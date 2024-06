La paradoja canaria: diez años sin aumentar las empresas pero con 200.000 asalariados más

El tejido productivo canario es una carretera de un solo sentido pero de dos velocidades. Por el carril rápido circula el empleo y por el lento lo hacen las empresas. Las Islas tienen hoy prácticamente el mismo número de firmas –empresas propiamente dichas, es decir, aquellas con trabajadores en plantilla– que hace diez años. Sin embargo, el mismo número de entidades cuenta con casi 200.000 asalariados más que hace una década. Aunque la conclusión aparente es que los negocios del Archipiélago han ganado tamaño, y por lo tanto tienen más empleados, las cosas no son tan sencillas. Ni todo puesto de trabajo es igual, aunque todos computen como uno en la estadística, ni todos se corresponden necesariamente con un ocupado en activo. Hay una especie de «burbuja del empleo», precisan los expertos, en la que confluyen el incremento de las bajas laborales, el auge de los fijos discontinuos o el trabajo a jornada parcial, entre otros factores.

El tejido empresarial canario lo integran 60.818 negocios, según los últimos datos, correspondientes al mes pasado, de la Secretaría de Estado de Trabajo. La misma estadística oficial contabiliza en la nómina de esas 61.000 firmas un total de 718.235 empleados. Hay que insistir en que se trata, por un lado, de empresas inscritas en la Seguridad Social –y como tal con asalariados– y, por otro, del total de trabajadores que estas tienen en plantilla. Si se mira por el retrovisor, resulta que hace una década, a finales de 2014, había en las Islas casi la misma cantidad de negocios, exactamente 57.478, pero muchísimos menos empleados, solo 520.764. En los últimos diez años, el Archipiélago apenas ha visto incrementarse el número de firmas –el aumento no llega al 6%– pero, en cambio, sí ha visto dispararse la cifra de asalariados, que ha crecido en 197.471, la friolera de un 38%. Una tendencia que, además, se intensificó tras la crisis de la covid.

A 31 de diciembre de 2019, a menos de tres meses del estallido de la pandemia en España, la Seguridad Social tenía registrado en la región un total de 61.947 empresas. Ya de entrada, por lo tanto, llama la atención que en estos momentos haya en la Comunidad Autónoma hasta 1.129 entidades menos que en el último año antes de la doble crisis del coronavirus, primero, y de la ola inflacionaria, después. Eso en la vertiente de los negocios; en la del empleo, aquellas 61.947 firmas ocupaban a finales de 2019 a 637.283 trabajadores, mientras que las 60.818 que se contabilizan en la actualidad tienen en nómina a 80.952 asalariados más que entonces. En resumen, el tejido productivo regional despidió el mes pasado con 1.129 empresas menos que antes de la covid y del disparate de los precios pero con casi 81.000 personas más en plantilla. Una paradoja, al menos en apariencia, en la que ya hace tiempo repararon los analistas de instituciones como la Confederación Canaria de Empresarios, la CCE –la patronal de la provincia de Las Palmas–, o la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

El absentismo, las jornadas parciales y los fijos discontinuos son factores detrás de esta paradoja

El primer factor que en parte puede o podría aclarar esta paradoja es que, efectivamente, las entidades isleñas hayan ganado tamaño. La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social no incluye información sobre la dimensión de los negocios a nivel autonómico, por lo que hay que recurrir al Directorio Central de Empresas, el Dirce, del Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, resulta que en 2019 había en el Archipiélago 1.065 negocios con al menos 50 trabajadores en nómina, frente a los 935 registrados en 2022 –el Dirce de 2023 no es comparable con los de ejercicios anteriores por los cambios en la metodología–. Es verdad que el Directorio, a diferencia de la estadística de la Seguridad Social, incluye también los negocios sin asalariados, incluso los de trabajadores autónomos, si bien esta diferencia no afecta a la comparación entre las grandes entidades que había en 2019 –esas 1.065– y las que había en 2022 –935–, ya que a estos niveles todas son empresas propiamente dichas. El caso es que hay menos grandes sociedades mercantiles que antes de la doble crisis –o al menos las había en 2022– y que, además, también hay menos firmas con entre uno y 49 empleados: eran 63.248 en 2019 y 63.146 –102 menos– en 2022. Y con las cifras de 2023 –cabe recalcar que los datos del Dirce del último año no son del todo comparables, aunque sí son una referencia más–, las empresas con un mínimo de 50 asalariados, las grandes, apenas suman 976. Las de entre uno y 49 trabajadores son 63.070. La cuenta sigue a la baja.

De modo que el mayor tamaño de los negocios del Archipiélago no explica –no por sí solo– esa marcada tendencia hacia un extraordinario incremento de la mano de obra sin un aumento en consonancia del número de empresas. Es decir, que la causa primera no es que las firmas del Archipiélago hayan pasado de emplear a una, dos o tres personas a ocupar a cinco, seis o siete. Habrá casos, por supuesto, pero no es, por desgracia, la generalidad. Por desgracia, tal como recuerda el vicepresidente y secretario general de la CCE, José Cristóbal García, porque la tasa de supervivencia de las empresas es mayor cuanto mayor es su dimensión, esto es, cuanto más grandes son. «Si conseguimos elevar su tamaño medio, también elevaremos otras variables, desde el empleo hasta la misma recaudación pública», explica García, que ahonda en ese desigual ritmo que llevan el empleo y las empresas.

Tanto el vicepresidente de la CCE como la economista y directora general de la Cámara de Comercio tinerfeña, Lola Pérez, apuntan que detrás de esta «burbuja del empleo», como la definió la representante de la Cámara, hay factores a considerar como la irrupción de los contratos fijos discontinuos, que antes de la última reforma laboral eran residuales en Canarias; el incremento del absentismo, que ha escalado hasta situarse entre las principales preocupaciones de los empresarios; o las jornadas parciales. Al fin y al cabo, un trabajador a media jornada o fijo discontinuo cuenta para la estadística de la Seguridad Social como si fuera un indefinido a tiempo completo.

Más empleo, menos horas Lola Pérez y José Cristóbal García explican que una cosa es el empleo y otra cosa son las horas trabajadas, y el hecho de que el empleo crezca en términos brutos no supone un crecimiento igual de las horas de trabajo. En una región puede haber cien asalariados a jornada completa que produzcan equis cantidad de bienes, mientras que en otra podrá haber 125 ocupados a tiempo parcial que produzcan equis menos uno, equis menos dos o equis menos tres. En la foto de la productividad saldrá mejor el primer territorio, pero en la del empleo, por más que sea de peor calidad y menos productivo, saldrá en aparente mejor situación el segundo, donde hay 25 trabajadores más. Por eso los expertos recuerdan los bajos niveles de productividad de Canarias y llaman la atención sobre la necesidad de ver con cierta cautela esta especie de «burbuja del empleo». | M.Á.M.

