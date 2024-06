Canarias aspira a convertirse en un laboratorio de innovación turística global

Dejar de ser un territorio que solo importa visitantes extranjeros y prepararse para exportar innovación turística. Este es uno de los principales retos que tiene el sector en Canarias, que busca convertirse en un laboratorio de innovación global, para lanzar desde el Archipiélago ideas y proyectos tecnológicos que puedan aplicarse en destinos de todo el mundo. Un ecosistema innovador para el que las Islas reúnen factores clave, como ser un destino turístico de éxito, y que también podría ayudar a dar respuesta a algunas de las demandas que una parte de la población canaria ha hecho patente en las últimas semanas.

Así lo dejaron claro ayer los participantes de la Mesa de Expertos EL DÍA-Turisfera Repensando el modelo turístico canario en la que se abordaron las claves para la mejora y la transformación de este sector determinante para la economía de las Islas a través del uso de la tecnología y la innovación. En ella, participaron el presidente del Clúster Turisfera y CEO de Maarlab, Raúl Domínguez; el secretario del Clúster Turisfera y CEO de AdQuiver, Jorge Núñez; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; y el gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González.

Potenciar este tipo de proyectos de innovación puede servir paraque el sector alojativo del Archipiélago conozca mejor a sus clientes y pueda anticiparse en la toma de decisiones que generen excelentes experiencias. Pero también puede ser una vía para generar puestos de trabajo más cualificados y diversificar la economía, sin que esto signifique que el turismo deje de ser su principal locomotora. «La industria tecnológica nos puede ayudar a retener ese talento y a generar un desarrollo económico sostenible que no dependa del número de visitantes», apunta Raúl Domínguez. En un momento en el que el modelo actual está siendo cuestionado, el presidente de Turisfera se mostró convencido de que «la industria turística está para mejorar la calidad de vida de los habitantes del destino". De esta manera, cree que Canarias debe aprovechar sus buenas condiciones para convertirse en ese laboratorio de innovación turística que exporte su conocimiento al mundo. «Es el gran reto y es global», detalló, por eso insistió en que «no se va a poder resolver con pequeños matices, hacen falta proyectos para captar fondos que sean ambiciosos».

Camino recorrido

Sin embargo, en este trabajo el Archipiélago no empieza desde cero. Las empresas del sector y las administraciones públicas ya tienen algo de camino recorrido, pero ahora falta dar el sprint final para poder llegar a la meta. La irrupción de la tecnología ha cambiado como no se había hecho antes el modelo turístico. Las nuevas herramientas han empoderado a los clientes que ahora tienen una mayor capacidad para escoger y reservar no solo los vuelos y el alojamiento sino todas las experiencias de las que podrán disfrutar en sus vacaciones. Por el contrario, ha hecho a los destinos más dependientes de las grandes tecnológicas que son quienes manejas los datos que se generan. Unos datos que también brindan a los alojamientos y las administraciones públicas una cantidad ingente de información que puede servir para anticiparse en la toma de decisiones y mejorar la gestión.

«Con 17 millones de turistas tenemos mucha información, el problema ahora no es tener datos, sino gestionarlos bien», valoró el gerente de Ashotel. En este sentido, recalcó que Canarias no debería volver a cometer «el error del tomate» y recordó que «le vendíamos el tomate a Inglaterra y luego le comprábamos el ketchup». Por eso, insistió en que no se caiga en lo mismo, «tenemos los datos aquí, exportemos el conocimiento desde aquí».

En este sentido, apuntó que los hoteles canarios ya están poniendo en marcha iniciativas que utilizan estos datos para mejorar la forma en la que se presta el servicio, pero también la manera en la que la industria turística incide sobre la sociedad canaria. González destacó el proyecto piloto de movilidad inteligente que se ha llevado a cabo para trasladar de forma colectiva al personal de nueve hoteles de Costa Adeje. Una iniciativa para la que ha sido necesario el estudio de los hábitos de movilidad o el análisis de las mejores rutas para implantar estas guaguas lanzadera que buscan mejorar la movilidad de sus plantillas y que esto, a su vez, redunde en mitigar el colapso que se vive en ciertas ocasiones en las carreteras tinerfeñas.

El gerente de la patronal hotelera tinerfeña también valoró que a través del Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de Ashotel, los hoteleros pueden ahora tomar decisiones en base a un modelo de predicción que tiene en cuenta parámetros reales.

El valor del dato

Para Jorge Núñez el dato es ahora el verdadero activo intangible de la industria hotelera. «El activo de un hotel siempre se vende desde la perspectiva del ladrillo», comentó, aunque con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día la gestión de los datos puede generar mucho valor añadido. «Desde el momento en el que son predictivos empiezas a saber qué va a pasar y puedes tomar decisiones en consecuencia», explicó.

Como ejemplo se puso sobre la mesa el desperdicio alimentario que existe en los hoteles. Un desperdicio que puede reducirse si en base a la información recogida se puede conocer qué nivel de reservas se va a tener las próximas semanas, qué volumen representa cada nacionalidad y los gustos de los clientes que se alojarán. De esta manera se podrá afinar las compras para tratar de reducirlo. Los datos igualmente pueden aplicarse para tratar de controlar el consumo de agua, personalizar las habitaciones y experiencias o incluir a los clientes a la hora de tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, la renovación de un alojamiento.

Desde las instituciones públicas también se está trabajando para que la «cultura del dato» cale también en ellas. Así lo asegura la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, quien señaló al Plan Director Turístico de Inteligencia Artificial o de Ciberseguridad que marcan la hoja de ruta que se debe seguir en los próximos años. También a la Smart Office Tenerife, una oficina que ayuda precisamente a hilvanar proyectos y establecer indicadores para medir su impacto.

Así se podría, por ejemplo, conocer en qué mercados en más necesario llevar a cabo campañas de promoción atendiendo al ritmo de las reservas o utilizarlos para dar respuesta a aspectos de sostenibilidad medioambiental o de movilidad, conociendo de qué manera se mueven los turistas por la isla.

Colaboración

En otro aspecto en el que estuvieron de acuerdo los cuatro ponentes de la mesa fue en que la colaboración público-privada es vital para que los grandes retos que tiene el sector salgan adelante.

Melwani aseguró que desde Turismo de Tenerife «no entendemos otra forma de garantizar el éxito» y por eso no se centra solo en el trabajo con las empresas sino con otros departamentos de la propia administración. «Hemos creado mesas con otras áreas como entorno natural, movilidad o accesibilidad», manifestó, ya que se debe tener en cuenta «que las soluciones que se determinen tienen que atender a la población residente». Por eso, recalcó que el modelo de gobernanza «es clave» y que en él «no se debe pensar en el corto sino en medio y largo plazo».

Por su parte, Jorge Núñez señaló que la combinación público privada es siempre «compleja» debido a las limitaciones que tiene aparejada la administración. «Están acostumbrados a las subvenciones o las licitaciones, no a cocrear», valoró. Por eso, insistió en que se debe cambiar el chip, ya que Canarias no podrá convertirse en ese laboratorio de la innovación que aspira a ser «si no tenemos una parte pública que ejecute con fuerza». «Son el músculo», insistió, mientras que las empresas «son el rendimiento».

Otro aspecto que tiene claro el sector es que el momento de llevar a cabo todos estos cambios y potenciar este tipo de proyectos es ahora. «Es en una situación de bonanza como la que vivimos es cuando se tiene que hacer porque nos la jugamos», señaló el presidente del Clúster Turisfera. Por eso, Domínguez concluyó que se deben poner «más empresas, más personas y más recursos» en ello.