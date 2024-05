Los promotores exigen productividad verificable en la Administración

Oscar Izquierdo, presidente de Fepeco, patronal de los promotores y constructores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, insiste en que la tesitura con la que tenemos que enfrentarnos todos los días es la de una Administración Pública ineficaz, entorpecedora, molesta y obstruccionista, lo que se produce todo a la vez, creando una vorágine de problemas, recursos, contenciosos y demás quejas admitidas en el derecho español, tanto por parte de los empresarios, como de los ciudadanos, que lo único que provoca es hacer perder el tiempo y recursos económicos a los que generamos riqueza social para nuestra tierra. Hay que plantear seriamente y con urgencia, con el compromiso y el consenso responsable del Gobierno, Oposición, Patronales y Sindicatos, una nueva Normativa de la Función Pública, donde venga especificada de manera taxativa la productividad, cuantificable y verificable, de los empleados públicos y no como sucede ahora, que se impone en la nómina por uso y costumbre, sin ninguna comprobación del trabajo realizado.

Cuando se produce, que lamentablemente es en pocas ocasiones, retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, es de justicia, pero tiene que ser un hecho verificado y probado empíricamente y en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. No puede ser una generalización que se da por obvia, cuando todos sabemos que en la mayoría de los casos no se produce tal actividad fecunda. Esto es lo que pasa ahora y hay que cambiar radicalmente. La productividad no debe ser un premio, sino una obligación ordinaria del funcionario que trabaja bien, más o mejor. Los promotores no podemos seguir estando al albur de decisiones e interpretaciones funcionariales muy personalizadas y subjetivas, además de estar pendientes de sus tiempos, que suelen ser largos y parsimoniosos, ya que hagan o no hagan, a final de mes cobran su salario puntualmente, porque, si seguimos como hasta ahora, no se van a construir las viviendas que demanda la sociedad canaria, por mucha publicidad que realicen los políticos a la hora de prometer, lo que en estos momentos es imposible de cumplir, si no cambiamos la dinámica de funcionamiento de la Administración Pública canaria, exigiendo rendimiento pleno en la Función Pública.