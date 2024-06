Quiebra el turoperador FTI, que trae medio millón de alemanes cada año

Un auténtico jarro de agua fría. El turismo canario recibió esta mañana un golpe inesperado: el turoperador alemán FTI Touristik GmbH, el tercero con más peso de Europa, se declaró en quiebra. Una situación que deja una deuda millonaria en una treintena de hoteles canarios y que genera mucha incertidumbre en numerosas empresas turísticas. Ni el Ejecutivo autonómico ni las patronales se atrevieron ayer a cuantificar el impacto económico que tendrá la quiebra en la economía canaria, pero basta con ver las cifras del grupo para concluir que el sector se verá gravemente afectado. El turoperador representa el 15% del mercado alemán y cuenta con inversiones en 30 hoteles de las Islas. Según datos del Gobierno autonómico, FTI mueve al Archipiélago unos 500.000 turistas alemanes al año.

En 2023 el grupo alemán tuvo un impacto económico de unos 800 millones de euros en la comunidad autónoma y ahora –tras la quiebra–, preocupa en el sector turístico canario el hueco millonario que el grupo puede dejar con su marcha. Sobre todo porque acaba de terminar la temporada alta en Canarias y las facturas pendientes se pagan a trimestre vencido.

El turoperador gestiona en las islas 30 hoteles, algunos en propiedad y otros en explotación, bajo la marca Labranda. Las islas más afectadas son Fuerteventura, donde están ubicados 12 de los 30 hoteles, y Gran Canaria, donde tiene otros once. En Tenerife cuenta con tres y en Lanzarote, con cuatro. Entre todos suman una capacidad alojativa de 10.500 camas en las Islas.

Reunión con las patronales

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, reconoció esta mañana, –tras el Consejo de Gobierno– que la situación les «preocupa y ocupa» aunque reconoció que todavía están en la fase de análisis de la cuestión. «La noticia es muy reciente, pero ya se está analizando cuál es el alcance y las condiciones de esta quiebra», apuntó el portavoz. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ya ha organizado una reunión el miércoles con los representantes de todas las patronales turísticas para abordar la cuestión.

La dos palabras «quiebra» y «turoperador» juntas traen consigo el fantasma de Thomas Cook, el gigante internacional que desapareció en septiembre de 2019 dejado un panorama desolador en el sector turístico isleño. Esta vez, según los expertos, el golpe será menor. «Tenemos que ser cautelosos porque cuando quebró Thomas Cook, siendo un gigante muy superior a FTI, finalmente el sector y el destino no sufrió tanto como se preveía», afirmó ayer el presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores, Ignacio Poladura.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, también reconoció ayer que el «palo» de Thomas Cook fue mayor, aunque aseguró que en este caso «Canarias es el destino más afectado» por el momento en el que se da la quiebra. «En las Islas han dejado el pufo de marzo, abril y mayo mientras otros destinos como Baleares estaba cerrado», explicó. Eso sí, con vistas a futuro y a las vacaciones de verano y reservas, el daño será mayor en los destinos que comienzan ahora su temporada alta.

En el comunicado en el que anuncian la quiebra, FTI asegura que «están trabajando arduamente» para garantizar que los viajes que ya comenzaron puedan completarse según lo planeado. Todavía ayer se desconocía el número de alemanes que hay actualmente en las Islas afectados. El grupo especifica claramente en la información que los viajes que aún no han comenzado «probablemente ya no serán posibles». Además, el comunicado advierte de que otras empresas del grupo también se declararán en quiebra en los próximos días. Se espera, por tanto, un efecto dominó con sus filiales, incluida su gestora hotelera Meeting Point Hotel Management Canaries.

Mucho lío

«Parecía que el rumbo se enderezaba, pero se ve que quienes compraron [el fondo de capital riesgo estadounidense Certares] vieron que ahí había mucho lío». De este modo, se expresó el presidente de la patronal turística de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, tras conocer el default de FTI.

Los norteamericanos llegaron a hacer pública el establecimiento de «una quita» para que la deuda adquirida con las autoridades alemanas durante los meses de cierre de la planta alojativa por la pandemia no se les llevara por delante. «Pues se ve que no era así», lamentó el presidente de los hoteleros majoreros. Eso o que los gestores del fondo se pasaron de frenada estimando que el anuncio público les ponía a salvo de la caída, es decir, que el Gobierno alemán no se atrevería a dejar caer a un gigante como FTI.

Maneja dos claves en positivo: los alemanes no tenían aviones, como sí ocurrió en el caso de Thomas Cook y la demanda será capaz de corregir el rumbo del sector. Del primero de dichos factores, Hormiga resaltó que lo contrario habría significado un golpe duro para la conectividad del destino; del segundo, que no faltarán «candidatos a hacerse con los hoteles» que la empresa quebrada «gestionaba en régimen de alquiler».

El cumplimiento de este último vaticinio, avalado por las crecientes cifras de llegadas de visitantes germanos, facilitaría en gran medida el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo. La subrogación de las plantillas por parte de los nuevos arrendadores se entiende como más que factible. Todo ello con las luces largas puestas y esperando que la situación se reconduzca en el menor tiempo posible, pero admitiendo que los trabajadores van a pasar «unos meses malos».

Aspectos negativos

Como aspectos más negativos, Hormiga ya dio por descontadas las dificultades que van a encontrarse los empresarios para cobrar las camas que FTI les había contratado. Con el añadido de que el conflicto puede trasladarse hasta el cliente final y suponer un golpe para la calidad del destino. «Con la ley en la mano, en caso de quiebra el hotelero puede exigir el pago», señaló, a quienes llegaron de la mano de FTI y continúan en el establecimiento o a «no recibirlos» si se trata de nuevas llegadas. Esta última situación no debería producirse si, como anunció el turoperador en el comunicado emitido ayer, los viajes cesan desde hoy.

Además, está el pago del IGIC derivado de las facturas emitidas y que los hoteleros «se las van a ver y a desear para poder cobrarlas». Ya ocurrió cuando fue Thomas Cook el que se volatilizó, las camas se facturaron, nunca se cobraron, pero el fisco exigió el desembolso de la imposición indirecta. «Se lo dijimos al anterior Gobierno, que previera este asunto para los casos de quiebra y nos dijeron que sí, que lo iban a mirar, pero no hicieron nada», lamentó el presidente de Asofuer. El hecho se ha vuelto a repetir y el problema con él, no solo no cobrarán, sino que, además, tendrán que pagar a las arcas regionales.

Los servicios jurídicos de la patronal alojativa nacional (Cehat), presidida por el canario Jorge Marichal, trabajan para establecer un posicionamiento conjunto para el sector en todo el país, según explicó Antonio Hormiga.

