confirmado que los retornos se están produciendo de manera tranquila. Eso sí, quienes deciden adelantar el regreso teniendo ya otra fecha habilitada para ello deben abonar el coste del nuevo billete. En la atención de cada caso de manera particular participa de manera activa el Consulado de Alemania en Canarias. Su titular, Ralf Reuter, se mostró esperanzado en que la crisis se diluya de manera rápida y destacó el alto grado de colaboración entre instituciones y operadores alcanzado desde el primer momento.

Blindar a los trabajadores

Como ya hizo el martes en Fuerteventura, Jéssica de León, reiteró ayer que el Servicio Canario de Empleo (SCE) está «movilizando las partidas» y «localizando el crédito disponible» para cubrir los eventuales ERE o ERTE que puedan presentarse tras la quiebra del turoperador alemán. La plantilla de Meeting Point, que gestiona los hoteles de FTI en el Archipiélago la integran 1.500 trabajadores.

Empleo prepara todo por si es necesario. Por el momento, Meeting Point, tal y como informó este periódico, desarrolla su actividad con normalidad, «aceptando reservas, recibiendo clientes y ofreciendo sus servicios dentro de los estándares de calidad habituales».

